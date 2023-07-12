Эшуорт о Бонгонда: «Игрок в расцвете сил, на пике карьеры. Он способен сразу усилить команду»
Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт прокомментировал переход Тео Бонгонда.
Сегодня московский клуб объявил, что заключил с 27-летним атакующим полузащитником контракт сроком до 30 июня 2026 года.
«Тео, как и Хесус Медина, – это игрок в расцвете сил, на пике своей карьеры, который добавит команде конкуренции и способен сразу же ее усилить. Мы внимательно следили за ним около девяти месяцев. Гильермо Абаскаль наблюдал за матчами Тео в составе «Кадиса» живьем. Изучили его игру в испанской, а до этого в бельгийской лиге. К слову, я даже общался с его детским тренером в академии.
В лице Бонгонда мы получаем качественного левоногого правого вингера. Верим, что он добавит разнообразия игре «Спартака» в атаке и будет как можно чаще радовать наших болельщиков. Добро пожаловать!» – сказал Эшуорт.
Удачи, Тео)