Корнеев о Медине в «Спартаке»: «Прекрасная работа ЦСКА. Взяли игрока бесплатно и заработали 7 миллионов евро!»

Игорь Корнеев считает трансфер Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак» выгодным для армейцев.

«Оцениваю этот переход как прекрасную работу . Клуб взял игрока бесплатно и через небольшое количество времени заработал 7 миллионов евро!

Пока не понимаю, где в « » будет играть и вместо кого, учитывая, что клуб подписал еще одного вингера за неадекватную цену. Но Абаскалю, видимо, виднее», — сказал бывший спортивный директор «Зенита».

Ранее стало известно, что красно-белые согласовали трансфер вингера «Кадиса» Тео Бонгонда за 7+3 млн евро.

Медина – первый трансфер за деньги между ЦСКА и «Спартаком». Напрямую переходили всего пятеро