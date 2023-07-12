Отец Захаряна об информации про «Динамо» и долгосрочный контракт: «Мне об этом ничего не известно»

Отец Арсена Захаряна сообщил, что «Динамо» не предлагало новый контракт игроку.

«Мне об этом ничего не известно», – приводит слова журналист Грач Хачатрян.

Сообщалось, что «Динамо» собирается предложить Захаряну новый долгосрочный контракт. Действующее соглашение истекает по окончании сезона-2023/24.

Недавно стало известно, что игрок входил в сферу интересов двух клубов из Нидерландов – «Фейеноорда» и «Аякса».

В минувшем сезоне на счету 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за « » в Мир и Фонбет Кубке России.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.