Вратарь «Зенита» Гойло продлил контракт до 2027-го. Клуб заплатил за него 45 млн рублей «Пари НН», хотя нижегородцы активировали выкуп за 20 млн

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Пари НН Никита Гойло Футбол

Вратарь Никита Гойло вернется в «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурге объявил о возвращении игрока из «Пари НН». Гойло подписал контракт, рассчитанный до конца сезона-2026/27. Он присоединится к сине-бело-голубым по окончании сезона.

Гойло – воспитанник «Зенита». Вратарь перешел в «Пари НН» на правах аренды в 2022 году.

Инсайдер Иван Карпов сообщал, что нижегородский клуб активировал опцию выкупа голкипера за 20 миллионов рублей, но петербуржцы хотели сохранить игрока и предложили «Пари НН» 45 миллионов рублей и бонусы за сыгранные матчи. Кроме того, к нижегородской команде на правах аренды должны присоединиться два молодых игрока «Зенита».

В текущем сезоне Мир РПЛ Гойло провел 11 матчей, пропустив 18 голов. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь

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32 комментария

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Алексей Коновалов
Ответ Burel
какая-то мутная смеха.. ну ясно, что для распила бюджетных денег
Ты заплатил за газ? А то нам нужен ещё 1 бразилец. Спроси соседей. Очень деньги нужны. Не подведи. Мы в тебя верим))
+57
-5
+52
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Zenit2013
Ответ Burel
то есть своим фармклубам
Было дело, Газпром был спонсором главного фармклуба Зенита - Спартака
+40
-8
+32
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Злодей Спб
Наверное, будет в заявке в следующем сезоне.
Интересно кто уходит из нынешних?

Фигура вратаря в Зените номинальная, вся защита держится на коллективных действиях команды и опорнике, а разыгрывают мяч защитники. Можно вообще рандомного человека в рамку ставить сильно хуже не будет. Предлагаю конкурсы среди болельщиков устраивать и в качестве приза - участие в матче на позиции вратаря.
+27
-6
+21
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kilo_gilo
Ответ Злодей Спб
Наверное, будет в заявке в следующем сезоне. Интересно кто уходит из нынешних? Фигура вратаря в Зените номинальная, вся защита держится на коллективных действиях команды и опорнике, а разыгрывают мяч защитники. Можно вообще рандомного человека в рамку ставить сильно хуже не будет. Предлагаю конкурсы среди болельщиков устраивать и в качестве приза - участие в матче на позиции вратаря.
ну тот же Кержаков-старший высоко Гойло котировал, выше брата и Одоевского. посмотрим,что будет, но,думаю, у Никиты есть все шансы первым номером быть в следующем сезоне
+16
-1
+15
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ЭлектроВеник
Ответ Zenit2013
Было дело, Газпром был спонсором главного фармклуба Зенита - Спартака
вроде перестал Зенит быть спонсором Спартака, но Спартак не перестал быть фармом Зенита
+16
-2
+14
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Alyur
Мне игра Никиты за НН понравилась. Смотрится увереннее, чем Одоевский и у Кержакова контракт заканчивается.
+4
0
+4
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Tydeus
Ответ Ростов-на-Дону
ЖУЛЬЁ, сказал бы Лукашенко.
Как и Реал, который отдал Морату в аренду Ювентуса с опцией выкупа, так же перевыкупил. Нормальная практика
+5
-1
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BorodachAstrakhan
Ответ Алексей Коновалов
Ты заплатил за газ? А то нам нужен ещё 1 бразилец. Спроси соседей. Очень деньги нужны. Не подведи. Мы в тебя верим))
ахаха) зачёт!
+4
0
+4
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Abriel
Ответ Zenit2013
Было дело, Газпром был спонсором главного фармклуба Зенита - Спартака
наш фармклуб в Москве дорогой!
+4
0
+4
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Валерий Охотин
Ответ Burel
то есть своим фармклубам
Ты про Спартак ?
+5
-1
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Катя СПб
Ответ Алексей Коновалов
Ты заплатил за газ? А то нам нужен ещё 1 бразилец. Спроси соседей. Очень деньги нужны. Не подведи. Мы в тебя верим))
Пусть он машину с БД ензина на газ переводит.
+3
0
+3
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Катя СПб
Ответ ЭлектроВеник
вроде перестал Зенит быть спонсором Спартака, но Спартак не перестал быть фармом Зенита
Привычка
+4
-1
+3
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BaltikaSPb
- В Питере начались белые ночи?
- Уже скоро, но это в Москве полыхает
+5
-3
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Фёдор Кузнецов
Ответ Злодей Спб
Наверное, будет в заявке в следующем сезоне. Интересно кто уходит из нынешних? Фигура вратаря в Зените номинальная, вся защита держится на коллективных действиях команды и опорнике, а разыгрывают мяч защитники. Можно вообще рандомного человека в рамку ставить сильно хуже не будет. Предлагаю конкурсы среди болельщиков устраивать и в качестве приза - участие в матче на позиции вратаря.
Думаю нас ждёт пара Гойло-Одоевский
+2
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Stalker1785
Ответ Злодей Спб
Наверное, будет в заявке в следующем сезоне. Интересно кто уходит из нынешних? Фигура вратаря в Зените номинальная, вся защита держится на коллективных действиях команды и опорнике, а разыгрывают мяч защитники. Можно вообще рандомного человека в рамку ставить сильно хуже не будет. Предлагаю конкурсы среди болельщиков устраивать и в качестве приза - участие в матче на позиции вратаря.
Думаю Васютина продадут
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yura90
Ответ Злодей Спб
Наверное, будет в заявке в следующем сезоне. Интересно кто уходит из нынешних? Фигура вратаря в Зените номинальная, вся защита держится на коллективных действиях команды и опорнике, а разыгрывают мяч защитники. Можно вообще рандомного человека в рамку ставить сильно хуже не будет. Предлагаю конкурсы среди болельщиков устраивать и в качестве приза - участие в матче на позиции вратаря.
фанайди же нужен будет участникам конкурса))
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antoxaspam
Ответ Злодей Спб
Наверное, будет в заявке в следующем сезоне. Интересно кто уходит из нынешних? Фигура вратаря в Зените номинальная, вся защита держится на коллективных действиях команды и опорнике, а разыгрывают мяч защитники. Можно вообще рандомного человека в рамку ставить сильно хуже не будет. Предлагаю конкурсы среди болельщиков устраивать и в качестве приза - участие в матче на позиции вратаря.
У васютина и кержакова контракты заканчиваются. Может кержакова продлят ещё на сезон
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kilo_gilo
Ответ шатанледс 12
Пару туров его попробуют, а потом опять Керж)
классика)
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шатанледс 12
Ответ kilo_gilo
ну тот же Кержаков-старший высоко Гойло котировал, выше брата и Одоевского. посмотрим,что будет, но,думаю, у Никиты есть все шансы первым номером быть в следующем сезоне
Пару туров его попробуют, а потом опять Керж)
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Валерий Охотин
Ответ roni11
Похоже на помощь дочернему филиалу. Ещё отправят молодеж и выкупят если заиграют...разница большая между этим трансфером и покупкой Суторьмина в свое время
Ждите, в очередь фарм клуб Зенита.
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Александр Кулешов
Гойло!!!
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