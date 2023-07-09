«Ювентус» может купить Эн-Несири, если продаст Влаховича. «Севилья» потребует до 30 млн евро

Теги Ювентус Севилья серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Душан Влахович Юссеф Эн-Несири деньги Футбол

Юссеф Эн-Несири привлек внимание «Ювентуса».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в случае продажи Душана Влаховича туринцы могут подписать 26-летнего форварда «Севильи». Марокканец оценен в 30 млн евро, но, возможно, из-за финансовых проблем испанский клуб согласится продать его за меньшую сумму.

Руководству «бьянконери» Эн-Несири нравится физическими данными и умением играть на команду.

В прошлом сезоне Ла Лиги форвард забил 8 голов за 31 матч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев

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Александр Зубков
Ответ ДимГриКад
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Нессери более разноплановый что-ли чем Влахович.
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Bazilic
Прыжок у Эн-Несири просто невероятный
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heymon95
Ответ Александр Зубков
Нессери более разноплановый что-ли чем Влахович.
Поэтому и стоит в 2,5 раза меньше😁
+3
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BZB
Нынешнему тренеру Ювентуса кажется уже никто не подойдет.
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Ale10FJ
Самое то для Алеегривского навесболла.
+2
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Эдуард Храпач
Ответ OldRedWhite
А демократы говорят, что инфляция только в России …
демократов слушать, это вообще вредно для здорового рассудка:)
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Qwerty Qazxc
Трансферы между клубами не АПЛ, так мило выглядят)
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Эдуард Храпач
Ответ Александр Зубков
Нессери более разноплановый что-ли чем Влахович.
намного! он прессенгует. он гораздо лучше на втором этаже, он агрессивнее в борьбе! елинственное, я не видел что бы он так же делал штрафные как Влахо, но это не проблема. найдутся другие.
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Эдуард Храпач
Ответ heymon95
Поэтому и стоит в 2,5 раза меньше😁
и ещё потому что стоимость определяют банальные показатели статистики! а не уровень пользы
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Александр Зикрянь
трансферы у ювентуса как у середняка, статистика Веа который в старт Лиля не всегда попадал -0 за сезон, мороканец забил всего 8!
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OldRedWhite
А демократы говорят, что инфляция только в России …
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Александр Зубков
Ответ heymon95
Поэтому и стоит в 2,5 раза меньше😁
менее раскручен.
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Эль Иберико
Опять за гроши..
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Александр Зубков
Ответ heymon95
Трансфермаркет не учитывает раскрутку. Влахович очень сильный нападающий, которого сковывает система Аллегри
Тут спору нет . Аллегри убивает центрфорвардов.
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heymon95
Ответ Александр Зубков
менее раскручен.
Трансфермаркет не учитывает раскрутку. Влахович очень сильный нападающий, которого сковывает система Аллегри
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Kahn01
Ответ heymon95
Поэтому и стоит в 2,5 раза меньше😁
Менее распиареный, а по факту Влахович этих денег не стоит, учитывая что играл на эти деньги максимам 1,5 сезона
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Эдуард Храпач
Ответ Amalfitano
Печально всё это. В самом титулованном клубе Италии нет ни одного техничного нападающего(если уйдёт серб). Одни чернокожие легкоатлеты. Кто забивать то будет? Кин что ли? Или Милик? Хотя ... При таком раскладе Мили к и впрямь может стать лучшим нападающим Юве.
кин и праада тугое полено. но и влахо не прям таки технарь. посмотри на фиалки с ним. он хорош если система работает на создание моментов для него. если каждый на поле делает свою работу, то он теряется
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OldRedWhite
Ответ Эдуард Храпач
демократов слушать, это вообще вредно для здорового рассудка:)
Для российского рассудка )))
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Bayern Munich Mia San Mia
У Севильи большие долги, которые срочно нужно оплатить. Поэтому Севилью можно и нужно припереть к стенке и выторговать скидки на игроков. Этого же Эль Нассерт модно выкупить за 10-12 млн, иначе пускай ищут другого покурателя а частки тикают, дата погашения долгов стремительно приближается
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Азатполат Новуров
Несири не мог забить Ювентусу а Влаха забил Севилью, Несири средний игрок
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wadwill13
купят и у них будет свое марсельское такси))) на поле снова увидим "белое" пежо)))
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Mr.Oizo
Газету Делла Спорт можно постелить коту в лоток, чтоб он туда делал Несери..
Ох и желтуха
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Amalfitano
Печально всё это. В самом титулованном клубе Италии нет ни одного техничного нападающего(если уйдёт серб). Одни чернокожие легкоатлеты. Кто забивать то будет? Кин что ли? Или Милик? Хотя ... При таком раскладе Мили к и впрямь может стать лучшим нападающим Юве.
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ДимГриКад
Ждём мнения экспертов спортсру. ру
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savik-A.M.
что только за бред не придумают, кстати тоансфермаркт его оценивает в 20
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