Коваленко перешел в «Зенит». «Сочи» получит 200 млн рублей за хавбека («РБ Спорт»)

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко стал игроком «Зенита».

По информации «РБ Спорт», сделка о трансфере 19-летнего игрока была официально оформлена сегодня, объявление последует в ближайшее время.

« » заплатит « » 200 млн рублей отступных, сам подписал с сине-бело-голубыми пятилетний контракт.

Минувший сезон Коваленко провел на правах аренды в «Крыльях Советов». Он сыграл в 30 матчах Мир и Фонбет Кубка России, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.