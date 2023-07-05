«Динамо» интересуется вратарями Адамовым и Худяковым. Трансфер игрока «Сочи» – основной вариант (Legalbet)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Денис Адамов Сочи Даниил Худяков Футбол

«Динамо» интересуется двумя российскими вратарями.

В шорт-лист московского клуба вошли Денис Адамов из «Сочи» и Даниил Худяков из «Локомотива», сообщает Legalbet. Вариант с трансфером Адамова является основным.

В минувшем сезоне Мир РПЛ 25-летний Адамов провел 17 матчей и пропустил 29 голов. На счету 19-летнего Худякова 14 игр и 30 пропущенных мячей в чемпионате.

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7 комментариев

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Gonzoo
Худяков хороший вариант. Сейчас он наверное на уровне вратарей Динамо, но может вырасти, молодой.
И тренера вратарей надо бы нового попробовать.
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ractorosan527@gmail.com
лучше на аренду
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s_kapa
Ответ Роберт Ишмухаметов
Ладно ещё Адамов. Но 30 пропущенных в 14 играх даже Шунин себе не позволяет.
так, как играл Локо в первом круге, и у Акинфеева была бы похожая статистика
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Andrey Yaroslavtsev
Наконец-то ищут вратаря. Давно пора.
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s_kapa
Худю бы продлить и в аренду, будет жалко отпускать
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Egor Aleksandrovich
Лещук, видимо, открывает свой бизнес по продаже бахил
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