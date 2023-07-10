Евгений Алдонин высказался о переходе Хесуса Медины в «Спартак» из ЦСКА.

Красно-белые купили полузащитника армейцев за 6+1 млн евро.

«Переход в состав прямого конкурента – это вызывающе. Но я бы не сказал, что – незаменимый футболист. Он игрок обоймы, но точно не тот, потеря которого могла бы сказаться на результатах команды. Поэтому я не вижу в этом ничего ужасного для клуба.

Но, конечно, это выглядит вызывающе. Болельщикам ЦСКА из-за перехода Медины переживать уж точно не стоит. Хотелось бы, чтобы у армейцев был не только сильный состав, но и сильная скамейка. Нужно усиление. Если найдут достойную замену – это не потеря», – сказал бывший игрок ЦСКА.