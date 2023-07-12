Отец Захаряна об информации про «Динамо» и долгосрочный контракт: «Мне об этом ничего не известно»
Отец Арсена Захаряна сообщил, что «Динамо» не предлагало новый контракт игроку.
«Мне об этом ничего не известно», – приводит слова Норайра Захаряна журналист Грач Хачатрян.
Сообщалось, что «Динамо» собирается предложить Захаряну новый долгосрочный контракт. Действующее соглашение истекает по окончании сезона-2023/24.
Недавно стало известно, что игрок входил в сферу интересов двух клубов из Нидерландов – «Фейеноорда» и «Аякса».
В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.
Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.
только Динамо!!!
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