«Фейеноорд» договорился с «Динамо» об аренде Шиманьского еще на год, но из-за финансовых запросов хавбека сделка может сорваться (1908.nl)

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Себастьян Шиманьски деньги Футбол

Запросы Себастьяна Шиманьского могут помешать ему остаться в «Фейеноорде».

Как сообщает 1908.nl, роттердамцы хотят арендовать полузащитника еще на год и согласовали сделку с «Динамо».

Также нидерландский клуб давно договорился с игроком о том, что тот останется на сезон-2023/24, однако теперь представители поляка потребовали увеличить ему зарплату. Он хочет зарабатывать свыше 2 млн евро в год после уплаты налогов – слишком много для чемпионов Нидерландов.

В связи с этим клуб начал искать альтернативные варианты в полузащиту.

Шиманьски в Эредивизи забил 9 голов за 29 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Максим Семин
Отлично, пусть в Динамо возвращается
+13
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+13
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Н.Ф.
Запросы большие — дуй обратно в "Динамо".
Или есть ещё что-то эдакое, что больше этих запросов?
+6
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Кеша
Себа забей на всех . Возвращайся в Динамо. Дадут тебе тут хорошую зарплату , дом где-нибудь в Новогорске высшего пилотажа , что даже польские олигархи позавидуют. Помним тебя-ты был одним из лучших в составе.
+4
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Viktor Martunov
Губа не дура у Шимы. Это тебе не Россия.
+1
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инок
Удачи Шиме в Фейеноорде, стата приличная, хоть кто то в люди вышел из Динамо.
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densmit
Красавец, не захотели выкупить как того хотел сам Себа, тогда увеличивайте зп. Хорошо торгуется, уважаю.
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Алекс Ну
Себа требуй больше и мы тебе заплатим:) Больше чем России тебе нигде не пожат.
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