Мудрик, Зинченко, Малиновский, Забарный и Ярмоленко вызваны в сборную Украины на игру с Англией
Вингер «Челси» Михаил Мудрик включен в состав сборной Украины на матч с Англией.
Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Руслан Ротань вызвал 26 футболистов.
В состав включены:
Вратари: Андрей Лунин («Реал»), Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык (оба – «Шахтер»);
Защитники: Александр Караваев («Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – «Шахтер»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Илья Забарный («Борнмут»), Эдуард Соболь («Страсбур», Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – «Днепр-1»);
Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – «Динамо» Киев), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Андрей Ярмоленко («Аль-Айн»), Руслан Малиновский («Марсель»), Александр Зинченко («Арсенал»), Виктор Цыганков («Жирона»), Михаил Мудрик («Челси»), Евгений Коноплянка («Краковия»);
Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге), Артем Довбик («Днепр-1»).
26 марта сборная Украины на «Уэмбли» сыграет против сборной Англии в рамках квалификации Евро-2024.
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