Эшуорт о Бонгонда: «Игрок в расцвете сил, на пике карьеры. Он способен сразу усилить команду»

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт прокомментировал переход Тео Бонгонда.

Сегодня московский клуб объявил, что заключил с 27-летним атакующим полузащитником контракт сроком до 30 июня 2026 года.

«Тео, как и Хесус Медина, – это игрок в расцвете сил, на пике своей карьеры, который добавит команде конкуренции и способен сразу же ее усилить. Мы внимательно следили за ним около девяти месяцев. наблюдал за матчами Тео в составе «Кадиса» живьем. Изучили его игру в испанской, а до этого в бельгийской лиге. К слову, я даже общался с его детским тренером в академии.

В лице мы получаем качественного левоногого правого вингера. Верим, что он добавит разнообразия игре « » в атаке и будет как можно чаще радовать наших болельщиков. Добро пожаловать!» – сказал .