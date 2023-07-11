Геркус о бразильцах в «Зените»: «Если заберут Тюкавина, Пиняева и Чалова – хорошо будет?»
Илья Геркус не видит проблемы в том, что «Зенит» приобретает бразильских игроков.
«С этой точки зрения «Зенит» не несет ничего плохого. Будет ли лучше, если «Зенита» в таком виде не станет? Или если «Зениту» скажут: «Покупайте меньше бразильцев»?
Что касается плана Б от «Зенита», он заключался, как сообщалось, в том, чтобы скупить многих талантливых российских игроков. Если они у других клубов заберут Тюкавина, Пиняева и Чалова – хорошо будет, что ли?» – сказал бывший президент «Локомотива».
зенит - позор России!
При чем тут бразильцы З енита? Что он сравнивает? Вот сейчас Вендел контракт разорвет того гляди, а за него чуть ли не 20 отвалили Спортингу. Тот же Марио уже предал все, что можно предать. Медине вон за полгода в Тушино давление надоест - разорвет контракт и уедет обратно к себе в Аргентину или откуда он там перешел.
Ну и в игровом смысле: на кой черт сейчас З ениту 11 легионеров? Чтобы что? Вон дублеров Фенера всей основой не обыграли, несите уже давайте свои Сочи, Оренбурги, Химки.