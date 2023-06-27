Кузяев договорился о возвращении в «Зенит», если не перейдет в зарубежный клуб (Metaratings)
Далер Кузяев вернется в «Зенит», если не договорится с другими клубами.
30-летний полузащитник достиг договоренности с петербуржцами о возвращении в клуб в случае неудачных переговоров с зарубежными командами, об этом сообщает Metaratings.
Далер Кузяев находится в статусе свободного агента после завершения договора с «Зенитом». Им интересуются «Ференцварош», «Бешикташ» и «Фатих Карагюмрюк».
Футболист при возвращении в Россию не хочет играть в других клубах Мир РПЛ, кроме «Зенита».
Кузяев забил 5 голов и сделал 4 передачи в 26 матчах прошедшего сезона.
Я прощу даже то, что не стоит прощать.
Приходите в мой дом, мои двери открыты,
Буду песни вам петь и вином угощать.