Гендиректор «Шахтера» о трансфере Мудрика: «Предложение «Челси» было более убедительным. Переговоры длились всего 9 или 10 часов»

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Сергей Палкин объяснил выбор в пользу трансфера Михаила Мудрика в «Челси».

Переговоры с «Шахтером» о трансфере полузащитника также вел «Арсенал».

– Насколько мы понимаем, в окончательных предложениях от двух клубов общие цифры были в основном одинаковыми, но разница заключалась в скорости платежей. Это правда?

– В целом, все было то же самое. Одна и та же цифра. Фиксированная и переменная часть, бонусы. Но если говорить о фиксированной части и бонусах, то все было совершенно по-другому.

– Что именно?

– Разное время [график] выплат, разные виды бонусов. Да, мы можем говорить о бонусах, но эти бонусы должны быть, скажем так, достижимы и реалистичны. Поэтому в данном случае [предложение] «Челси» было гораздо серьезнее и справедливее в некоторых моментах.

Когда мы встречались с [представителями] «Челси», наши взгляды во многом сошлись. Чтобы вы понимали, [переговоры] продолжались 9 или 10 часов. Они пригласили игрока и объяснили нам весь проект. Мы поняли, что прямо сейчас у «Челси» действительно есть некоторые проблемы, но это нормально, потому что клуб проходит период перехода от одного владельца к другому. Это вполне объяснимо. Они хотят многое изменить.

Итак, когда они объяснили всю картину, если взглянуть на следующие два года, три, четыре, пять лет, мы поняли, что у них серьезный проект. Я верю, что они построят одну из лучших команд в мире, потому что, они очень серьезно подходят ко всем аспектам: спортивная наука, стадион, коммерческая сторона. Они показались нам очень амбициозными, – сказал генеральный директор «Шахтера».

«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Заплатят 100 (70+30) млн евро 🤯

Скрытые детали трансфера Мудрика: 100 млн предлагали оба клуба, «Арсенал» сразу нарушил правила, бонусы «Челси» зависят от титулов

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7 комментариев

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FoLL
Ответ Акира_1
Хаха даже кризисный Челси с 10 места считается более убедительным проектом для завоевания трофеев, чем Арсенал с первого. 😄
Всё проще: Арсенал привязывал бонусы в том числе и к игре самого Мудрика (кол-во сыгранных матчей, голы, награды). Ну а Палкин, видать, посчитал, что скорее рак на горе свистнет... ой, то есть, скорее Челси станет чемпионом, чем Мудрик будет блистать в АПЛ.
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кроссовер Айверсона
Будет забавно если в итоге Шахта не получит бонусов от Челси, которые я так понял завязаны на победе в АПЛ/ЛЧ
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Акира_1
Хаха даже кризисный Челси с 10 места считается более убедительным проектом для завоевания трофеев, чем Арсенал с первого. 😄
+10
-9
+1
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Андрей Денисов
Ответ 6rpvsqvwtj
Комментарий удален модератором
Как же всем тут важно твоё мнение
+2
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Надеюс пенси вернётся в чемпионшип
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DolJun
боули вату не катает, это ясно
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Alex Legend
Ответ 6rpvsqvwtj
Комментарий удален модератором
Восстанавливает историческую справедливость
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-4
-2
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6rpvsqvwtj
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