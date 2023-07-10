«Ливерпулю» нравится Малком. Игрок «Зенита» надеется на возобновление интереса «ПСЖ» (Foot Mercato)

Теги Зенит ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Малком Футбол

Малком надеется, что «ПСЖ» возобновит интерес к нему.

Парижский клуб был заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» прошлой зимой, но сделку не удалось осуществить. 

Футболист надеется, что «ПСЖ» снова попробует подписать его в летнее трансферное окно. Также отмечается, что игрока высоко оценивает «Ливерпуль». Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что Малком близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии. 

В минувшем сезоне 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Он стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ с 23 мячами в 27 матчах чемпионата. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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31 комментарий

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Данко Лазович
кто-то очень жестоко пнул утку.
+31
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Александр Смирнов
Ответ Дани Алисса
малкома только для лч берут,так что ливер не подходит
а саудиты прямо в точку?
+11
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+11
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Dmitry Family
Забудьте про АПЛ уже, туда никого не продадут потому что клубы АПЛ не могут заплатить деньги в клубы рпл из-за санкций! за влашича ЦСКА так и не дождался денег
+7
0
+7
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Sliva
Будет как второй Жулиано если уедет к Саудитам, проспект местного разлива
+4
0
+4
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Sliva
Ответ Dmitry Family
Забудьте про АПЛ уже, туда никого не продадут потому что клубы АПЛ не могут заплатить деньги в клубы рпл из-за санкций! за влашича ЦСКА так и не дождался денег
Транзитом через Батуми смогут)
+2
0
+2
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pav11k
Хотят здесь, там и тут, но останется в Спб
+1
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muhammetrahymberdiyew879@gmail.com
Ответ Александр Смирнов
а саудиты прямо в точку?
Для азиатской ЛЧ подходит
+1
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Циник Петербургский
Ответ Андрей Аврамов
Что то много за день уток.
Межсезонье... Футбольным журналистам надо что-то кушать ;)
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Sliva
Ответ Dmitry Family
Да но у Батуми столько денег нет) а приостановить контракт он никак не может)))
Эх Дмитрий, видимо вы еще столь юны раз не понимаете финансовых схем с транзитами, перебросами и офшорами. Не сочтите за грубость)
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Dmitry Family
Ответ Sliva
Транзитом через Батуми смогут)
Да но у Батуми столько денег нет) а приостановить контракт он никак не может)))
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XavIniesta2008-2015
Ответ Sliva
Будет как второй Жулиано если уедет к Саудитам, проспект местного разлива
Жулиано уехал в Аравию транзитом через Турцию
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Мужанов Дмитрий Александрович
В Ливерпуле заиграть у него шансов не будет, там с атакующими игроками сейчас полный набор и почти все они классом выше Малькома. Ну а в ПСЖ мог бы стать игроком ротации. А если Париж например сможет продать Мбапе, то за счёт денег от трансфера и экономии на зарплате они легко купят по 1 хорошему игроку в каждую линию. И если в защиту(на край) можно купить не самого дорогого, то в полузащиту ПСЖ будет желать приобрести Бернарду(интерес к которому они проявляют уже давно) или Молькома. Но даже если купят и его то на покупку форварда может остаться больше 100 млн а это можно попытаться купить Кейна, ещё и может остаться. Ну после такой ротации, в итоге клуб очень сильно сэкономит на выплате зарплат.
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blaugrano
Может стать первым россиянином в Ливерпуле?
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Overkiller
- Нраицца?
- Ай нраицца!!!
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ivannumber1
Хотят набить цену, чтобы заплатили саудовцы сполна.
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futbol Liverpool
100% процентов в ливерпуль
Да наверное эту инфу наверное дал тот же , кто сказал что мбаппе тоже перейдет в ливерпуль.
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Андрей Аврамов
Что то много за день уток.
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Jovana Jovičić
Но если Ливерпуль его реально купит, то это будет очень смешно. Ибо игроков на действительно нужные позиции они до сих пор не взяли.
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Football Forever
У Ливера в атаке полный комплект
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Дани Алисса
малкома только для лч берут,так что ливер не подходит
+4
-4
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