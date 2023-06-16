Родриго о претензиях «Валенсии» из-за слов об оскорблениях Винисиуса: «Хотел указать только на тех людей, кто плохо себя вел. Расизму пора положить конец»

Вингер «Реала» Родриго ответил на претензии «Валенсии» по поводу клеветы.

Во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли , называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками « ». В результате игра была остановлена на 8 минут.

Родриго заявил, что слышал, как весь стадион скандировал слово «обезьяна» в адрес его партнера по команде. « » назвала эти слова ложью.

«Я с огромным уважением отношусь к «Валенсии» и ее болельщикам. На той пресс-конференции я указал, что Испания не является расистской страной, и хотел указать только на тех людей на стадионе, которые плохо вели себя по отношению к Вини, ни в коем случае не на всех болельщиков.

Я рассматриваю футбол как вид спорта, в котором преобладают радость, уважение, спортивное мастерство, как пример ценностей дружбы, товарищества и мирного сосуществования.

Я намерен бороться с расизмом в составе сборной Бразилии. Пора положить этому конец расизму. Это бедствие мало осудить, нужно действовать. Нет расизму», – написал в твиттере.

Винисиус возглавит спецкомитет ФИФА по борьбе с расизмом. Игроки предложат более строгие наказания за оскорбления