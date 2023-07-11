Президент «Наполи»: «Позволить себе Осимхена может только «ПСЖ». Если Аль-Хелайфи хочет предложить 200 млн евро – мы подождем»

Аурелио Де Лаурентис считает, что только «ПСЖ» может подписать Виктора Осимхена.

Сейчас руководство итальянской команды ведет с форвардом переговоры о продлении контракта.

«Единственный клуб, способный позволить себе приобретение у нас , – это « ».

Так что если хочет предложить 200 млн евро или около того – мы подождем и оценим ситуацию», – сказал президент « » в интервью Sport Mediaset.