Медина – первый с 1994 года игрок, напрямую перешедший из ЦСКА в «Спартак»

«Спартак» осуществил первый за 29 лет прямой трансфер из ЦСКА.

Красно-белые купили полузащитника Хесуса Медину за 6+1 млн евро.

Парагваец стал первым за 29 лет игроком, перешедшим из ЦСКА в «Спартак». Последний такой трансфер состоялся в 1994 году – из состава армейцев к красно-белым перешел Валерий Масалитин.

Медина – первый трансфер за деньги между ЦСКА и «Спартаком». Напрямую переходили всего пятеро

Медина в «Спартаке» – безумие. Топ-статистика обманчива, места в старте нет, скамейка ЦСКА теперь еще короче