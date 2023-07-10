Алдонин о Медине: «Переход в состав прямого конкурента – это вызывающе. Но я бы не сказал, что он незаменимый футболист. Болельщикам ЦСКА переживать не стоит»
Евгений Алдонин высказался о переходе Хесуса Медины в «Спартак» из ЦСКА.
Красно-белые купили полузащитника армейцев за 6+1 млн евро.
«Переход в состав прямого конкурента – это вызывающе. Но я бы не сказал, что Медина – незаменимый футболист. Он игрок обоймы, но точно не тот, потеря которого могла бы сказаться на результатах команды. Поэтому я не вижу в этом ничего ужасного для клуба.
Но, конечно, это выглядит вызывающе. Болельщикам ЦСКА из-за перехода Медины переживать уж точно не стоит. Хотелось бы, чтобы у армейцев был не только сильный состав, но и сильная скамейка. Нужно усиление. Если найдут достойную замену – это не потеря», – сказал бывший игрок ЦСКА.
А скамейки у ЦСКА вообще нет,что и показал дружеский матч с Динамо.Те давали себя повозить,но только захотели-юные армейцы посыпались как школяры.
И ладно,были бы игроки на вход,а то через 3 дня открытие сезона,а калитка открыта только на выход.А когда будет подготовка,сыгранность?
Он сюда за деньгами припёрся!