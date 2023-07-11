Кузяев ведет переговоры с «Тулузой» во Франции (Sport24)

Теги Зенит Тулуза премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Далер Кузяев Футбол

Далер Кузяев может продолжить карьеру в Лиге 1.

По информации Sport24, бывший полузащитник «Зенита» находится во Франции и ведет переговоры с «Тулузой» о переходе. 

Кузяев покинул «Зенит» на правах свободного агента этим летом. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь

Все о трансфере Кузяева: переговоры – за отцом и Агузаровым, «Бешикташ» не ставил дедлайн, Лукомский предлагает «Фулхэм» и «Тулузу»

Кузяев договорился о возвращении в «Зенит», если не перейдет в зарубежный клуб (Metaratings)

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60 комментариев

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Dj_dale
Почитал Лукомского
+60
-2
+58
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igor.igorev
А чего он сам ведёт переговоры? Видимо в сентябре опять в Зените играть будет.
+58
-4
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Lionel Andres Messi 10
Ответ igor.igorev
А чего он сам ведёт переговоры? Видимо в сентябре опять в Зените играть будет.
Кузяев как комета, которая за счёт своеобразной эллиптической орбиты каждое лето покидает пределы Санкт-Петербурга и через 3 месяца снова возвращается.
+50
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Тралл из Питера
Хороший вариант, будет и интересно последить за Кузяевым во Франции
+35
-8
+27
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Mark Safa
Ответ Тралл из Питера
Хороший вариант, будет и интересно последить за Кузяевым во Франции
Монако Головина против Тулузой Кузяева!
+24
-6
+18
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10ztv
Ответ Влад Безруков
Между Бешикташем и Тулузой он выбрал второе? Кажется, что турки команда поинтереснее
где чемпионат франции, а где турции
+19
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+17
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MURA
Каждое лето одно и то же.
А по итогу без пяти минут до начала РПЛ снова будет в Зените.
+17
-2
+15
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Лев Каменев
Переговоры Кузяева и Тулузы:
Кузяев:-Алло, это Тулуза? Возьмите меня играть в футбол.
Тулуза: -Нет.
Через несколько недель: Кузяев не смог договориться по условиям контракта с Тулузой и подписал контракт с Зенитом. Конец.
+13
-3
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Ivan Balashov
Ответ Mark Safa
Монако Головина против Тулузой Кузяева!
Кулузы Тузяева.
+7
-1
+6
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S. A.
Ответ Mark Safa
Монако Головина против Тулузой Кузяева!
Будущие заголовки спортса
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Андрей Баганов
Ответ Влад Безруков
Между Бешикташем и Тулузой он выбрал второе? Кажется, что турки команда поинтереснее
Франция лучше. Тулуза играет в крайне привлекательный футбол + скорее всего он будет именно что основным там. Игра в еврокубках тоже в плюс пойдёт
+7
-3
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10ztv
Ответ kk.abb
13 место чемпа Франции. Вот он уровень текущей РПЛ. На минутку это один из лучших российских игроков, в Зените был не на последних ролях.
так чемпионат франции на 2 головы выше рпл
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Юрий Костыгин
Не в ту лузу.
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Recreated
К какому клубу ещё не приставал Кузяев? Кто следующий?
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Liss84
Цену набивает себе, для нового контракта с Зенитом ☝️😏
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Алексей Полиенков
Ответ Андрей Баганов
видимо мозги включились и без агента хочет провернуть это всё. а роль зп и подъемные надеюсь стали вторичнее шанса показать себя в Европе
Так у него же агент это его папаша.
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Его Величество Златан
Тулуза Кузяева, звучит неплохо
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Андрей Баганов
Ответ kk.abb
13 место чемпа Франции. Вот он уровень текущей РПЛ. На минутку это один из лучших российских игроков, в Зените был не на последних ролях.
Тулуза Кубок вроде как в этом году выиграла и в ЛЕ собирается) так что все норм
+3
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flyingdutchman
Ответ kk.abb
13 место чемпа Франции. Вот он уровень текущей РПЛ. На минутку это один из лучших российских игроков, в Зените был не на последних ролях.
Может они приведёт их выше.
Кофрие 9-ое место чемпа Франции.
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Spartakus1984
Франция интересный вариант,но в Турции играть легче не молодому футболисту
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Russ Ivan
Хорошо, что не опускает руки и бьётся за вариант в Европе, удачи ему!
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S.A.N.
Верится с трудом. У Тулузы же вроде какая-то продвинутая селекция и они не берут возрастных игроков, а еще тех, у кого большие запросы по зп.
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JBa
Ответ igor.igorev
А чего он сам ведёт переговоры? Видимо в сентябре опять в Зените играть будет.
существует формулировка, при которой ты бы не до*бался?

почитай другие схожие новости про трансферы, там написано всё то же самое.

жаль, что у местных юмористов шутки не меняются
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cektor
Какой год уже уходит и все равно играет в зените )
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Recreated
Ответ Russ Ivan
Хорошо, что не опускает руки и бьётся за вариант в Европе, удачи ему!
Бьётся, как рыба об лёд!
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