Далер Кузяев вернется в «Зенит», если не договорится с другими клубами.

30-летний полузащитник достиг договоренности с петербуржцами о возвращении в клуб в случае неудачных переговоров с зарубежными командами, об этом сообщает Metaratings.

находится в статусе свободного агента после завершения договора с « ». Им интересуются «Ференцварош», «Бешикташ» и «Фатих Карагюмрюк».

Футболист при возвращении в Россию не хочет играть в других клубах Мир , кроме «Зенита».

Кузяев забил 5 голов и сделал 4 передачи в 26 матчах прошедшего сезона.