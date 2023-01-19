У Мевли в Словении были проблемы из-за игры за «Спартак»: «Чуть ли не детей из садика выгоняли, обвиняли, что кровавые деньги зарабатывает»
У семьи защитника Михи Мевли возникли проблемы из-за его выступлений за «Спартак».
По данным Sports.ru, в Словении не одобряли то, что футболист играет в России.
«Чуть ли не детей из садика хотели выгонять, обвиняли, что кровавые деньги зарабатывает, угрожали счета арестовать. Это ему очень мешало, это отражалось на поле», – рассказал источник, знакомый с Мевлей.
В «Спартаке» знали о происходящем и решили, что расставание будет лучше для всех сторон. Контракт был расторгнут 18 января.
За красно-белых защитник сборной Словении провел 7 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Уход Мевли – хорошая новость для всех. Как его вообще взяли и почему он уехал?
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