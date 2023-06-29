«Аль-Наср» Роналду заплатит 30 млн евро за хавбека «Ланса» Фофана

Теги Ланс Криштиану Роналду лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Секо Фофана деньги Футбол

«Аль-Наср» близок к подписанию полузащитника «Ланса» Секо Фофана.

По информации Foot Mercato, «Аль-Наср» договорился с «Лансом» о трансфере Фофана за 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к ивуарийцу со стороны «Милана». Текущий контракт Фофана с «Лансом» действует до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне Секо Фофана провел за «Ланс» 35 матчей в Лиге 1, забив 7 голов. Его подробная статистика доступна здесь.

Напомним, за клуб из Эр-Рияда выступает Криштиану Роналду.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kos.vohrt
Новость через месяц: Все футболисты перешли в клубы из СА.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Ким
ему ведь даже 30 нет, тем более в следующем году в ЛЧ есть возможность показать себя. неужели бабло на столько побеждает
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Если купят, то Аль-Нассру придется кого-то убирать из заявки и продавать. Видимо игрока берут на замену Машарипову, а он уйдет в какой-то другой клуб.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArtBro
По заголовку сначала подумалось что за трансфер ещё Роналду заплатит. Думаю каков чертяга, уже как агент вовсю промышляет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Погодите, Фофаны же все в Челси собираются...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ответ kos.vohrt
Новость через месяц: Все футболисты перешли в клубы из СА.
Так это ж получится мятеж!😃
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Ответ kos.vohrt
Новость через месяц: Все футболисты перешли в клубы из СА.
Это не очень реально, учитывая, что свободных мест для иностранцев в заявках саудовских клубов осталось чуть больше 30 из 144 возможных в заявках клубов.

Плюс далеко не все из клубов готовы разбрасываться деньгами ради дорогостоящих легионеров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Val Smith
Ответ a2wai
Это не очень реально, учитывая, что свободных мест для иностранцев в заявках саудовских клубов осталось чуть больше 30 из 144 возможных в заявках клубов. Плюс далеко не все из клубов готовы разбрасываться деньгами ради дорогостоящих легионеров.
Там разве не правительство выделило огромную сумму на спонсирование этого праздника?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Ответ Влад Ким
ему ведь даже 30 нет, тем более в следующем году в ЛЧ есть возможность показать себя. неужели бабло на столько побеждает
Ну уже под 30 всё таки и Лансу даже с ним ловить нечего в Лиге Чемпионов , 4 место в группе, в Лиге 1 очень повезло попасть в топ 4 , в след сезоне будут в середине таблицы. ЗП ему явно предложили в 5-10 раз больше , ну и думаю возможно религия сыграла роль. Аравия в основном мусульман игроков завлекает бабками .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Struzhkov
Ответ Влад Ким
ему ведь даже 30 нет, тем более в следующем году в ЛЧ есть возможность показать себя. неужели бабло на столько побеждает
не все футболисты играют за трофеи,для многих футбол это вариант заработать бабла на всю жизнь,яркий пример тому Оскар который уехал в Китай в рассвете сил и не раз говорил что от таких денег глупо отказываться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий