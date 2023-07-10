Алдонин о Медине: «Переход в состав прямого конкурента – это вызывающе. Но я бы не сказал, что он незаменимый футболист. Болельщикам ЦСКА переживать не стоит»

Теги Спартак ЦСКА Евгений Алдонин премьер-лига Россия Хесус Медина Футбол

Евгений Алдонин высказался о переходе Хесуса Медины в «Спартак» из ЦСКА.

Красно-белые купили полузащитника армейцев за 6+1 млн евро. 

«Переход в состав прямого конкурента – это вызывающе. Но я бы не сказал, что Медина – незаменимый футболист. Он игрок обоймы, но точно не тот, потеря которого могла бы сказаться на результатах команды. Поэтому я не вижу в этом ничего ужасного для клуба.

Но, конечно, это выглядит вызывающе. Болельщикам ЦСКА из-за перехода Медины переживать уж точно не стоит. Хотелось бы, чтобы у армейцев был не только сильный состав, но и сильная скамейка. Нужно усиление. Если найдут достойную замену – это не потеря», – сказал бывший игрок ЦСКА. 

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13 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Вызывающе - это клясться в любви ЦСКА, а переходить в Зенит. Медина даже своим толком не успел стать ещё для армейцев.
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Владимир Дмитриев
Скоро они его вообще назовут беспонтовым, типа ушел, и слава богу!
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Peter Parker
Вот и я не понимаю создаваемой шумихи и реакции. Ладно бы, вдруг перешел Чалов или Акинфеев, а тут…
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Рембо
где логика у Женьки?Сам пишет-нужен не только основной состав,но и скамейка.А он безусловно был основным,точно одним из лучших итак не укомплектованной команды.Да за него бороться надо было и работать с ним,а Федотов не хочет этого делать.Он назначил себя главным,ни с кем считаться не хочет,а бывает,что хороший игрок иного тренера важнее.Медина не выглядел столь капризным,с кем невозможно было договориться,но это не в правилах Феди!
А скамейки у ЦСКА вообще нет,что и показал дружеский матч с Динамо.Те давали себя повозить,но только захотели-юные армейцы посыпались как школяры.
И ладно,были бы игроки на вход,а то через 3 дня открытие сезона,а калитка открыта только на выход.А когда будет подготовка,сыгранность?
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antiginer
Обычное наемное ##### перешло в стан прямого конкурента.Ничего нового и необычного.Понимаю,межсезонье,писать не о чем.Приходится публиковать то «легенд» во главе с Мукунку,то «100 лучших подкатов Онопко»,но такой инфошум-явный перебор.
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Orgazmatron IGO
А остальные, что, кривые конкуренты?
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Jovana Jovičić
Вот когда Марио, который не играет уже более года за ЦСКА, являясь свободным агентом, то это потеря. А действующий игрок - это игрок обоймы и ничего страшного. Понятно, в целом.
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Brennet
Да понятно что не катастрофа. Просто как он будет смотреть бывшим партнёрам в глаза при очной встрече? А, ну да, все ж профессионалы, "все всё понимают"… А вот я не профессиональный спортсмен, а простой болельщик. И я не понимаю. Наверное пора становиться циничным профессионалом. Чтобы понимать.
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Ростов-на-Дону
Да, Медине, насрать на эти разборки конкурентные!
Он сюда за деньгами припёрся!
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Рембо
Ответ Peter Parker
Вот и я не понимаю создаваемой шумихи и реакции. Ладно бы, вдруг перешел Чалов или Акинфеев, а тут…
игрок-то хороший и очень самим нужен,тем более,что состав-дырявей дуршлага.
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Magmi
Ответ Павел Ермаков
Болельщикам цска переживать не надо.У них есть хоккей.А футбол это не их спорт.
Напомни, какой клуб занял 10 место в свое столетие?))
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Ростов-на-Дону
Ответ Павел Ермаков
Болельщикам цска переживать не надо.У них есть хоккей.А футбол это не их спорт.
Ага, дезертир Советской Армии там тренер и, наставик, заодно!
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