«Наполи» требует у «ПСЖ» 180 млн евро за Осимхена. Парижане не намерены столько платить

«Наполи» повысил сумму, которую хочет получить за Виктора Осимхена.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы могли согласиться на продажу форварда за 150 млн евро.

По данным Le Parisien, сейчас речь идет о 180 млн. « » не собирается соглашаться на такие условия и не планирует участвовать в аукционе.

Тратить столько денег на одного футболиста руководство не собирается, несмотря на то, что трансферный бюджет увеличился по сравнению с прошлым летом.

За 32 игры в Серии А в сезоне-2022/23 забил 26 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.