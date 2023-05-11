Вратарь «Зенита» Гойло продлил контракт до 2027-го. Клуб заплатил за него 45 млн рублей «Пари НН», хотя нижегородцы активировали выкуп за 20 млн
Вратарь Никита Гойло вернется в «Зенит».
Клуб из Санкт-Петербурге объявил о возвращении игрока из «Пари НН». Гойло подписал контракт, рассчитанный до конца сезона-2026/27. Он присоединится к сине-бело-голубым по окончании сезона.
Гойло – воспитанник «Зенита». Вратарь перешел в «Пари НН» на правах аренды в 2022 году.
Инсайдер Иван Карпов сообщал, что нижегородский клуб активировал опцию выкупа голкипера за 20 миллионов рублей, но петербуржцы хотели сохранить игрока и предложили «Пари НН» 45 миллионов рублей и бонусы за сыгранные матчи. Кроме того, к нижегородской команде на правах аренды должны присоединиться два молодых игрока «Зенита».
В текущем сезоне Мир РПЛ Гойло провел 11 матчей, пропустив 18 голов. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
Интересно кто уходит из нынешних?
Фигура вратаря в Зените номинальная, вся защита держится на коллективных действиях команды и опорнике, а разыгрывают мяч защитники. Можно вообще рандомного человека в рамку ставить сильно хуже не будет. Предлагаю конкурсы среди болельщиков устраивать и в качестве приза - участие в матче на позиции вратаря.
- Уже скоро, но это в Москве полыхает