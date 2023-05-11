Вратарь «Зенита» Гойло продлил контракт до 2027-го. Клуб заплатил за него 45 млн рублей «Пари НН», хотя нижегородцы активировали выкуп за 20 млн

Вратарь Никита Гойло вернется в «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурге объявил о возвращении игрока из « ». Гойло подписал контракт, рассчитанный до конца сезона-2026/27. Он присоединится к сине-бело-голубым по окончании сезона.

Гойло – воспитанник «Зенита». Вратарь перешел в «Пари НН» на правах аренды в 2022 году.

Инсайдер Иван Карпов сообщал, что нижегородский клуб активировал опцию выкупа голкипера за 20 миллионов рублей, но петербуржцы хотели сохранить игрока и предложили «Пари НН» 45 миллионов рублей и бонусы за сыгранные матчи. Кроме того, к нижегородской команде на правах аренды должны присоединиться два молодых игрока « ».

В текущем сезоне Мир РПЛ Гойло провел 11 матчей, пропустив 18 голов. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.