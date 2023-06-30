Коваленко перешел в «Зенит». «Сочи» получит 200 млн рублей за хавбека («РБ Спорт»)
Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко стал игроком «Зенита».
По информации «РБ Спорт», сделка о трансфере 19-летнего игрока была официально оформлена сегодня, объявление последует в ближайшее время.
«Зенит» заплатит «Сочи» 200 млн рублей отступных, сам Коваленко подписал с сине-бело-голубыми пятилетний контракт.
Минувший сезон Коваленко провел на правах аренды в «Крыльях Советов». Он сыграл в 30 матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.
А то вдруг бунт поднимет :)
Для Коваленко лучше идти путем Жиркова. В плане того, чтобы вытесненить иностранца.