Украина нарушила регламент ФИФА на Евро-2023 U-21, возможно. Трубин и Судаков сыграли с Хорватией менее чем через 48 часов после матча за основную сборную

Сборная Украины U-21 могла нарушить регламент ФИФА на молодежном Евро-2023.

По информации PlaySport, команда под руководством задействовала в матче против сборной Хорватии двоих игроков, не имевших права выходить на поле.

Согласно регламенту ФИФА, игрок молодежной сборной U-21 может принять участие в игре лишь в том случае, если с последнего матча за главную команду страны прошло не менее 48 часов. Игроки « » и вышли на поле в матче с Хорватией 21 июня (2:0). Ранее, 19 июня, оба игрока выходили на поле в составе основной сборной в матче отбора на Евро-2024 против сборной Мальты (1:0).

Сообщается, что федерация футбола Румынии обратилась за комментарием по данному вопросу в ФИФА.