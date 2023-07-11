Геркус о бразильцах в «Зените»: «Если заберут Тюкавина, Пиняева и Чалова – хорошо будет?»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Илья Геркус Федор Чалов Чемпионат.com Сергей Пиняев Константин Тюкавин Футбол

Илья Геркус не видит проблемы в том, что «Зенит» приобретает бразильских игроков.

«С этой точки зрения «Зенит» не несет ничего плохого. Будет ли лучше, если «Зенита» в таком виде не станет? Или если «Зениту» скажут: «Покупайте меньше бразильцев»?

Что касается плана Б от «Зенита», он заключался, как сообщалось, в том, чтобы скупить многих талантливых российских игроков. Если они у других клубов заберут Тюкавина, Пиняева и Чалова – хорошо будет, что ли?» – сказал бывший президент «Локомотива».

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39 комментариев

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Cruel Snake
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коротко: зенит - позор России!
А «Спартак» дно! Раз уж решил быть объективным, то будь им до конца
+27
-11
+16
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Степан Белоусов
А у "Зенита" нет своей Академии?
+21
-7
+14
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Marina_Greta
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коротко: зенит - позор России!
Кажется, вы перепутали, позор - это Спартак! Нытики плюс)
+7
-2
+5
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Дмитрий9779
Ответ </c/>
коротко: зенит - позор России!
Про позор хорошо сказали в Англии после 7:0 о Спартаке.
+9
-4
+5
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коротко:

зенит - позор России!
+36
-32
+4
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Гур
Ответ Dinamik1
Надо как то защищать свою молодежь.Например большие отступные.Или на законодательном уровне урезать аппетиты таких как зенит.
На законодательном уровне только если наоборот - каждая академия должна будет одного лучшего игрока отдавать зениту бесплатно, как девицу дракону на съедение 😤
+4
0
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Дмитрий9779
Ответ Очки Дани Алвеса
Дык пунктик возможности от фифа никто не отменял. Вон Хаджикадунич, Энджуке и еще там кто-то по третьему кругу пошли разрывать. Такая фича есть у каждого.
Дык отменили,для тех подписал или переподписал контракт с клубами РПЛ после 07.03.22
+4
-1
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Spartakus1984
Ответ Очки Дани Алвеса
Логики нет никакой вообще. Тюкавин и Чалов - доморощенные игроки Динамо и ЦСКА, на этом клубы хотя бы заработать могли бы потенциально, продав их в Зенит по российскому конскому ценнику. Пиняев уже много денег своим академиям принёс от переходов. При чем тут бразильцы З енита? Что он сравнивает? Вот сейчас Вендел контракт разорвет того гляди, а за него чуть ли не 20 отвалили Спортингу. Тот же Марио уже предал все, что можно предать. Медине вон за полгода в Тушино давление надоест - разорвет контракт и уедет обратно к себе в Аргентину или откуда он там перешел. Ну и в игровом смысле: на кой черт сейчас З ениту 11 легионеров? Чтобы что? Вон дублеров Фенера всей основой не обыграли, несите уже давайте свои Сочи, Оренбурги, Химки.
С Чего вдруг Вендел и Медина разорвут контракты?они не имеют на это права.
+7
-4
+3
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Vićtor Diaź
Ответ Виктор
Комментарий удален модератором
Лучший комментарий, который я сегодня видел!!!😂😂😂
+5
-2
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Spartakus1984
Ответ Очки Дани Алвеса
Дык пунктик возможности от фифа никто не отменял. Вон Хаджикадунич, Энджуке и еще там кто-то по третьему кругу пошли разрывать. Такая фича есть у каждого.
Ты пропустил момент.Для свеже подписавших не так давно контракты,так сказать,этот пункт не действует.
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Marina_Greta
Ответ Spartakus1984
Бог есть точно.Кто то же все создал.
Может быть все само по себе потихоньку образовалось... а его кто создал тогда, если на то пошло?)
+2
0
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Marina_Greta
Когда есть деньги, плевать на джентльменство и прочие моральные ценности. Так и живём.
+3
-2
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Очки Дани Алвеса
Логики нет никакой вообще. Тюкавин и Чалов - доморощенные игроки Динамо и ЦСКА, на этом клубы хотя бы заработать могли бы потенциально, продав их в Зенит по российскому конскому ценнику. Пиняев уже много денег своим академиям принёс от переходов.
При чем тут бразильцы З енита? Что он сравнивает? Вот сейчас Вендел контракт разорвет того гляди, а за него чуть ли не 20 отвалили Спортингу. Тот же Марио уже предал все, что можно предать. Медине вон за полгода в Тушино давление надоест - разорвет контракт и уедет обратно к себе в Аргентину или откуда он там перешел.

Ну и в игровом смысле: на кой черт сейчас З ениту 11 легионеров? Чтобы что? Вон дублеров Фенера всей основой не обыграли, несите уже давайте свои Сочи, Оренбурги, Химки.
+7
-6
+1
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justburn
Ответ Виктор
Комментарий удален модератором
Да, их известная кричалка сильно сократилась.
+1
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Marina_Greta
Ответ Очки Дани Алвеса
Дык пунктик возможности от фифа никто не отменял. Вон Хаджикадунич, Энджуке и еще там кто-то по третьему кругу пошли разрывать. Такая фича есть у каждого.
Сейчас они не могут приостановить контракт, вроде это можно было тем, кто не подписал новое соглашение.
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yuhan2010
Ответ Marina_Greta
Когда есть деньги, плевать на джентльменство и прочие моральные ценности. Так и живём.
А в чём конкретно проявляется, что Зенит "плюёт на джентльменство и прочие моральные ценности"?
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Виктор
Ответ </c/>
коротко: зенит - позор России!
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Злобный Конь
Лучше будет если "Зенит" заберёт себе Геркуса...
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Юрий Тюмин
Взяли Фернандаса перебили у ЦСКА ради скуки чтоб ..не себе не людям....деньги жгут не свои
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Юрий Тюмин
И тогда и у них все разбегутся ...и все на свои места встанет
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Rassvetoff
В общем я правильно понял, что нам предлагается выбирать между плохим и очень плохим вариантами? Могу ошибаться, но по-моему есть третий вариант, согласно которому можно развивать своих воспитанников. Или там школы нет?
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Алексей Ильин
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Очки Дани Алвеса
Ответ Spartakus1984
Ты пропустил момент.Для свеже подписавших не так давно контракты,так сказать,этот пункт не действует.
А, тогда извиняюсь, спасибо за инфу!
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Marina_Greta
Ответ Dinamik1
Надо как то защищать свою молодежь.Например большие отступные.Или на законодательном уровне урезать аппетиты таких как зенит.
Как Барселона... ставит отступные за молодёж космические)
+1
-1
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Ебздрогыч
Ну а чего еще хотели от газовых королей с бездонным бюджетом? Пока с бразилами играются, надоест - будут другие клубы ослаблять. Все как всегда
+6
-6
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