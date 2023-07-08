Сергей Карасев: «Стадионы РПЛ – самые удобные и современные на планете. В Европе 80% арен старые»
Арбитр Сергей Карасев назвал российские футбольные стадионы лучшими в мире.
«Лучший стадион, где приходилось работать? За свою 30-летнюю судейскую карьеру я видел огромное количество стадионов. Конечно, от «Уэмбли» я получил незабываемые впечатления. Там я работал как резервный арбитр, и поэтому моя мечта еще не реализована, чтобы отсудить матч главным.
В Европе 80 процентов стадионов старые, есть новые арены, но их мало. Бывают некомфортные раздевалки, подтрибунные помещения, сам фасад.
В российской Премьер-лиге прямо сейчас самые комфортные, удобные и современные стадионы на планете. После чемпионата мира лучше стадионов не видел», – сказал Карасев.
Посмотрите Италию или Испанию - только сейчас стараются решать вопросы со своими устаревшими аренами.