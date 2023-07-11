Кузяев ведет переговоры с «Тулузой» во Франции (Sport24)
Далер Кузяев может продолжить карьеру в Лиге 1.
По информации Sport24, бывший полузащитник «Зенита» находится во Франции и ведет переговоры с «Тулузой» о переходе.
Кузяев покинул «Зенит» на правах свободного агента этим летом. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
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Кузяев договорился о возвращении в «Зенит», если не перейдет в зарубежный клуб (Metaratings)
А по итогу без пяти минут до начала РПЛ снова будет в Зените.
Кузяев:-Алло, это Тулуза? Возьмите меня играть в футбол.
Тулуза: -Нет.
Через несколько недель: Кузяев не смог договориться по условиям контракта с Тулузой и подписал контракт с Зенитом. Конец.
Кофрие 9-ое место чемпа Франции.
почитай другие схожие новости про трансферы, там написано всё то же самое.
жаль, что у местных юмористов шутки не меняются