Эшуорт о Бонгонда: «Игрок в расцвете сил, на пике карьеры. Он способен сразу усилить команду»

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы Тео Бонгонда Гильермо Абаскаль Пол Эшуорт Футбол

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт прокомментировал переход Тео Бонгонда.

Сегодня московский клуб объявил, что заключил с 27-летним атакующим полузащитником контракт сроком до 30 июня 2026 года.

«Тео, как и Хесус Медина, – это игрок в расцвете сил, на пике своей карьеры, который добавит команде конкуренции и способен сразу же ее усилить. Мы внимательно следили за ним около девяти месяцев. Гильермо Абаскаль наблюдал за матчами Тео в составе «Кадиса» живьем. Изучили его игру в испанской, а до этого в бельгийской лиге. К слову, я даже общался с его детским тренером в академии.

В лице Бонгонда мы получаем качественного левоногого правого вингера. Верим, что он добавит разнообразия игре «Спартака» в атаке и будет как можно чаще радовать наших болельщиков. Добро пожаловать!» – сказал Эшуорт.

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7 комментариев

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Никита Самарин
Они научили его говорить 😏
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Pelerin
Защитники будут?
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Никита Самарин
Давай Пол, защитников привези, не затягивай.
+2
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Dr.Gebbelsss
На бумаге хороший трансфер, но посмотрим что будет в сезоне
Удачи, Тео)
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Алексей Иванов
поживем - увидим...ваши слова да Богу в уши...
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Зверёк
Эшуорт пока что работает хорошо.Медина и Тео хорошие трансферы,еще бы защитника
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chigyr19
Скоро эша станет много как и мостового на спорте, кляп что ли вытащили
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