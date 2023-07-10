На матч «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок продано более 35 тысяч билетов. На игре не будет Fan ID

Более 30 тысяч болельщиков посетят матч между «Зенитом» и ЦСКА за Суперкубок России.

«На данный момент продано более 35 тысяч билетов на .

Билеты поступают в продажу частями для борьбы с перекупщиками и продаются только на сайте официального билетного оператора РФС — Кассир.ру. Информация о поступлении в продажу новых партий билетов сразу появляется в официальном телеграм-канале Olimpbet Суперкубка России», – заявили в службе коммуникаций РФС.

« » и разыграют Суперкубок России на « » в Казани. Для прохода на стадион не потребуется Fan ID.

Игра состоится 15 июля и начнется в 17:00 по московскому времени.