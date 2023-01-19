У Мевли в Словении были проблемы из-за игры за «Спартак»: «Чуть ли не детей из садика выгоняли, обвиняли, что кровавые деньги зарабатывает»

Теги Спартак премьер-лига Россия сборная Словении по футболу Sports.ru Политика Миха Мевля Футбол

У семьи защитника Михи Мевли возникли проблемы из-за его выступлений за «Спартак».

По данным Sports.ru, в Словении не одобряли то, что футболист играет в России.

«Чуть ли не детей из садика хотели выгонять, обвиняли, что кровавые деньги зарабатывает, угрожали счета арестовать. Это ему очень мешало, это отражалось на поле», – рассказал источник, знакомый с Мевлей.

В «Спартаке» знали о происходящем и решили, что расставание будет лучше для всех сторон. Контракт был расторгнут 18 января.

За красно-белых защитник сборной Словении провел 7 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Уход Мевли – хорошая новость для всех. Как его вообще взяли и почему он уехал?

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26 комментариев

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Guillermo
Тяжело наверное, когда вокруг расисты
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Виктор Литвинов
Ответ Макс Шева
Вскрывается подноготная демократии.
А в чем проблема?
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Wiley Fox
Молодцы, словенцы
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Владимир Владимир
"Рассказал источник, знакомый с Мевлей" - давно фантазии автора стали источником?) Даже, если в действительности так и есть, несерьезно такое публиковать без каких-либо альтернативных источников кроме спортса.
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Виктор Литвинов
Ответ CriminalJoint62
Слава богу, в РФ победили нацизм
Ты что несёшь-в РФ победили нацисты?
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encaro_one
Как не обелить понимание, что облажались с подписанием )
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-1
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Виктор Литвинов
Ответ Макс Шева
Вскрывается подноготная демократии.
За все надо платить
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Spartakus1984
Украина использует какие деньги,предоставленные им от США?
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Ильдар Фарукшин
Великая Европа, оплот "дерма" кратии................. И правильно Антоха делает, что не едит на родину. Даже если было или нет. Все равно что нибудь дадут
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CriminalJoint62
Ответ mootoo
но нацистов там нет!
Слава богу, в РФ победили нацизм
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RW_4ever
Ответ ss_podonok
ой. а с чего вдруг такое отношение к игроку выступающем в рос клубе? раньше такого ведь не было? что-то случилось?
Случилось, гейропейское ###но выплыло наружу.
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EmptyGuitar1753
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Макс Шева
Вскрывается подноготная демократии.
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ZarvuR2020
"Игоря Новикова уволили из Спортс.ру, так как в Эстонии его обвиняли, что кровавые деньги зарабатывает, угрожали счета арестовать." - рассказал источник.
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ss_podonok
ой. а с чего вдруг такое отношение к игроку выступающем в рос клубе? раньше такого ведь не было? что-то случилось?
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Рав. Зильберман
У них вековые комплексы перед русскими, и чем ближе к границе тем больше
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crazy_elky
Ответ mootoo
но нацистов там нет!
Какой нацизм, ты чего. Встанут на колено перед матчем и все грехи отпущены :))
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Добрый Ретроград
Опять что-то про европейские отбросы.
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crazy_elky
Ответ Blaumerc
Но ведь говорили же...
Це дэмократия! Свобода!
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mootoo
но нацистов там нет!
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Барсик Юрана
Опять эти англосаксы...
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cmorblr
Ну как бы - «Оружие - путь к миру»
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Ебздрогыч
На это Мевля отвечал: ребята, да вы что, я же ведь им только порчу все, специально. Потом показал нарезку своих матчей и с ним согласились
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Владислав Харламов
Это не помешало тебе стать легендой Спартака. Спасибо!
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Blaumerc
Но ведь говорили же...
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