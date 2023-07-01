Российские судьи и делегаты скоро могут возобновить работу на матчах УЕФА («СЭ»)

Судьи из России в скором времени могут начать обслуживать матчи под эгидой УЕФА.

Как информирует « », с февраля активно обсуждает с возвращение рефери и официальных лиц к работе на международных играх.

Позиции сторон позволяют надеяться на скорое разрешение вопроса.

Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Карасев получил вызов на сбор судей УЕФА в Швейцарии.

Карасев об ЛЧ: «Смотришь пять минут и переключаешь – напоминает что-то, видимо. Надо жить дальше – есть РПЛ и Кубок, проблем нет»