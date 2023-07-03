Геннадий Орлов: «Не надо говорить, что Захарян талантливый. Он не прогрессирует, стал тяжеловат. Тюкавин все делает быстрее»
Геннадий Орлов призвал не называть хавбека «Динамо» Арсена Захаряна талантливым игроком.
«Не надо говорить, что Захарян талантливый. Он только подает надежды, перспективный. Талантливым его можно будет называть, когда он что-то выиграет, чего-то добьется. У Захаряна просто были хорошие задатки, в том возрасте, в котором мы его увидели.
Сейчас он не прогрессирует. Все зависит от него и от тренера – насколько Личка ему будет доверять. Если Марцелу будет что рассказать Захаряну, чтоб улучшить игру, тогда все будет хорошо.
Но вообще Арсен стал тяжеловат, у него нет резкости. Сравните, как бегает Хвича и как Захарян. Он может компенсировать это мышлением, пониманием игры, но пока он медленноват. Вспомните Малкома, Клаудиньо. Да и Тюкавин в сравнении с Захаряном делает все быстрее», – заявил журналист и комментатор.
Тюкавину симпатизировал и хочется развития и успеха игрока, но из того, что видел: на замену он отлично выходил, а как был в старте, так перетаскивал на себя одеяло, лупил из любых позиций и зачастую в упор не видел открытых партнёров. То есть после результативных действий чуть заносило Костю
Не всегда, но в нескольких матчах было видно
Поэтому Орлов чушь сказал, Захарян стабильнее, креативней и полезнее, хоть этот среднестабильный уровень в этом сезоне и снизился(примерно как с Хвичей было