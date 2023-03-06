Мудрик, Зинченко, Малиновский, Забарный и Ярмоленко вызваны в сборную Украины на игру с Англией

Вингер «Челси» Михаил Мудрик включен в состав сборной Украины на матч с Англией.

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Руслан Ротань вызвал 26 футболистов.

В состав включены:

Вратари: (« »), , (оба – «Шахтер»);

Защитники: Александр Караваев («Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – «Шахтер»), Виталий Миколенко (« »), Илья Забарный («Борнмут»), Эдуард Соболь («Страсбур», Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – «Днепр-1»);

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – «Динамо» Киев), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Андрей Ярмоленко («Аль-Айн»), Руслан Малиновский («Марсель»), Александр Зинченко («Арсенал»), Виктор Цыганков («Жирона»), Михаил Мудрик («Челси»), Евгений Коноплянка («Краковия»);

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге), Артем Довбик («Днепр-1»).

26 марта сборная Украины на «Уэмбли» сыграет против сборной Англии в рамках квалификации Евро-2024.