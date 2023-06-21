«Наполи» требует у «ПСЖ» 180 млн евро за Осимхена. Парижане не намерены столько платить

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен деньги Футбол

«Наполи» повысил сумму, которую хочет получить за Виктора Осимхена.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы могли согласиться на продажу форварда за 150 млн евро.

По данным Le Parisien, сейчас речь идет о 180 млн. «ПСЖ» не собирается соглашаться на такие условия и не планирует участвовать в аукционе.

Тратить столько денег на одного футболиста руководство не собирается, несмотря на то, что трансферный бюджет увеличился по сравнению с прошлым летом.

За 32 игры в Серии А в сезоне-2022/23 Осимхен забил 26 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Катя Авейру.
Футбольный мир сошел с ума.
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igls54
Сами сначала разогрели рынок, а теперь заднюю включили
+9
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Spaten
Дайте 200- будем вместе!
+6
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Манковский
Пригласите Осимхена на мероприятие, заплатите ему 180 кусков, пусть сам себя выкупит. Проверенная схема.
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david lamer
Ответ Moe Joe
За Неймара 222 млн была вполне адекватной ценой, по нынешним меркам
нет, не было
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HI MARS
Больше 100 никто не заплатит
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_Beast_
ну если Мудрик стоит 100 🤷🏻‍♂️
Маркет сошел сума уже давно
180 за забивного папа не так и много
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_Beast_
Ответ Men77
Мудрика купили за 70 лямов, 30 это бонусы привязанные к результатам в АПЛ и ЛЧ . Т.е. теоретически бонусов вообще может не быть
Да но такие трансферы как мудрик, взрывают рынок .. разве нет ?
Красная цена этому бегунку меньше 40м
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Men77
Ответ _Beast_
ну если Мудрик стоит 100 🤷🏻‍♂️ Маркет сошел сума уже давно 180 за забивного папа не так и много
Мудрика купили за 70 лямов, 30 это бонусы привязанные к результатам в АПЛ и ЛЧ . Т.е. теоретически бонусов вообще может не быть
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&_Bishep_&
Я смотрю после Месси почти все клубы хорошо учатся считать деньги((((((
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1CEMAN
иными словами: "идите на хутор!"
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headmaster
Как болельщик Челси прошу, не передавайте эту инфу Боули
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Cruel Snake
За счёт чего у них увеличивается трансферный бюджет? Они же ничего не выигрывают, кроме своей фермерской Лиги. Клуб /шапито
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Блуждающий странник
Если за Осимхена 180 то и за Тонали надо сотку просить минимум
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Quiet Dad
Купят. Мешку плюс минус тридцатка не вопрос.
Наверное раздумывают: а так ли он им необходим?
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Ya Tolik
Пусть обменяют на Мбаппе:)
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КЕТЧУПОЛИТАНО
За бесполезного бразила платили 222, за постаревшего долфина Ювку развели на 100+, так с чего бы Осимхен должен стоить меньше 180?
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Пирс Морган
А чего не 400?
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Metalloid
Логично, с мешка надо требовать по полной )
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Нұрхан Нұрланұлы
думаю вполне удался 😱
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