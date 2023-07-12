Малком о срыве перехода в «ПСЖ»: «К сожалению, не получилось. Посмотрим, что случится в будущем. А если не случится, останусь в «Зените» и буду счастлив»

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Малком Футбол

Малком высказался о срыве перехода в «ПСЖ» из «Зенита» минувшей зимой.

– Давайте поговорим об интересе к вам со стороны «ПСЖ» в январе. Почему трансфер не состоялся?

– Были интерес и обсуждения, но, к сожалению, не получилось. Но я продолжу работать. Я провел очень хороший сезон. Посмотрим, что случится в будущем. А если не случится, то я останусь в «Зените» и буду счастлив.

– И, кажется, обсуждения продолжаются. Можете ли вы рассказать нам об этом?

– Если обсуждения и продолжаются, то я ничего об этом не знаю. Мое будущее – это работа агента. Я знаю, что он хорошо позаботится обо всем. Я концентрируюсь только на футболе.

– Но связка Мбаппе и Малкома в атаке выглядела бы отлично, согласитесь?

– Конечно! Но сейчас мне стоит думать о нынешних партнерах по команде, потому что они тоже отличные игроки, – сказал Малком.

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luu
Правильный подход, вообще Малком оставляет хорошее впечатление не только как игрок
+25
-6
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор
И кто первые на ветке? Ну конечно же московские нищеброды. Может вам лучше своего убийцу наркодилера обсудить?
+23
-11
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Tryapyshko
Я счастлив здесь, но как жаль, что не ушел
+21
-13
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AdP
Ответ ALMANAC
Стандартные отговорки паспортистов
А как нужно правильно? Научите пожалуйста.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
San9
Ответ Spartakus1984
К сожалению не получилось,но зенит семья.Ахахха)))
Смех сквозь слезы?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justburn
Ответ Budabuda
к сожалению, не получилось съехать с этой помойки. ну и ладно, платят можно запах и потерпеть.
Держите в курсе вашей жизненной ситуации.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
San9
Ответ Budabuda
к сожалению, не получилось съехать с этой помойки. ну и ладно, платят можно запах и потерпеть.
Ну так съезжай или уже привык к запаху
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serg Irk
Малкольм красавчик, таким и должен быть легионер любой команды.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Украинский
Ответ Spartakus1984
К сожалению не получилось,но зенит семья.Ахахха)))
Семья..., и главное, не криминальная.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
San9
Ответ Виктор
И кто первые на ветке? Ну конечно же московские нищеброды. Может вам лучше своего убийцу наркодилера обсудить?
Потом они же будут ныть на своих ветках, когда в пятаки получают)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя_СПб
Ответ Spartakus1984
Открою секрет.зенит без газпрома нищеброд)
Открою тебе еще больший секрет - Спартак и с Лукойлом нищеброд, а уж без него и подавно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Украинский
Ответ Spartakus1984
Открою секрет.зенит без газпрома нищеброд)
Ключевое слово - "без". А вы даже "с"...., потолок ваш Дуарте + дилерская площадка.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя_СПб
Ответ Дмитрий9779
В которой мужчины в стрингах не ходят,в отличии от...
И на поле причиндалами не трясут.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Balashov
Ответ Bartez1986
Негоже россиянину в сложный для период страны ее покидать. Так ведь говорят власть имущие?
Исинбаева так не говорит)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xyg2rdwzx4
ПСЖ в такое посмешище с этим Мбаппе превратилось что только можно порадоваться что не влип в это чудо юдо. Предложение будет еще достойное
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Украинский
Ответ Budabuda
к сожалению, не получилось съехать с этой помойки. ну и ладно, платят можно запах и потерпеть.
Дык, статус у вас такой - терпилы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl_Ivanovich
Рано или поздно он перейдёт в "европу", но не в этот раз.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ AdP
А как нужно правильно? Научите пожалуйста.
Напомнило:

https://youtu.be/LQyfvJVKfjY
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
San9
Ответ dudufufu
Так с этим лучше всего справляются жители «культурно-северной столицы», сидя на пoребрике с шавермой во рту.
Лучше с шавермой, чем с чем-то другим на бордюре "некультурной".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VMX1389
Ответ Юрий
Катя, а почему во главе РФС с 2005 г заправляют Президенты Зенита Мутко, Фурсенко и Дюков ? В результате наш футбол оказался непонятно где - ни в Европе , ни в Азии. Но зато Зенит поимел 9 золотых, как в сказке про буратино. Может пора перетасовать колоду ?
Без обид, сам к Зениту отношусь никак, и тем более к Мутко, Дюкову, Фурсенко, но то что наш футбол сейчас непонятно где, скорее всего вопрос не к ним, а к вышестоящим органам, которые определяют политику страны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий