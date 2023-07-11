Президент «Наполи»: «Позволить себе Осимхена может только «ПСЖ». Если Аль-Хелайфи хочет предложить 200 млн евро – мы подождем»
Аурелио Де Лаурентис считает, что только «ПСЖ» может подписать Виктора Осимхена.
Сейчас руководство итальянской команды ведет с форвардом переговоры о продлении контракта.
«Единственный клуб, способный позволить себе приобретение у нас Виктора Осимхена, – это «ПСЖ».
Так что если Нассер Аль-Хелайфи хочет предложить 200 млн евро или около того – мы подождем и оценим ситуацию», – сказал президент «Наполи» в интервью Sport Mediaset.
За один вменяемый сезон, трясти 200+ это верх недальновидности, есть спрос - продавай. Как и Хвичу.
17 янв. 2023 г. — «Наполи» хочет получить за Осимхена не менее 150 миллионов евро.
Менять Мбаппе на Осимхена за 200 это полнейший бред. Витя хорош, но даже не на 150...
Этот с Кулибали уже награлся, жизнь ничему не учит