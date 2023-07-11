Медина – первый с 1994 года игрок, напрямую перешедший из ЦСКА в «Спартак»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия трансферы Валерий Масалитин Хесус Медина Футбол

«Спартак» осуществил первый за 29 лет прямой трансфер из ЦСКА.

Красно-белые купили полузащитника Хесуса Медину за 6+1 млн евро. 

Парагваец стал первым за 29 лет игроком, перешедшим из ЦСКА в «Спартак». Последний такой трансфер состоялся в 1994 году – из состава армейцев к красно-белым перешел Валерий Масалитин. 

Медина – первый трансфер за деньги между ЦСКА и «Спартаком». Напрямую переходили всего пятеро

Медина в «Спартаке» – безумие. Топ-статистика обманчива, места в старте нет, скамейка ЦСКА теперь еще короче

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33 комментария

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Ебздрогыч
При всей истории противостояния двух клубов, заметьте, что к Спартаку у армейских болельщиков практически нет претензий, потому что все честно и открыто. Много вопросов к игроку, и это понятно. И сравните с поведением питерского гегемона по отношению к Фернандесу, который "не съем, но понадкусываю", и за копейки подгадить армейцам - так за милую душу.

Ну, в общем, принципиальным соперникам желаю честной борьбы, пусть победит сильнейший. А эти... как пришли, так и вернутся на свое исконное место.
+79
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*MVP*
Ответ Ебздрогыч
При всей истории противостояния двух клубов, заметьте, что к Спартаку у армейских болельщиков практически нет претензий, потому что все честно и открыто. Много вопросов к игроку, и это понятно. И сравните с поведением питерского гегемона по отношению к Фернандесу, который "не съем, но понадкусываю", и за копейки подгадить армейцам - так за милую душу. Ну, в общем, принципиальным соперникам желаю честной борьбы, пусть победит сильнейший. А эти... как пришли, так и вернутся на свое исконное место.
в принципе, нет сомнений, что политический проект из Спб закончится примерно тогда, когда закончится текущий режим.
+49
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Данко Лазович
тридцать лет почти никто не дауншифтил по этому пути))
+35
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FilinMD
Ответ Гладиатор911
Я вообще не понимаю этих разговоров, подогреваемых даже корреспондентами. Футбол это их профессия. Дело не в том за кого играешь, вот Паршивлюк пример. Играет честно за другой клуб, но всегда останется настоящим Спартачом.
Вопросов бы не было, если бы не слова самого игрока
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Кирилл Романьков
Ответ Owen_the_Simple
Спартаковские носители двойной морали выкидывают забавные риторические коленца, чтоб как-то оттенить тот неловкий момент, когда Спартак уводит игрока конкурентов, поманив двойной оплатой.
Уводя Фернандеса ты не выкидываешь риторическое конецо)
Господи, вы там все болотными газами дышите чтоли?)
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Гладиатор911
Я вообще не понимаю этих разговоров, подогреваемых даже корреспондентами. Футбол это их профессия. Дело не в том за кого играешь, вот Паршивлюк пример. Играет честно за другой клуб, но всегда останется настоящим Спартачом.
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RSI
Ответ Zenit2013
Наверное Зенит виноват, что кони зажали агенту заплатить. Зенит уже 15 лет стабильно вас выносит, но вы всё ждёте чуда) мы на своём месте - и вы тоже
Для "коней" платить за несуществующую услугу - противоестественно (за что ему платить?) А для Зенита - норма! Вот и всё. И именно поэтому Зенит так не любят: за бессмысленное разбрасывание денег.
Для Зенита жить по средствам - непонятные словаю не более...
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Пикачу82
Здесь еще у болельщиков много вопросов и недоумения связанно с тем что Медина говорил что в России нигде кроме ЦСКА играть не будет... Игрокам надо лучше следить за своей метлой и уж если что то сказал то отвечать за базар....
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justbored
Шумиха вокруг Медины явная попытка отвлечь внимание от другого перехода. Тут человек провёл в клубе 1 сезон, был продан с полного согласия руководства - непонятно из-за чего сыр-бор и какие у кого могут быть претензии.
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Кирилл Романьков
Ответ Данко Лазович
тридцать лет почти никто не дауншифтил по этому пути))
Зато ты прекрасный дауншифт
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Алексей Ильин
“Пес с ним!»
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Леша Списак
Он не игрок ,он иуда продажная
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Мишаня Кашников
по значимости почти как Фигу из Барсы в Реал 😁
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Боевой Бурят Путина
Последние 20 лет переход из ЦСКА в «Спартак» - явное понижение
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Ракелль
давненько таких Иуд не было ,ну да ладно,все болелы ЦСКА прокляли его
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Roman Boroveev
А Массалитин за деньги? а до него кто?
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Глебиньо
"Медина!Ко**л ты!!!Продажная.."
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Zenit2013
Ответ RSI
Для "коней" платить за несуществующую услугу - противоестественно (за что ему платить?) А для Зенита - норма! Вот и всё. И именно поэтому Зенит так не любят: за бессмысленное разбрасывание денег. Для Зенита жить по средствам - непонятные словаю не более...
Ты хочешь сказать, что ЦСКА не платит агентам? Вот же уникумы.
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Owen_the_Simple
Ответ Кирилл Романьков
Уводя Фернандеса ты не выкидываешь риторическое конецо) Господи, вы там все болотными газами дышите чтоли?)
Фернандес свободный агент. Никаких обязательств по нему Зенит на себя никогда не брал.
Но я понимаю, почему ты так хочешь стрелки перевести. Любил, небось, поныть о том, как Зенит игроков у конкурентов уводит с помощью денег? Неловко, понимаю.
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DavidRobertJosephBeckham
Позор игроку!
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shahmur
Переход Масалитина помню, был очень удивлен.
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Бен Гаан
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