Влахович интересен «ПСЖ», «Ньюкаслу», «Баварии» и «Челси». «Ювентус» может арендовать Экитика, если продаст Душана за 60-70 млн евро плюс бонусы
«Ювентус» ждет предложений в размере 60-70 млн евро плюс бонусы за Душана Влаховича.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, форвардом интересуются «ПСЖ», «Ньюкасл», «Бавария» и «Челси».
Если серб будет продан, туринцы могут арендовать Джанлуку Скамакку («Вест Хэм») или Юго Экитика («ПСЖ»).
Экитик интересен «Байеру», «Айнтрахту», «Лейпцигу». «ПСЖ» пока не сообщал форварду о желании расстаться
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