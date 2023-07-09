«Ювентус» может купить Эн-Несири, если продаст Влаховича. «Севилья» потребует до 30 млн евро

Юссеф Эн-Несири привлек внимание «Ювентуса».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в случае продажи туринцы могут подписать 26-летнего форварда «Севильи». Марокканец оценен в 30 млн евро, но, возможно, из-за финансовых проблем испанский клуб согласится продать его за меньшую сумму.

Руководству «бьянконери» нравится физическими данными и умением играть на команду.

В прошлом сезоне форвард забил 8 голов за 31 матч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.