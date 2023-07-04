Безбородов – лучший арбитр России в сезоне-2022/23 по среднему баллу. Кукуян – 2-й, Карасев – 3-й

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России рейтинги судьи Владислав Безбородов Сергей Карасев Павел Кукуян Футбол

Владислав Безбородов признан лучшим арбитром сезона-2022/23.

50-летний рефери получил лучший средний балл за отработанные матчи по итогам сезона-2022/23.

Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учетом решений экспертно-судейской комиссии РФС. 

Безбородов отработал 26 матчей в Мир РПП и Фонбет Кубке страны, включая Суперфинал Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА. 

Второе место по итогам сезона занял Павел Кукуян. На его счету 24 матча, включая обе встречи «Спартака» и «Зенита» в Мир РПЛ.

Третьим стал Сергей Карасев. В прошедшем сезоне он отработал 23 матча в качестве главного арбитра. 

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7 комментариев

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Торна
Кукуян доказал преданность прайду, справедливо
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Uriah Heep
Непотопляемые оказываются лучшими.
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White Bone
Напишите кто из судей за кого топит, чтобы знать.
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kulik13
Надо ещё лучшего арбитра на ВАР тоже выбирать.
Там вот борьба нешуточная развернётся!
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