Влахович интересен «ПСЖ», «Ньюкаслу», «Баварии» и «Челси». «Ювентус» может арендовать Экитика, если продаст Душана за 60-70 млн евро плюс бонусы

«Ювентус» ждет предложений в размере 60-70 млн евро плюс бонусы за Душана Влаховича.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, форвардом интересуются «ПСЖ», « », « » и « ».

Если серб будет продан, туринцы могут арендовать (« ») или Юго Экитика («ПСЖ»).

Экитик интересен «Байеру», «Айнтрахту», «Лейпцигу». «ПСЖ» пока не сообщал форварду о желании расстаться