«Зенит» ведет переговоры по вратарю «Сочи» Адамову. Гойло может уйти к южанам в случае трансфера
«Зенит» хочет подписать вратаря «Сочи» Дениса Адамова.
Как сообщает Иван Карпов, сине-бело-голубые ведут диалог с «Сочи» по поводу перехода 25-летнего голкипера.
Если переговоры завершатся успешно, из «Зенита» в «Сочи» может перейти 24-летний Никита Гойло, которого петербуржцы недавно выкупили у «Пари НН» за 45 миллионов рублей.
Адамов сыграл 17 матчей за «Сочи» в прошлом розыгрыше Мир РПЛ и пропустил 29 голов. Его статистику можно изучить здесь.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Гойло провел 11 матчей за «Пари НН», пропустив 18 голов. Его показатели доступны по ссылке.
14 комментариев