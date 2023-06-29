«Аль-Наср» Роналду заплатит 30 млн евро за хавбека «Ланса» Фофана

«Аль-Наср» близок к подписанию полузащитника «Ланса» Секо Фофана.

По информации Foot Mercato, « » договорился с «Лансом» о трансфере Фофана за 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к ивуарийцу со стороны «Милана». Текущий контракт Фофана с « » действует до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне провел за «Ланс» 35 матчей в Лиге 1, забив 7 голов. Его подробная статистика доступна здесь.

Напомним, за клуб из Эр-Рияда выступает Криштиану Роналду.