Российские судьи и делегаты скоро могут возобновить работу на матчах УЕФА («СЭ»)
Судьи из России в скором времени могут начать обслуживать матчи под эгидой УЕФА.
Как информирует «Спорт-Экспресс», РФС с февраля активно обсуждает с УЕФА возвращение рефери и официальных лиц к работе на международных играх.
Позиции сторон позволяют надеяться на скорое разрешение вопроса.
Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Карасев получил вызов на сбор судей УЕФА в Швейцарии.
Карасев об ЛЧ: «Смотришь пять минут и переключаешь – напоминает что-то, видимо. Надо жить дальше – есть РПЛ и Кубок, проблем нет»
европейских бездарей-косячников.
https://www.youtube.com/watch?v=fdj8lQE-RaY