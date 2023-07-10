На матч «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок продано более 35 тысяч билетов. На игре не будет Fan ID

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России стадионы Ак Барс Арена Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

Более 30 тысяч болельщиков посетят матч между «Зенитом» и ЦСКА за Суперкубок России.

«На данный момент продано более 35 тысяч билетов на Olimpbet Суперкубок России.

Билеты поступают в продажу частями для борьбы с перекупщиками и продаются только на сайте официального билетного оператора РФС — Кассир.ру. Информация о поступлении в продажу новых партий билетов сразу появляется в официальном телеграм-канале Olimpbet Суперкубка России», – заявили в службе коммуникаций РФС.

«Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок России на «Ак Барс Арене» в Казани. Для прохода на стадион не потребуется Fan ID.

Игра состоится 15 июля и начнется в 17:00 по московскому времени.

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20 комментариев

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Фарид Харисов
А вы тоже в шоке с отсутствия Фан айди на этом матче и уже представляете себе, что питерские и московские дикари из-за трансфера Фернандеса перебьют друг друга, а потом детей и женщин?)
+31
-10
+21
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Плакса Джон ушел налево
Ответ Фарид Харисов
А вы тоже в шоке с отсутствия Фан айди на этом матче и уже представляете себе, что питерские и московские дикари из-за трансфера Фернандеса перебьют друг друга, а потом детей и женщин?)
Посмотрю на это с дивана
+16
-1
+15
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Niko [Ars]
ребята, не идите на этот матч пожалуйста
без fan ID не безопасно
+9
-2
+7
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Bartez1986
очень опасный матч намечается. столько хулиганов на трибунах. срочно стянуть всю казанскую полицию и росгвардию
+8
-4
+4
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Назар Игорь
Только бы игру не испортила история с Фернандесом, пусть футбол не страдает. Не приведи Бог беспорядки на стадионе и в городе, а отдуваться придется Казани.
+3
-1
+2
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Aleksey Yashin
Победитель МИР Российской Премьер-Лиги сыграет с победителем ФОНБЕТ Кубка России в ОЛИМПБЕТ Суперкубке России
+4
-2
+2
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Caniball
Снова всех разувать перед входом на трибуну будут, как на Центральном?!
+2
0
+2
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Furyus
Опасно же. Как так не будет?
А как же дети и женщины?
Или их пускать не будут?
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0
+1
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ks-1993
кассир ру нужно запретить, это убожество полное
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Ubik-city
Ответ Burel
они вроде в губы целоваться собираются: все 200 фанатов ЦСКА и несколько тысяч бюджетников
Не выдавайте свои тайные желания за (якобы) намерения других людей.
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Ktoto_V_Dome
Ответ Bartez1986
очень опасный матч намечается. столько хулиганов на трибунах. срочно стянуть всю казанскую полицию и росгвардию
Спецназ Альфа должен быть приведён в полную боевую готовность, РВСН развернуть на плацдармах🤣
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Виктор
Ответ Bartez1986
очень опасный матч намечается. столько хулиганов на трибунах. срочно стянуть всю казанскую полицию и росгвардию
Мы помним ваших уродов в Ярославле.
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Andrew Chepaylo
Ответ Niko [Ars]
ребята, не идите на этот матч пожалуйста без fan ID не безопасно
Всегда угарал как Биги с "комментшоу" стебал это все) да и вообще хлопец довольно остроумный и много отсылок-шутеек крутых
+1
-1
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