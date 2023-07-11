Корнеев о Медине в «Спартаке»: «Прекрасная работа ЦСКА. Взяли игрока бесплатно и заработали 7 миллионов евро!»

Теги Спартак ЦСКА Игорь Корнеев премьер-лига Россия Хесус Медина Футбол

Игорь Корнеев считает трансфер Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак» выгодным для армейцев.

«Оцениваю этот переход как прекрасную работу ЦСКА. Клуб взял игрока бесплатно и через небольшое количество времени заработал 7 миллионов евро!

Пока не понимаю, где в «Спартаке» Медина будет играть и вместо кого, учитывая, что клуб подписал еще одного вингера за неадекватную цену. Но Абаскалю, видимо, виднее», — сказал бывший спортивный директор «Зенита».

Ранее стало известно, что красно-белые согласовали трансфер вингера «Кадиса» Тео Бонгонда за 7+3 млн евро.

Медина – первый трансфер за деньги между ЦСКА и «Спартаком». Напрямую переходили всего пятеро

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19 комментариев

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T622222
Так из-за психа тренера можно всю команду в бабки перевести, а кто играть будет сейф с баблом????
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Эдуард Элверс
Взяли они его не бесплатно, а заплатили 1.5 миллиона евро подъемных, как свободному агенту. И продали за 6 миллионов. Итого 4.5 миллиона.
+8
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+7
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Konstantin Zorin
Время покажет, кто выиграл от этого трансфера. Пока счёт 1:0 в пользу Спартака.
+9
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Тэм Соловьёв
Если подойти с холодной головой ,то от этого трансфера в выигрыше все )
+6
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+4
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adamx
Ответ T622222
Так из-за психа тренера можно всю команду в бабки перевести, а кто играть будет сейф с баблом????
Этот тренер дороже половины команды стоит.
Мало кто это понимает...
+8
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Dr.Gebbelsss
Когда у ЦСКА будут новички, которые перекроют этот трансфер, то да, хорошее развитие событий
а пока это выглядит просто как продажа игрока основы конкуренту
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Иван Дорн
Ответ adamx
Этот тренер дороже половины команды стоит. Мало кто это понимает...
Это уже к вопросу о понимании в футболе, не все болельщики этим могут похвастаться
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BORGOMI
Ответ Snafu
В условиях, когда привезти нормального игрока в РПЛ стоит дофига денег (которых у ЦСКА традиционно нет/мало), было бы неплохо иметь тренера, от которого игроки не стремятся сбежать через год и который немного умеет проявлять гибкость.
От Гончаренко никто не сбегал зато. Как успехи у него?
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WelD
Ответ Эдуард Элверс
Взяли они его не бесплатно, а заплатили 1.5 миллиона евро подъемных, как свободному агенту. И продали за 6 миллионов. Итого 4.5 миллиона.
А также на зарплату игрока траты
+1
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Veni-Vidi-Vici
Если оценивать футбольный клуб как коммерческое предприятие, то да, успех. Но что-то мне подсказывает, что болельщикам спортивные успехи их команды будут поважнее, чем коммерческие. А с уходом не последнего игрока основы ЦСКА сильнее точно не стал. 7 лямов евро на поле не выйдут и в футбол не сыграют. Да и не такие большие это деньги даже для нашего чемпионата.
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владимир
цска хана .я так думаю.
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Никита Самарин
Его взяли в середину (как 8-10), не уверен, что это именно то, что нужно Спартаку, но по крайней мере трансферное окно взбодрили. 😏
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interested
Скоро начнётся чемпионат и всё расставит на свои места: все "сенсации" погаснут и "чудес" не произойдёт.
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WelD
И какой плюс команде!? Остался лысый Федот без игрока, а в Спартаке теперь игрок умеющий навесы исполнять.
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Snafu
Ответ adamx
Этот тренер дороже половины команды стоит. Мало кто это понимает...
В условиях, когда привезти нормального игрока в РПЛ стоит дофига денег (которых у ЦСКА традиционно нет/мало), было бы неплохо иметь тренера, от которого игроки не стремятся сбежать через год и который немного умеет проявлять гибкость.
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