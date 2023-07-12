«Зенит» ведет переговоры по вратарю «Сочи» Адамову. Гойло может уйти к южанам в случае трансфера

«Зенит» хочет подписать вратаря «Сочи» Дениса Адамова.

Как сообщает Иван Карпов, сине-бело-голубые ведут диалог с « » по поводу перехода 25-летнего голкипера.

Если переговоры завершатся успешно, из « » в «Сочи» может перейти 24-летний , которого петербуржцы недавно выкупили у «Пари НН» за 45 миллионов рублей.

сыграл 17 матчей за «Сочи» в прошлом розыгрыше Мир РПЛ и пропустил 29 голов. Его статистику можно изучить здесь.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Гойло провел 11 матчей за «Пари НН», пропустив 18 голов. Его показатели доступны по ссылке.