«Интер» согласовал с Трубиным контракт до 2028 года. Зарплата – 1,8 млн евро плюс бонусы (TMW)
«Интер» договорился с вратарем «Шахтера» Анатолием Трубиным.
Как сообщает TuttoMercatoWeb, «нерадзурри» на днях встречались с представителем украинца и достигли соглашения насчет условий контракта.
Футболист готов подписать пятилетний договор, зарплата по которому составит 1,8 млн евро в год плюс бонусы.
21-летний голкипер провел 28 игр в чемпионате Украины в прошлом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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