Президент «Наполи»: «Позволить себе Осимхена может только «ПСЖ». Если Аль-Хелайфи хочет предложить 200 млн евро – мы подождем»

Теги ПСЖ Наполи Аурелио Де Лаурентис Нассер Аль-Хелайфи Виктор Осимхен деньги Футбол

Аурелио Де Лаурентис считает, что только «ПСЖ» может подписать Виктора Осимхена.

Сейчас руководство итальянской команды ведет с форвардом переговоры о продлении контракта.

«Единственный клуб, способный позволить себе приобретение у нас Виктора Осимхена, – это «ПСЖ».

Так что если Нассер Аль-Хелайфи хочет предложить 200 млн евро или около того – мы подождем и оценим ситуацию», – сказал президент «Наполи» в интервью Sport Mediaset.

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23 комментария

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Moscwow
Мог бы сказать проще - таких лохов, как ПСГ, кто купит его за 200, больше нет
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The Best
Ответ Sinister Kid
А как же Боули?
Даже Боули понимает что это слишком,хватит уже ставить его в пример.
+11
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Ale10FJ
Если не продаст в этом году за условные 100 млн будет как с Кулибали ,через пару лет уедет за 40 .
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avcgloronalduMU
мафия проснулась
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Mayer
Ответ Имя Фамилия
Осимхен если не дурак, то сам не станет соглашаться на отступные выше 130-150. У него контракт так-то всего на два сезона, Наполи обещает повысить зарплату, но на сколько эта скряга может ему там повысить, Вите проще в таком случае дождаться 25-го года и первым же контрактом заработать больше, чем он заработал бы за 10 лет в Неаполе.
Так и я о чём. Никто за него и 180 не отвалит
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Sinister Kid
А как же Боули?
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Topson_77
Ответ Sinister Kid
А как же Боули?
Байтит лоха )
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5t1ck
Ответ Ale10FJ
Если не продаст в этом году за условные 100 млн будет как с Кулибали ,через пару лет уедет за 40 .
Он и не стоит дороже.
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RW7
Ответ Moscwow
Мог бы сказать проще - таких лохов, как ПСГ, кто купит его за 200, больше нет
Там где Леви учился, Де Лаурентис преподавал. А так, все верно.
За один вменяемый сезон, трясти 200+ это верх недальновидности, есть спрос - продавай. Как и Хвичу.
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Mayer
Ответ Люблю спортс
Нормально у него так цена летит. За полгода минимум +50 млн. А «Реал» за него 60-80 млн собирался платить. 17 янв. 2023 г. — «Наполи» хочет получить за Осимхена не менее 150 миллионов евро.
а ТТХ хочет за Кейна 140. И что? ) Ну хочет и хочет
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Люблю спортс
Ответ Mayer
Нормально сделал с игрока торговый мешок после заявлений, что он не продаётся и остаётся Менять Мбаппе на Осимхена за 200 это полнейший бред. Витя хорош, но даже не на 150... Этот с Кулибали уже награлся, жизнь ничему не учит
Нормально у него так цена летит. За полгода минимум +50 млн. А «Реал» за него 60-80 млн собирался платить.

17 янв. 2023 г. — «Наполи» хочет получить за Осимхена не менее 150 миллионов евро.
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The Best
Ответ Остужающий
Да ничего он ещё не понял, увы((
Он отошёл от трансферных дел,летал в Саудовскую аравию чтобы договориться на счёт трансферов того шлака который набрали ещё при Абрамовиче.Так что по чуть - чуть он приходит в реальность,трансферами занимаются люди которых набрал Боули так что я не думаю что Челси будет гоняться за Осимхеном.Думаю 100 млн за него бы заплатили,по современным меркам это уже не такая большая сумма но 200 лямов это слишком.
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Остужающий
Ответ The Best
Даже Боули понимает что это слишком,хватит уже ставить его в пример.
Да ничего он ещё не понял, увы((
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Не уверен!!
Ответ The Best
Даже Боули понимает что это слишком,хватит уже ставить его в пример.
С чего ты взял? ПСЖ до Неймара тоже никого в итоге не купил за 300 лямов. Мне кажется Боули ищет новую схема. Ведь с долгосрочными контрактами его обломали, а так он мог легко купить с 15 летним сроком контракта. Не знаю может будет покупать 51% прав на футболиста. И Боули сможет купить 51 % прав на Осимхена за 102 млн и тот будет играть в Челси...
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BZB
Аль-Хелайфи главный объект троллинга в еврофутболе. Великий функционер уефа.
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Владимир Ч
Хорошо, что только 200 мультов запросили, без доплаты в придачу к Мбапе. Скоморохи в дорогих костюмах и позолоченных простынях из ПСЖ способны и на такую сделку))
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svft
Кейнчук и Осимхенченко в фильме "Их поменяли местами"
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Mayer
Нормально сделал с игрока торговый мешок после заявлений, что он не продаётся и остаётся

Менять Мбаппе на Осимхена за 200 это полнейший бред. Витя хорош, но даже не на 150...

Этот с Кулибали уже награлся, жизнь ничему не учит
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