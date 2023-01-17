Гендиректор «Шахтера» о трансфере Мудрика: «Предложение «Челси» было более убедительным. Переговоры длились всего 9 или 10 часов»

объяснил выбор в пользу трансфера в «Челси».

Переговоры с «Шахтером» о трансфере полузащитника также вел «Арсенал».

– Насколько мы понимаем, в окончательных предложениях от двух клубов общие цифры были в основном одинаковыми, но разница заключалась в скорости платежей. Это правда?

– В целом, все было то же самое. Одна и та же цифра. Фиксированная и переменная часть, бонусы. Но если говорить о фиксированной части и бонусах, то все было совершенно по-другому.

– Что именно?

– Разное время [график] выплат, разные виды бонусов. Да, мы можем говорить о бонусах, но эти бонусы должны быть, скажем так, достижимы и реалистичны. Поэтому в данном случае [предложение] «Челси» было гораздо серьезнее и справедливее в некоторых моментах.

Когда мы встречались с [представителями] «Челси», наши взгляды во многом сошлись. Чтобы вы понимали, [переговоры] продолжались 9 или 10 часов. Они пригласили игрока и объяснили нам весь проект. Мы поняли, что прямо сейчас у «Челси» действительно есть некоторые проблемы, но это нормально, потому что клуб проходит период перехода от одного владельца к другому. Это вполне объяснимо. Они хотят многое изменить.

Итак, когда они объяснили всю картину, если взглянуть на следующие два года, три, четыре, пять лет, мы поняли, что у них серьезный проект. Я верю, что они построят одну из лучших команд в мире, потому что, они очень серьезно подходят ко всем аспектам: спортивная наука, стадион, коммерческая сторона. Они показались нам очень амбициозными, – сказал генеральный директор « ».

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