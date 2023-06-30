Коваленко перешел в «Зенит». «Сочи» получит 200 млн рублей за хавбека («РБ Спорт»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Сочи Александр Коваленко Футбол

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко стал игроком «Зенита».

По информации «РБ Спорт», сделка о трансфере 19-летнего игрока была официально оформлена сегодня, объявление последует в ближайшее время.

«Зенит» заплатит «Сочи» 200 млн рублей отступных, сам Коваленко подписал с сине-бело-голубыми пятилетний контракт.

Минувший сезон Коваленко провел на правах аренды в «Крыльях Советов». Он сыграл в 30 матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.

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39 комментариев

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2vdhrvmmzf
Ответ Dmitry Orlov
Желаю играть. Не просиживать лавку. Что при здоровых легионерах будет очень сложным. Даже несмотря на уход Кузяева.
Ну да, толпа бразильцев будет на банке сидеть и смотреть как Коваленко играет?
+24
-7
+17
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Spartakus1984
Не фарм)))
Не Коринтианс
+13
-2
+11
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Dmitry Orlov
Желаю играть. Не просиживать лавку. Что при здоровых легионерах будет очень сложным. Даже несмотря на уход Кузяева.
+17
-8
+9
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ДудьСдулся
Ответ Marina_Greta
Зенит взял не бразильца? Что-то тут не так.
Надо же Бакаеву с кем-то на лавке поговорить.
А то вдруг бунт поднимет :)
+16
-7
+9
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Сергей Боев
1 Коваленко = 4000 Суторминых
+7
-5
+2
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Spartakus1984
Ответ КИРИЛЛ УСТИНОВ
Отличная замена Кузе. Должен прибавлять. Добро пожаловать в футбольную столицу 💪
Не может быть футбольной столицы с одним лишь клубом на весь город.
+5
-3
+2
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Analjinn
Целый легион Суторминых.
+5
-4
+1
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Поцелуй Оздоева
Ответ 2vdhrvmmzf
Ну да, толпа бразильцев будет на банке сидеть и смотреть как Коваленко играет?
Кузяев, Караваев, Мостовой, Чистяков, Сергеев как играют?
+2
-1
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a.k.a. DRAGON0928
С чемпионством!
+9
-9
0
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Фарид Харисов
Зачем вы так с Коваленко, он хороший игрок. Он не настолько плох, чтобы Сочи из-за его продажи взлетело на первое место :)
Фарид, ну ты мог бы в разы лучше с иронизировать
+6
-6
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Фарид Харисов
Прости, сегодня не в форме видимо :(
Ну ты прав в том,что Коваленко игрок хороший
+2
-2
0
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Циник Петербургский
Ответ Сергей Лимонников
Похоже он тоже бразилец
Он просто зенитовец (с этого момента).
+2
-2
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Caniball
Ответ Dmitry Orlov
Желаю играть. Не просиживать лавку. Что при здоровых легионерах будет очень сложным. Даже несмотря на уход Кузяева.
Кузяев ушел, но может еще вернуться 🤣
+1
-1
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Алексей Кузнецов
Ответ 2vdhrvmmzf
Ну да, толпа бразильцев будет на банке сидеть и смотреть как Коваленко играет?
А чего так будоражится болельщик клуба, который только вышел из лучшей лиги мира, о том, как будет играть футболист в другом клубе.
Для Коваленко лучше идти путем Жиркова. В плане того, чтобы вытесненить иностранца.
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Поцелуй Оздоева
Ответ 2vdhrvmmzf
Написать кучу игроков других позиций - гениально. Ну и ты наверное за новостями не следишь, там ещё пачка бразильцев едет)
Какая пачка? Ду Кейрос, который взят прицепом и Педро, который вингер?
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