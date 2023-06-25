Влахович интересен «ПСЖ», «Ньюкаслу», «Баварии» и «Челси». «Ювентус» может арендовать Экитика, если продаст Душана за 60-70 млн евро плюс бонусы

Теги Бавария ПСЖ Челси Ювентус Ньюкасл Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Джанлука Скамакка Душан Влахович деньги Футбол

«Ювентус» ждет предложений в размере 60-70 млн евро плюс бонусы за Душана Влаховича.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, форвардом интересуются «ПСЖ», «Ньюкасл», «Бавария» и «Челси».

Если серб будет продан, туринцы могут арендовать Джанлуку СкамаккуВест Хэм») или Юго Экитика («ПСЖ»).

Экитик интересен «Байеру», «Айнтрахту», «Лейпцигу». «ПСЖ» пока не сообщал форварду о желании расстаться

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12 комментариев

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Step_up
Самый лучший вариант, кажется, Бавария. Там даже Шупо-Мотинг расцвел и стал забивать.
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+14
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angliiskiilion
в Баварию нужно идти, там как раз не хватает форварда столба впереди после ухода Лёвы
+8
-1
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Just
Игрок подающий надежды, с учётом того что центрфорварды раскрываются достаточно поздно, для Баварии самое ТО, несмотря на то что нападающего модно критиковать
+5
0
+5
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deemass
Ответ Ahmad Munir
Влахович в Ньюкасл было бы круто
только там уже Исак имеется
+4
-1
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Спартак Уокер
Для Баварии в самый раз
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Ahmad Munir
Влахович в Ньюкасл было бы круто
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bold
Классно было бы его увидеть , под руководством Эдди Хау, но там Исак есть
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che kaif
Скамакка и Экитике всю дорогу вдвоем фигурируют в трансферных новостях
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graciano
Правильно, забивного Веа уже почти взяли, возьмем Экитика, потом продадим Бремера и возьмем Дуарте у Спартака, пора начинать возвращать утраченные позиции.
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krasno-siniyman
МЮ, бери топ форварда за адекватные деньги
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Sergeev55
Этот сезон у Влаховича не в плюсе, почему же им топ-клубы интересуются???
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