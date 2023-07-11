Гендиректор «Спартака»: «Переход Медины полезен обоим клубам. Рассчитываем, что его качества добавят нам разнообразия в игре»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Хесус Медина Олег Малышев Футбол

Олег Малышев оценил переход Хесуса Медины в «Спартак» из ЦСКА.

«Думаю, история с переходом Медины из разряда «win-win» (победа без проигравших — прим. Sports.ru), которая полезна обоим клубам. Нам Хесус интересен и важен с точки зрения игровых качеств, а также по тому, какие позиции он может закрыть на поле. Для наших коллег из ЦСКА, наверное, это была финансово успешная и выгодная сделка.

Что касается самого Хесуса, мы очень надеемся, что он усилит команду. У него есть игровые качества, которые выделяются: его левая нога, возможность участвовать в розыгрыше стандартных положений, дальние удары. То есть все те качества, которые нужны современному клубу.

Мы рассчитываем, что его игровые качества добавят нам разнообразия и новых возможностей в игре команды», – сказал гендиректор «Спартака».

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