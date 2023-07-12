«ПСЖ» предложил 110 млн евро за Осимхена, но «Наполи» хочет больше (Il Mattino)

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Луис Энрике Роберто Календа агенты Виктор Осимхен деньги Футбол

«ПСЖ» сделал первое предложение о трансфере нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Как утверждает неаполитанская газета Il Mattino, парижане предложили 110 миллионов евро за форварда, но эта сумма не устраивает «Наполи». Агент Осимхена Роберто Календа знает, что за такую сумму игрока не отпустят. Пока «ПСЖ» не намерен удовлетворять требования «Наполи».

«ПСЖ» готов предложить Осимхену контракт на 12 млн евро в год. На данный момент форвард не готов форсировать трансфер из «Наполи». В итальянском клубе полагают, что после 15 августа «ПСЖ» может сделать «неприличное» предложение. Дедлайн для ухода Осимхена не установлен.

Календа надеется, что «ПСЖ» сделает еще одно предложение, улучшив его. Отмечается, что Луис Энрике «без ума» от Осимхена.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий забил 31 гол и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Президент «Наполи»: «Позволить себе Осимхена может только «ПСЖ». Если Аль-Хелайфи хочет предложить 200 млн евро – мы подождем»

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Де Лаурентис в своем репертуаре, за игрока с одним топовым сезоном 110 млн. более чем достаточно.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MachineGunKelly
Ответ Los Galácticos
Де Лаурентис в своем репертуаре, за игрока с одним топовым сезоном 110 млн. более чем достаточно.
Так они его сами за кучу денег взяли, теперь он в цене раза в два точно подрасти должен учитывая сумасшедшие цены
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Petrov
Ответ Los Galácticos
Де Лаурентис в своем репертуаре, за игрока с одним топовым сезоном 110 млн. более чем достаточно.
его брали почти за сотку, разумеется его будут продавать минимум на 30-50 лямов дороже, пока он на хайпе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mark Safa
Замена черепашке
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
takehiko
сезона через 2-3, уйдет за 50 миллионов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Altim
Ответ Ilya Petrov
его брали почти за сотку, разумеется его будут продавать минимум на 30-50 лямов дороже, пока он на хайпе
Если купят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Энвер Велилаев
Ответ Ilya Petrov
его брали почти за сотку, разумеется его будут продавать минимум на 30-50 лямов дороже, пока он на хайпе
какая сотка, там махинации еще те были
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LosBlancos
Ответ Los Galácticos
Де Лаурентис в своем репертуаре, за игрока с одним топовым сезоном 110 млн. более чем достаточно.
сложно назвать его игроком одного сезона ,он в в Лилль хорошо играл и Наполи заплатил порядка 70 млн. если не учитывать травматичность ,игрок топовый . Лаурентис постарается выбить под 200 млн у псж
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Ответ ВладимирНеПутин
Наполи покупали его за 70+10, поэтому и продать хотят минимум в 2 раза дороже
хотеть моут все что угодно, но не продадут за 140-160 млн.
И тут уже пофиг какой он футболист, он не медийный игрок и эту сумму ПСЖ не отобьет. Условный Мбаппе даже если забить что он сильнее футболист, так еще и медийная личность, возможно главное медийное лицо современного футбола.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий