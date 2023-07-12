«Зенит» ведет переговоры по вратарю «Сочи» Адамову. Гойло может уйти к южанам в случае трансфера

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Адамов Никита Гойло Сочи Футбол

«Зенит» хочет подписать вратаря «Сочи» Дениса Адамова.

Как сообщает Иван Карпов, сине-бело-голубые ведут диалог с «Сочи» по поводу перехода 25-летнего голкипера.

Если переговоры завершатся успешно, из «Зенита» в «Сочи» может перейти 24-летний Никита Гойло, которого петербуржцы недавно выкупили у «Пари НН» за 45 миллионов рублей.

Адамов сыграл 17 матчей за «Сочи» в прошлом розыгрыше Мир РПЛ и пропустил 29 голов. Его статистику можно изучить здесь.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Гойло провел 11 матчей за «Пари НН», пропустив 18 голов. Его показатели доступны по ссылке.

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14 комментариев

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Криштиану Роналду
Разве эти переговоры могут завершиться не успешно...
+31
-11
+20
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Иван Новиков
Круговорот гойла в Газпроме.
+27
-19
+8
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Поцелуй Оздоева
Ответ Никита Самарин
Комментарий удален пользователем
Адамов там не основной, например. И да, действительно, игроки из середняков же не переходят в стан чемпиона, если того не хочет середняк. Гениальный вывод.
+5
-3
+2
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Никита Самарин
Комментарий удален пользователем
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nikolaich
Ответ Криштиану Роналду
Разве эти переговоры могут завершиться не успешно...
Конечно, успешно! У одного - 25 лет и пропуск голов - 1,7. А у другого - 24 года и пропуск голов - 1,6. Равны, как на подбор!
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Spartakus1984
Ответ sd4fmwrvz8
Переговоры со своим фарм клубом 😁вот это поворот
Хааав
0
0
0
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