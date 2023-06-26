Украина нарушила регламент ФИФА на Евро-2023 U-21, возможно. Трубин и Судаков сыграли с Хорватией менее чем через 48 часов после матча за основную сборную
Сборная Украины U-21 могла нарушить регламент ФИФА на молодежном Евро-2023.
По информации PlaySport, команда под руководством Руслана Ротаня задействовала в матче против сборной Хорватии двоих игроков, не имевших права выходить на поле.
Согласно регламенту ФИФА, игрок молодежной сборной U-21 может принять участие в игре лишь в том случае, если с последнего матча за главную команду страны прошло не менее 48 часов. Игроки «Шахтера» Анатолий Трубин и Георгий Судаков вышли на поле в матче с Хорватией 21 июня (2:0). Ранее, 19 июня, оба игрока выходили на поле в составе основной сборной Украины в матче отбора на Евро-2024 против сборной Мальты (1:0).
Сообщается, что федерация футбола Румынии обратилась за комментарием по данному вопросу в ФИФА.
Так таких в каждой стране по 2-3% и они все время кого-то ненавидят.
В остальном в адекватных странах всем плевать на территориальные споры столетней или двухсотлетней давности. Люди работают, занимаются семьями.
Но конечно везде есть люди, которые отстают в развитии, и остались в далеком прошлом.