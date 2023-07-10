На матч «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок продано более 35 тысяч билетов. На игре не будет Fan ID
Более 30 тысяч болельщиков посетят матч между «Зенитом» и ЦСКА за Суперкубок России.
«На данный момент продано более 35 тысяч билетов на Olimpbet Суперкубок России.
Билеты поступают в продажу частями для борьбы с перекупщиками и продаются только на сайте официального билетного оператора РФС — Кассир.ру. Информация о поступлении в продажу новых партий билетов сразу появляется в официальном телеграм-канале Olimpbet Суперкубка России», – заявили в службе коммуникаций РФС.
«Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок России на «Ак Барс Арене» в Казани. Для прохода на стадион не потребуется Fan ID.
Игра состоится 15 июля и начнется в 17:00 по московскому времени.
без fan ID не безопасно
А как же дети и женщины?
Или их пускать не будут?