Сергей Карасев: «Стадионы РПЛ – самые удобные и современные на планете. В Европе 80% арен старые»

Теги премьер-лига Россия судьи Уэмбли Сергей Карасев стадионы Футбол

Арбитр Сергей Карасев назвал российские футбольные стадионы лучшими в мире.

«Лучший стадион, где приходилось работать? За свою 30-летнюю судейскую карьеру я видел огромное количество стадионов. Конечно, от «Уэмбли» я получил незабываемые впечатления. Там я работал как резервный арбитр, и поэтому моя мечта еще не реализована, чтобы отсудить матч главным.

В Европе 80 процентов стадионов старые, есть новые арены, но их мало. Бывают некомфортные раздевалки, подтрибунные помещения, сам фасад.

В российской Премьер-лиге прямо сейчас самые комфортные, удобные и современные стадионы на планете. После чемпионата мира лучше стадионов не видел», – сказал Карасев.

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Ответ Roman Araslanov
Ну куда же им до великолепных стадионов в Оренбурге и Воронеже?) И вообще, все остальные страны, нам завидуют
В Воронеже стадион как стадион эпохи социализма - в Италии таких немало. ) В Оренбурге скорее в стиле шведской провинции - небольшой стадион с искусственным газоном (не хуже чем в Эребру, например).
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexis9
Ответ Roman Araslanov
Ну куда же им до великолепных стадионов в Оренбурге и Воронеже?) И вообще, все остальные страны, нам завидуют
Зато какой стадион в Саранске, залюбуешься. Прада, зачем от там...?!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Ответ noti22
Лучше иметь старые стадионы, но спорт.школы, которые выпускают мировых звёзд, чем наоборот
А лучше баланс иметь - и инфраструктуру и таланты выпускать пачками. Зачем выбирать между и между? Надо стремиться к балансу!!!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noti22
Ответ Дани Алисса
Комментарий удален модератором
Ну так а толку от этих стадионов, если развития футбола от них ноль? Зато чиновники набили себе карманы. Почему в 90-е, когда не было толком нормальных условий выросло сильнейшее поколение футболистов в постсоветской России? Слишком сложные вопросы для "патриота".
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
И даже в области футбола, мы впереди планеты всей!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ Злобный Конь
А уж какие стадионы в КНДР или в Китае !
какие ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Novak
Ну если бы построенные всего пять лет назад к ЧМ стадионы были бы хуже, чем старые европейские, то это вообще смешно было бы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Средний палец Кирана Тирни
Ответ Злобный Конь
А уж какие стадионы в КНДР или в Китае !
А уж какие в Грузии?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noti22
Лучше иметь старые стадионы, но спорт.школы, которые выпускают мировых звёзд, чем наоборот
+14
-14
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Ответ Burel
какие ?
В КНДР ,пожалуй, самый вместительный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Ответ alexis9
Зато какой стадион в Саранске, залюбуешься. Прада, зачем от там...?!
Чтобы смотреть и любоваться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Средний палец Кирана Тирни
Ответ Roman Araslanov
Ну куда же им до великолепных стадионов в Оренбурге и Воронеже?) И вообще, все остальные страны, нам завидуют
К чему это? В Англии что у каждого клуба Крутая арена? Посмотри, где Лутон играет или Борнмут. Вместо того, чтобы упомянуть Зенит или Спартак, ты нашел чуть ли не самые простенькие стадионы команд, которые в вышке играют без году неделю. Браво, мистер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Средний палец Кирана Тирни
Ответ noti22
Лучше иметь старые стадионы, но спорт.школы, которые выпускают мировых звёзд, чем наоборот
«Лучше иметь накаченные бицепсы, чем ноги. Кто занимается в день ног?», - наверное примерно такая у тебя логика с отсутствием баланса в жизни)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дани Алисса
Ответ noti22
Лучше иметь старые стадионы, но спорт.школы, которые выпускают мировых звёзд, чем наоборот
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ultimate7
Наша инфраструктура и правда за последние десять лет очень сильно изменилась к лучшему. Главное не останавливаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Методичка для Карася))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavelaznaurov
На те деньги которые они освоили на строительстве стадионов можно было еще столько же построить….и еще деньги бы на десяток больниц остались……
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Средний палец Кирана Тирни
Картинка меняется сразу после обновления стадионов в премьер-лиге. Вспомню, когда раньше Халк или Фулхэм приезжали в Пермь на синтетику стадиона Звезда, а ПСВ или Хонда на стадион Сибири..бгг, а у самих ЦСКА была старая искусственная Лужа или Петрович у Питерских.
Посмотрите Италию или Испанию - только сейчас стараются решать вопросы со своими устаревшими аренами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Araslanov
Ну куда же им до великолепных стадионов в Оренбурге и Воронеже?) И вообще, все остальные страны, нам завидуют
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий