Кузяев договорился о возвращении в «Зенит», если не перейдет в зарубежный клуб (Metaratings)

Теги Зенит премьер-лига Россия Далер Кузяев Футбол

Далер Кузяев вернется в «Зенит», если не договорится с другими клубами.

30-летний полузащитник достиг договоренности с петербуржцами о возвращении в клуб в случае неудачных переговоров с зарубежными командами, об этом сообщает Metaratings.

Далер Кузяев находится в статусе свободного агента после завершения договора с «Зенитом». Им интересуются «Ференцварош», «Бешикташ» и «Фатих Карагюмрюк».

Футболист при возвращении в Россию не хочет играть в других клубах Мир РПЛ, кроме «Зенита».

Кузяев забил 5 голов и сделал 4 передачи в 26 матчах прошедшего сезона.

29 комментариев

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Дядя ТУРА
никогда такого не было и вот опять
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Сергей Логинов
Прям дежавю
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dudufufu
Я закрою глаза, я забуду обиды,
Я прощу даже то, что не стоит прощать.
Приходите в мой дом, мои двери открыты,
Буду песни вам петь и вином угощать.
+18
-1
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yuhan2010
"Ну и что, что гуляет, всё равно всегда в семью возвращается..."
+12
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Фут.Боль
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Кузяев уходит из Зенита в зарубежный клуб.
+8
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pit4er
Можно иронизировать, но он хотя бы пытается и лишает себя зарплаты на 2 месяца трансферного окна
+5
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Удар Кержакова
Ответ pit4er
Можно иронизировать, но он хотя бы пытается и лишает себя зарплаты на 2 месяца трансферного окна
большинство всегда будут недовольны кем-то. Подписал контракт с Зенитом - продался. Пытаешься найти клуб в Европе и не потерять в зарплате-лицемер. Удачи Кузяеву в любом исходе лета, а вы берегите щёки!
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Nogoi89
Вот, это поворот!(с)
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Alex_msk
Если))))
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kk.abb
Ответ pit4er
Можно иронизировать, но он хотя бы пытается и лишает себя зарплаты на 2 месяца трансферного окна
Поэтому просит от 1+ от клубов топ5) цирк
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гилберт
Кузя доит как Месси и Мбаппе.
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pit4er
Ответ kk.abb
Поэтому просит от 1+ от клубов топ5) цирк
Поэтому ведёт переговоры с турецкими клубами?) бред
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Иван Новиков
Шапито каждый день не устаёт смешить.
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Eleman SPb
вернется как побитый пёс, а ему ещё зп урежут
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Nick Crosier
Он как кот. Погуляет на стороне и домой.
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DiZ0893
Ференцварош однозначно, только он!
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Savardus
Дежа вю
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Альтависта
АХАХАХАХА
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S. A.
Уже проходили) Пусть не забудет попрощаться перед возвращением
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riverman1980
Добро пожаловать в Зенит, Далер, бгг
0
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Sardar Zhoroev
Никуда он не уйдет, погулял и хватит
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MstAndreev
классика - https://www.youtube.com/watch?v=UkJehlr1tEw
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Антон Чугунов
Одно и тоже из сезона в сезон
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Доктор Верховцев
опять 25
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Ковид 07.10.52
Спекся фраерок....такие деньги он может получать только от расточителей народного хозяйства...
+3
-3
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