Кузяев ведет переговоры с «Тулузой» во Франции (Sport24)

Далер Кузяев может продолжить карьеру в Лиге 1.

По информации Sport24, бывший полузащитник « » находится во Франции и ведет переговоры с «Тулузой» о переходе.

покинул «Зенит» на правах свободного агента этим летом. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

Все о трансфере Кузяева: переговоры – за отцом и Агузаровым, «Бешикташ» не ставил дедлайн, Лукомский предлагает «Фулхэм» и «Тулузу»

Кузяев договорился о возвращении в «Зенит», если не перейдет в зарубежный клуб (Metaratings)