«Ювентус» может купить Эн-Несири, если продаст Влаховича. «Севилья» потребует до 30 млн евро
Юссеф Эн-Несири привлек внимание «Ювентуса».
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в случае продажи Душана Влаховича туринцы могут подписать 26-летнего форварда «Севильи». Марокканец оценен в 30 млн евро, но, возможно, из-за финансовых проблем испанский клуб согласится продать его за меньшую сумму.
Руководству «бьянконери» Эн-Несири нравится физическими данными и умением играть на команду.
В прошлом сезоне Ла Лиги форвард забил 8 голов за 31 матч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ох и желтуха