Малком надеется, что «ПСЖ» возобновит интерес к нему.

Парижский клуб был заинтересован в трансфере полузащитника « » прошлой зимой, но сделку не удалось осуществить.

Футболист надеется, что « » снова попробует подписать его в летнее трансферное окно. Также отмечается, что игрока высоко оценивает « ». Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Он стал лучшим бомбардиром Мир с 23 мячами в 27 матчах чемпионата. Полную статистику игрока можно найти здесь.