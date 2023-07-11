Геркус о бразильцах в «Зените»: «Если заберут Тюкавина, Пиняева и Чалова – хорошо будет?»

Илья Геркус не видит проблемы в том, что «Зенит» приобретает бразильских игроков.

«С этой точки зрения « » не несет ничего плохого. Будет ли лучше, если «Зенита» в таком виде не станет? Или если «Зениту» скажут: «Покупайте меньше бразильцев»?

Что касается плана Б от «Зенита», он заключался, как сообщалось, в том, чтобы скупить многих талантливых российских игроков. Если они у других клубов заберут , и – хорошо будет, что ли?» – сказал бывший президент « ».