Российские судьи и делегаты скоро могут возобновить работу на матчах УЕФА («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА РФС судьи Сергей Карасев квалификация Евро-2024 Сергей Сергеевич Иванов Кирилл Левников Спорт-Экспресс Лига Конференций УЕФА Футбол

Судьи из России в скором времени могут начать обслуживать матчи под эгидой УЕФА.

Как информирует «Спорт-Экспресс», РФС с февраля активно обсуждает с УЕФА возвращение рефери и официальных лиц к работе на международных играх.

Позиции сторон позволяют надеяться на скорое разрешение вопроса.

Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Карасев получил вызов на сбор судей УЕФА в Швейцарии.

Карасев об ЛЧ: «Смотришь пять минут и переключаешь – напоминает что-то, видимо. Надо жить дальше – есть РПЛ и Кубок, проблем нет»

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60 комментариев

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Криштиану Роналду
Лукашенко хорошо поработал на переговорах.
+101
-10
+91
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Н.Ф.
У УЕФА уже сил нет терпеть своих
европейских бездарей-косячников.
+29
-6
+23
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Олег Кузнецов
Ответ Сергей Жарковский
Карасёва нужно ставить на финал ЛЧ!👍
Счас начнется большая истерика от федераций: Украины, Польши и прибалтийских тигров.
+33
-13
+20
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Сергей Жарковский
Карасёва нужно ставить на финал ЛЧ!👍
+23
-6
+17
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Зубы Дзюбы
Ответ Roman Araslanov
А я могу переспать со Скарлет Йоханссон, дальше что? Могут это не значит возобновят, так что новость высосана из пальца.
У тебя шансов все же поменьше
+15
0
+15
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utsh44psmr
На матчи с клубами из Украины и Польши 😍🤩😍
+14
-5
+9
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Уся Ваткин
Ответ Roman Araslanov
А я могу переспать со Скарлет Йоханссон, дальше что? Могут это не значит возобновят, так что новость высосана из пальца.
с надувной
+6
-1
+5
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Сергей Ситников
Ответ Ростовский
Всем уже ясно, что Запад потихоньку начал сливать Украину. Россия обречена на победу.
+++
+10
-6
+4
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Marina_Greta
Ответ Криштиану Роналду
Лукашенко хорошо поработал на переговорах.
Кто хочет ЧВК у себя в столице видеть, у УЕФА не было выбора)
+14
-10
+4
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Pikachu Pikachu
Ответ Дмитрий Крутенко
Это зрада или перемога?)
Да сейчас клубы с крыма включат и опять на исходные
+8
-4
+4
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МТБ
Ответ Ростовский
Всем уже ясно, что Запад потихоньку начал сливать Украину. Россия обречена на победу.
Мне интересно, где он начал её сливать?
+3
0
+3
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Dimario
Ответ Pikachu Pikachu
Да сейчас клубы с крыма включат и опять на исходные
Нужно действовать так, как нужно России. Без оглядки на запад.
+7
-5
+2
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Balt
Ну, арбитры, удачи.
+3
-1
+2
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ГолосГетто
Это к тому, для чего нужен большой( и затратный) спорт-наведение мостов, попытка зайти и договориться через него. Поэтому в Азию не ушли
+5
-3
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Дандрей
Карасев откупорил бутылочку шампанского)
+1
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Barry_Cadny
Ответ Marina_Greta
Ну кстати, было бы не плохо , пора заканчивать это безобразие 😊😜
Поучаствуешь, ботиха?
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Barry_Cadny
Ответ angry horse
Киеву придется , видимо, увидеть😁
Сам им поможешь?
+2
-1
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angry horse
Ответ Marina_Greta
Кто хочет ЧВК у себя в столице видеть, у УЕФА не было выбора)
Киеву придется , видимо, увидеть😁
+28
-27
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sacha2
все эти "лапша-завтраки" для тех, кто с большими ушами. Пока идёт рос.война против "объединённого Запада", никакие фут.контакты с этим Западом невозможны по-определению ...
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giallo-verde
Скоро -это может быть и через месяц, год или два года.
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Не уверен!!
Они там мазохисты? Мы то их терпеть не можем...
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sacha2
Ответ Atsuktuvas
Интересно, а это "скоро" из серии "скоро соседней страны не будет" или какой-то другой размер времени ?
У чинуш ФИФА/УЭФА время сбора урожая травы особого вида
https://www.youtube.com/watch?v=fdj8lQE-RaY
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Дмитрий Калашников
Ответ Сергей Жарковский
Карасёва нужно ставить на финал ЛЧ!👍
Так он бы и отработал в Питере, если бы не перенесли матч оттуда!
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Barry_Cadny
Ответ Marina_Greta
Кстати, я тоже фанатка ЦСКА уже 11-й год) Как думаете, в новом сезоне дадимбой Зениту? Нам бы форварда классного и опорника... аля Вернблум)
Дадимбой ты наш. Что же ты, фанатко, только вчера зарегистрировалось?
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ypigalev@yandex.ru
Это очень хорошо.
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