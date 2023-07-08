«Интер» согласовал с Трубиным контракт до 2028 года. Зарплата – 1,8 млн евро плюс бонусы (TMW)

Теги Интер Чемпионат Украины по футболу Шахтер серия А Италия возможные трансферы Анатолий Трубин деньги Футбол

«Интер» договорился с вратарем «Шахтера» Анатолием Трубиным.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, «нерадзурри» на днях встречались с представителем украинца и достигли соглашения насчет условий контракта.

Футболист готов подписать пятилетний договор, зарплата по которому составит 1,8 млн евро в год плюс бонусы.

21-летний голкипер провел 28 игр в чемпионате Украины в прошлом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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Ебздрогыч
Для наших деревянных кудесников Турция как предел мечтаний. Головин и Миранчук - исключения, лишь подтверждающие правило
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koljas23
Ответ Ебздрогыч
Для наших деревянных кудесников Турция как предел мечтаний. Головин и Миранчук - исключения, лишь подтверждающие правило
Люди прогрессируют, когда есть конкуренция. Когда нужно выгрызать и доказывать на каждой тренировке. А наши - это сытые коты. Они вертят носом от любого предложения, если клуб РПЛ даёт больше
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Итачи Учиха
Главное, чтоб не так, как с Луниным вышло. Хотя этот парень сильнее вроде как
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Fogell McLovin
надеюсь, они подпишут его, а не пенсионеров
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Spartakus1984
А че не до 38 года?))
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Eric_Cartman
Там льориса интер хотел. В любом случае, интересный варик для него
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Главдезинфектор СЭС
Ответ Итачи Учиха
Главное, чтоб не так, как с Луниным вышло. Хотя этот парень сильнее вроде как
На тот период и Лунин был топ,заря хорошо играла в Европе
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Дядя Тима
Ответ Итачи Учиха
Главное, чтоб не так, как с Луниным вышло. Хотя этот парень сильнее вроде как
Так у Лунина и конкурент сильный и брали его на перспективу ,а тут иная ситуация
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itemme
Ответ Ебздрогыч
Для наших деревянных кудесников Турция как предел мечтаний. Головин и Миранчук - исключения, лишь подтверждающие правило
Предел ваших мечтаний разве что. А наши футбики явно на этих зп мечтают в рпл остаться)
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Газонокосильщик Хави
Ответ Ебздрогыч
Для наших деревянных кудесников Турция как предел мечтаний. Головин и Миранчук - исключения, лишь подтверждающие правило
за что тебя минусят? это правда же
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Газонокосильщик Хави
за что тебя минусят? это правда же
Заец бал всех потому что однотипной фигней своей. Сейчас даже при большом желании только через Турцию и можно уехать куда-то дальше.
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