Украина нарушила регламент ФИФА на Евро-2023 U-21, возможно. Трубин и Судаков сыграли с Хорватией менее чем через 48 часов после матча за основную сборную

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Сборная Украины U-21 могла нарушить регламент ФИФА на молодежном Евро-2023.

По информации PlaySport, команда под руководством Руслана Ротаня задействовала в матче против сборной Хорватии двоих игроков, не имевших права выходить на поле.

Согласно регламенту ФИФА, игрок молодежной сборной U-21 может принять участие в игре лишь в том случае, если с последнего матча за главную команду страны прошло не менее 48 часов. Игроки «Шахтера» Анатолий Трубин и Георгий Судаков вышли на поле в матче с Хорватией 21 июня (2:0). Ранее, 19 июня, оба игрока выходили на поле в составе основной сборной Украины в матче отбора на Евро-2024 против сборной Мальты (1:0).

Сообщается, что федерация футбола Румынии обратилась за комментарием по данному вопросу в ФИФА.

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45 комментариев

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Ann Tretiakova
так какие санкции за нарушения ? был бы не плохо это тоже указать в новости ...
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dereds
Пусть обращаются к Лукашенко он порешает
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Stewart D.
отличный повод исключить Россию из ФИФА
+18
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Teodrakis
Ну что, ФИФА, извиняйся, или путинский агент?
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London.is.blue
Ответ окечуква
Румыны давно ненавидят Украину из-за северной части Буковины и из-за украинизации тамошнего населения. Так что их, казалось бы, бессмысленный стук в данной ситуации абсолютно с понятными корнями.
Какие румыны? Ультраправые?
Так таких в каждой стране по 2-3% и они все время кого-то ненавидят.

В остальном в адекватных странах всем плевать на территориальные споры столетней или двухсотлетней давности. Люди работают, занимаются семьями.

Но конечно везде есть люди, которые отстают в развитии, и остались в далеком прошлом.
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London.is.blue
Так наоборот красавчики, играют каждый день 👍
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Alexander Tryapyshko
Да ничего им не будет, только больше вони в случае санкций возникнет
+9
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+3
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Bashibuzuck
Если нарушили наказывать по полной, если нет оставьте их в покое, пусть готовятся к плей-офф
+10
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Syndycate
Ответ noti22
Как новости про Украину, так все патриоты в комментариях, а как про их родину речь заходит, почему-то они все прячутся
Это в обратную сторону тоже работает) Как что-нибудь нехорошее про запад, так либералы и прочие куда-то пропадают, а если про Россию, то они тут же прибегают)
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ezheloko
А Грузины как же? Тут даже статья с героизмом ребят публиковалось, как они спустя сутки играли, прилетев из Шотландии
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-3
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a2wai
Это зрада или перемога?
+5
-4
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uralfan96
Судя по данным матч центра спортса матч молодёжки начался через 48 часов после матча начала матча основы
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Rad0
Ответ Bashibuzuck
Если нарушили наказывать по полной, если нет оставьте их в покое, пусть готовятся к плей-офф
Спасибо, шеф, что бы без вас делали
+4
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Mr.Oizo
Сейчас разницу часовых поясов примут в учет, и то, что румыны "все какие-то подпудренные, подкрашенные" - молдоване еще и 0-3 получат
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Axl_rose
"...это другое"
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Иван Дорн
Ответ bangura00
россияне сначала пусть ответят за то что делают!
Вам Ваня из Осторожно модерн 2, уже ответил
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Griezmann_Ufa
Ответ Alexander Tryapyshko
Да ничего им не будет, только больше вони в случае санкций возникнет
да уж этот запах им не по нутру....
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deimon7.7
Ответ Ann Tretiakova
так какие санкции за нарушения ? был бы не плохо это тоже указать в новости ...
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Edem
Ответ deimon7.7
Комментарий удален модератором
За подобного рода комментарии не мешало бы и бан лепить
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noti22
Ответ Syndycate
Это в обратную сторону тоже работает) Как что-нибудь нехорошее про запад, так либералы и прочие куда-то пропадают, а если про Россию, то они тут же прибегают)
Либералы хоть свою родину обсуждают, а не чужую)
0
0
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Дима Сысаль
Россияне виноваты…
+10
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