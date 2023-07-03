Геннадий Орлов: «Не надо говорить, что Захарян талантливый. Он не прогрессирует, стал тяжеловат. Тюкавин все делает быстрее»

Геннадий Орлов призвал не называть хавбека «Динамо» Арсена Захаряна талантливым игроком.

«Не надо говорить, что Захарян талантливый. Он только подает надежды, перспективный. Талантливым его можно будет называть, когда он что-то выиграет, чего-то добьется. У Захаряна просто были хорошие задатки, в том возрасте, в котором мы его увидели.

Сейчас он не прогрессирует. Все зависит от него и от тренера – насколько ему будет доверять. Если Марцелу будет что рассказать Захаряну, чтоб улучшить игру, тогда все будет хорошо.

Но вообще стал тяжеловат, у него нет резкости. Сравните, как бегает Хвича и как Захарян. Он может компенсировать это мышлением, пониманием игры, но пока он медленноват. Вспомните Малкома, Клаудиньо. Да и в сравнении с Захаряном делает все быстрее», – заявил журналист и комментатор.