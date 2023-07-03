Геннадий Орлов: «Не надо говорить, что Захарян талантливый. Он не прогрессирует, стал тяжеловат. Тюкавин все делает быстрее»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Геннадий Орлов Марцел Личка Арсен Захарян Константин Тюкавин Футбол

Геннадий Орлов призвал не называть хавбека «Динамо» Арсена Захаряна талантливым игроком.

«Не надо говорить, что Захарян талантливый. Он только подает надежды, перспективный. Талантливым его можно будет называть, когда он что-то выиграет, чего-то добьется. У Захаряна просто были хорошие задатки, в том возрасте, в котором мы его увидели.

Сейчас он не прогрессирует. Все зависит от него и от тренера – насколько Личка ему будет доверять. Если Марцелу будет что рассказать Захаряну, чтоб улучшить игру, тогда все будет хорошо.

Но вообще Арсен стал тяжеловат, у него нет резкости. Сравните, как бегает Хвича и как Захарян. Он может компенсировать это мышлением, пониманием игры, но пока он медленноват. Вспомните Малкома, Клаудиньо. Да и Тюкавин в сравнении с Захаряном делает все быстрее», – заявил журналист и комментатор.

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25 комментариев

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savik-A.M.
почти не видел игр Динамо в этом сезоне , но ради любопытства глянул оценки игроков за чемпионат по sofascore , лучший в команде Захарян с 7,29 , Тюкавин шестой с 6,89
+23
-6
+17
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savik-A.M.
Ответ Zenith forever
Эти оценки выставлены по привычке, консерватизм сказался.
там оценки ставят не люди , не глупи , а компьютерная программа по статистическим данным
+14
-4
+10
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Андрей Кобранов
Пожалуй в этот раз соглашусь с Орловым …
+14
-7
+7
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Andrey Yaroslavtsev
Может Захарян оправдает надежды и утрёт нос скептикам.
+5
0
+5
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ТТД Бубнова
Он и не будет прогрессировать в РПЛ )
+6
-2
+4
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Faust Doc
У Захаряна был спад, этот сезон покажет в итоге насколько он реально сильный игрок...
+3
0
+3
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</c/>
Захаряна нужно сейчас посмотреть в атакующей схеме Лички, тогда и будет понятно...
+3
-1
+2
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Pavelaznaurov
Тоже самое творилось с Хвичей в рубине когда не получилось уехать в Европу ,аналогичная ситуация,Хвича рассказывает что в Батуми он заиграл совсем по другому и вскоре уехал в наполи …..
+2
0
+2
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Roman Araslanov
Если игрок не прогрессирует, это не значит что он не перспективен
+2
0
+2
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Spaten
Очевидно, что не прогрессирует конечно. Но сравнивает Захаряна с игроками не его амплуа
+2
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Ajvengo
Потерял мотивацию парень,а жаль.
+1
0
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Кино Музыка
Соглашусь с Орловым, не прогрессирует и не уходит.
+3
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Сибирский литовец
У нас обычно талант может лет 10 не играть , от этого он талантом быть не перестанет
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dimur
Так зачем говоришь, если не надо? Хайпануть?
+2
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tankist231
Орлов всегда не обьективен к игрокам конкурентов,(хоть динамо так себе конкурент зениту) но своих всегда отметит, хотя будь малком или клаудиньо в локо или Спартаке, называл бы их средними игроками
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Marcus-light
Тюкалинска топчик, 23 гола к 21 году в РПЛ. Холланд, бойся
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Zenith forever
Ответ savik-A.M.
там оценки ставят не люди , не глупи , а компьютерная программа по статистическим данным
Наверное Захарян продолжал быть лидером в Динамо, но это привело команду с таким лидеров к 9 месту. Я то смотрел много игр и видел, что Захарян сезона 21/22 и Захарян сезона 22/23 это разные по качеству футболисты. Кстати, не знаете, а в сезоне 21/22 какие у него оценки от этой программы были?
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savik-A.M.
Ответ Zenith forever
Наверное Захарян продолжал быть лидером в Динамо, но это привело команду с таким лидеров к 9 месту. Я то смотрел много игр и видел, что Захарян сезона 21/22 и Захарян сезона 22/23 это разные по качеству футболисты. Кстати, не знаете, а в сезоне 21/22 какие у него оценки от этой программы были?
пожалуйста : Лучший Шимански 7,44 а второй Захарян 7,33
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Zenith forever
Ответ savik-A.M.
пожалуйста : Лучший Шимански 7,44 а второй Захарян 7,33
Спасибо
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King_X
Ответ savik-A.M.
почти не видел игр Динамо в этом сезоне , но ради любопытства глянул оценки игроков за чемпионат по sofascore , лучший в команде Захарян с 7,29 , Тюкавин шестой с 6,89
Захарян не так вдохновленно играет, как это было в прошлые сезоны, но момент сделать может и полезен
Тюкавину симпатизировал и хочется развития и успеха игрока, но из того, что видел: на замену он отлично выходил, а как был в старте, так перетаскивал на себя одеяло, лупил из любых позиций и зачастую в упор не видел открытых партнёров. То есть после результативных действий чуть заносило Костю
Не всегда, но в нескольких матчах было видно

Поэтому Орлов чушь сказал, Захарян стабильнее, креативней и полезнее, хоть этот среднестабильный уровень в этом сезоне и снизился(примерно как с Хвичей было
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