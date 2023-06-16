Родриго о претензиях «Валенсии» из-за слов об оскорблениях Винисиуса: «Хотел указать только на тех людей, кто плохо себя вел. Расизму пора положить конец»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор Родриго Гоэс дискриминация Футбол

Вингер «Реала» Родриго ответил на претензии «Валенсии» по поводу клеветы.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса Жуниора, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

Родриго заявил, что слышал, как весь стадион скандировал слово «обезьяна» в адрес его партнера по команде. «Валенсия» назвала эти слова ложью.

«Я с огромным уважением отношусь к «Валенсии» и ее болельщикам. На той пресс-конференции я указал, что Испания не является расистской страной, и хотел указать только на тех людей на стадионе, которые плохо вели себя по отношению к Вини, ни в коем случае не на всех болельщиков.

Я рассматриваю футбол как вид спорта, в котором преобладают радость, уважение, спортивное мастерство, как пример ценностей дружбы, товарищества и мирного сосуществования.

Я намерен бороться с расизмом в составе сборной Бразилии. Пора положить этому конец расизму. Это бедствие мало осудить, нужно действовать. Нет расизму», – написал Родриго в твиттере.

Винисиус возглавит спецкомитет ФИФА по борьбе с расизмом. Игроки предложат более строгие наказания за оскорбления

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11 комментариев

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Давид Agabekyan
Хотел указать на определенные личности, но сказал про весь стадион. Болельщики Валенсии повели себя как дебилы, но реакция Реала ещё хуже
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Uragan Boy
родриго дал заднюю
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Red_Marlboro_
Как же они уже за***ли со своим расизмом
+5
-3
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Andrey Ashhabadskiy
Уже не интересно
+2
0
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мимоКрокодил
Чтож ты фраер сдал назад
+2
-2
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Stewart D.
у гоэса оказывается iq двузначный
0
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