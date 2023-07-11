Глушаков о Медине и Марио: «Не надо все шишки скидывать на игрока, он бывает заложником ситуации. Все переходят из клуба в клуб, кроме Акинфеева и Шунина»

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Денис Глушаков Марио Фернандес Матч ТВ Хесус Медина Футбол

Денис Глушаков высказался о критике в адрес Хесуса Медины и Марио Фернандеса.

Ранее Хесус Медина официально перешел в «Спартак» из ЦСКА. Также сообщается, что Марио Фернандес, выступавший за красно-синих с 2012 по 2022 год, близок к переходу в «Зенит».

– Переход Медины в «Спартак» и Фернандеса в «Зенит» болельщики воспринимают как удар ножом в спину?

– Думаю, есть такое. Человек отыграл, неплохо проявил себя, забивал голы, но такова жизнь футболиста. Не всегда все зависит от него. Бывают такие обстоятельства, когда клуб хочет новый вектор развития. Игрок бывает заложником ситуации, не надо всегда на него все шишки скидывать. Мало футболистов в России и мире, которые играют в одном клубе. Акинфеев и Шунин, все остальные переходят из клуба в клуб.

Да, принципиальные соперники, но никто не знает, правильный ли выбор сделал человек. Бакаев перешел в «Зенит» и не так ярко играет, так же может и Медина не так ярко играть. Время покажет.

Даже не знаю, куда они его поставят. У «Спартака» хороший подбор футболистов впереди, если Промес слева, он будет правее играть. Хорошая может быть связка. Зная атмосферу клуба «Спартак», не каждый футболист может там заиграть. Давит психологически. Многие футболисты приходили, которые играли ярко, но в «Спартаке» не справлялись, – сказал экс-игрок красно-белых.

«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад

«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?

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13 комментариев

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Ебздрогыч
В этом примере Шунин как Джо Неуловимый - нафиг никому не нужен
+18
-4
+14
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Мосгорсуд
Какой он заложник? Обыкновенный иуда, я уверен он всё согласовывал со своим агентом. Вспоминается мультик :,, Падал прошлогодний снег,, где у щуки в колодце, в глазах сумма в долларах мелькала....но он выбрал свой путь, закончит карьеру в статусе предателя
+5
-1
+4
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Мосгорсуд
Ответ Камбоджа Иванов
Иуда за которого ЦСКА не стали платить бразильскому клубу?
Кто сказал? но агенту мало показалось....и он с Зенитом уже договорился вместе с Марио и за спиной.....так что мимо
+3
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+3
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Ростов-на-Дону
Здесь , вообще, не тот случай "политики" между "друзьями" - гастрабайтер приехал заработать. Всё! Точка.
Марио, да - это другое.
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Егор Егор
Так Марио не перешел, просто кинул и подписался с новым клубом.
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Павел Ермаков
Ответ Ебздрогыч
В этом примере Шунин как Джо Неуловимый - нафиг никому не нужен
в точку)))
+5
-5
0
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Ответ Ростов-на-Дону
Здесь , вообще, не тот случай "политики" между "друзьями" - гастрабайтер приехал заработать. Всё! Точка. Марио, да - это другое.
Только в данном случае не гастарбайтер, а экспат
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Ростов-на-Дону
Ответ
Только в данном случае не гастарбайтер, а экспат
Экспат в заявке, гастрик на лавке. А цель одна: срубить и свалить. И встрамлять ему в голову противостояние клубов смешно. Это ж не Марио, который с детства за "ЦСКА"!
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