«Интер» согласовал с Трубиным контракт до 2028 года. Зарплата – 1,8 млн евро плюс бонусы (TMW)

«Интер» договорился с вратарем «Шахтера» Анатолием Трубиным.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, «нерадзурри» на днях встречались с представителем украинца и достигли соглашения насчет условий контракта.

Футболист готов подписать пятилетний договор, зарплата по которому составит 1,8 млн евро в год плюс бонусы.

21-летний голкипер провел 28 игр в чемпионате в прошлом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.