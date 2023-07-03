«Фейеноорд» договорился с «Динамо» об аренде Шиманьского еще на год, но из-за финансовых запросов хавбека сделка может сорваться (1908.nl)
Запросы Себастьяна Шиманьского могут помешать ему остаться в «Фейеноорде».
Как сообщает 1908.nl, роттердамцы хотят арендовать полузащитника еще на год и согласовали сделку с «Динамо».
Также нидерландский клуб давно договорился с игроком о том, что тот останется на сезон-2023/24, однако теперь представители поляка потребовали увеличить ему зарплату. Он хочет зарабатывать свыше 2 млн евро в год после уплаты налогов – слишком много для чемпионов Нидерландов.
В связи с этим клуб начал искать альтернативные варианты в полузащиту.
Шиманьски в Эредивизи забил 9 голов за 29 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Или есть ещё что-то эдакое, что больше этих запросов?