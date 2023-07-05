«Динамо» интересуется вратарями Адамовым и Худяковым. Трансфер игрока «Сочи» – основной вариант (Legalbet)
«Динамо» интересуется двумя российскими вратарями.
В шорт-лист московского клуба вошли Денис Адамов из «Сочи» и Даниил Худяков из «Локомотива», сообщает Legalbet. Вариант с трансфером Адамова является основным.
В минувшем сезоне Мир РПЛ 25-летний Адамов провел 17 матчей и пропустил 29 голов. На счету 19-летнего Худякова 14 игр и 30 пропущенных мячей в чемпионате.
И тренера вратарей надо бы нового попробовать.