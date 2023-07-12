Отец Захаряна об информации про «Динамо» и долгосрочный контракт: «Мне об этом ничего не известно»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Арсен Захарян Норайр Захарян Футбол

Отец Арсена Захаряна сообщил, что «Динамо» не предлагало новый контракт игроку.

«Мне об этом ничего не известно», – приводит слова Норайра Захаряна журналист Грач Хачатрян. 

Сообщалось, что «Динамо» собирается предложить Захаряну новый долгосрочный контракт. Действующее соглашение истекает по окончании сезона-2023/24.

Недавно стало известно, что игрок входил в сферу интересов двух клубов из Нидерландов – «Фейеноорда» и «Аякса». 

В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.

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7 комментариев

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samarskij-kuzmich
Арсен скрывает от отца новый контракт, надоело деньги отдавать )
+3
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argentina10
продлевать обязательно надо, надеюсь в этом сезоне себя красиво с Личкой покажет, его футбол в атаку от тренера..
только Динамо!!!
+2
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Faust Doc
Журналист Грач Хачатрян!
гы гы гы
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justbored
"мне об этом ничего неизвестно" - "Динамо не предлагало" ну вот совсем никакой разницы.
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justbored
согласно Грачу он давно в Ереване должен был быть же
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justbored
Захарян превращается в такую вечную невесту на выданье. От ухажеров под окном нет отбоя, но никто до сих пор не похитит и не увезет.
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