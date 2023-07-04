Безбородов – лучший арбитр России в сезоне-2022/23 по среднему баллу. Кукуян – 2-й, Карасев – 3-й
Владислав Безбородов признан лучшим арбитром сезона-2022/23.
50-летний рефери получил лучший средний балл за отработанные матчи по итогам сезона-2022/23.
Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учетом решений экспертно-судейской комиссии РФС.
Безбородов отработал 26 матчей в Мир РПП и Фонбет Кубке страны, включая Суперфинал Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.
Второе место по итогам сезона занял Павел Кукуян. На его счету 24 матча, включая обе встречи «Спартака» и «Зенита» в Мир РПЛ.
Третьим стал Сергей Карасев. В прошедшем сезоне он отработал 23 матча в качестве главного арбитра.
Там вот борьба нешуточная развернётся!