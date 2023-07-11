Медина – первый с 1994 года игрок, напрямую перешедший из ЦСКА в «Спартак»
«Спартак» осуществил первый за 29 лет прямой трансфер из ЦСКА.
Красно-белые купили полузащитника Хесуса Медину за 6+1 млн евро.
Парагваец стал первым за 29 лет игроком, перешедшим из ЦСКА в «Спартак». Последний такой трансфер состоялся в 1994 году – из состава армейцев к красно-белым перешел Валерий Масалитин.
Медина – первый трансфер за деньги между ЦСКА и «Спартаком». Напрямую переходили всего пятеро
Медина в «Спартаке» – безумие. Топ-статистика обманчива, места в старте нет, скамейка ЦСКА теперь еще короче
Ну, в общем, принципиальным соперникам желаю честной борьбы, пусть победит сильнейший. А эти... как пришли, так и вернутся на свое исконное место.
Господи, вы там все болотными газами дышите чтоли?)
Для Зенита жить по средствам - непонятные словаю не более...
Но я понимаю, почему ты так хочешь стрелки перевести. Любил, небось, поныть о том, как Зенит игроков у конкурентов уводит с помощью денег? Неловко, понимаю.