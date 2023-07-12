«ПСЖ» предложил 110 млн евро за Осимхена, но «Наполи» хочет больше (Il Mattino)

«ПСЖ» сделал первое предложение о трансфере нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Как утверждает неаполитанская газета Il Mattino, парижане предложили 110 миллионов евро за форварда, но эта сумма не устраивает «Наполи». Агент Осимхена Роберто Календа знает, что за такую сумму игрока не отпустят. Пока «ПСЖ» не намерен удовлетворять требования «Наполи».

«ПСЖ» готов предложить Осимхену контракт на 12 млн евро в год. На данный момент форвард не готов форсировать трансфер из «Наполи». В итальянском клубе полагают, что после 15 августа «ПСЖ» может сделать «неприличное» предложение. Дедлайн для ухода Осимхена не установлен.

Календа надеется, что «ПСЖ» сделает еще одно предложение, улучшив его. Отмечается, что «без ума» от Осимхена.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий забил 31 гол и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Президент «Наполи»: «Позволить себе Осимхена может только «ПСЖ». Если Аль-Хелайфи хочет предложить 200 млн евро – мы подождем»