«Ливерпулю» нравится Малком. Игрок «Зенита» надеется на возобновление интереса «ПСЖ» (Foot Mercato)
Малком надеется, что «ПСЖ» возобновит интерес к нему.
Парижский клуб был заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» прошлой зимой, но сделку не удалось осуществить.
Футболист надеется, что «ПСЖ» снова попробует подписать его в летнее трансферное окно. Также отмечается, что игрока высоко оценивает «Ливерпуль». Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что Малком близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.
В минувшем сезоне 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Он стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ с 23 мячами в 27 матчах чемпионата. Полную статистику игрока можно найти здесь.
- Ай нраицца!!!
Да наверное эту инфу наверное дал тот же , кто сказал что мбаппе тоже перейдет в ливерпуль.