Мудрик, Зинченко, Малиновский, Забарный и Ярмоленко вызваны в сборную Украины на игру с Англией

Теги Челси Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Руслан Ротань Эвертон премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Брюгге высшая лига Бельгия высшая лига Польша Краковия Арсенал Уэмбли Страсбур Тарас Степаненко Андрей Ярмоленко Борнмут Евгений Коноплянка Сергей Сидорчук Жирона квалификация Евро-2024 Аль-Айн Эдуард Соболь Александр Караваев Руслан Малиновский Виталий Буяльский Александр Сваток Роман Яремчук Александр Зинченко Виктор Цыганков Александр Зубков Николай Матвиенко Артем Довбик Александр Пихаленок Андрей Лунин Виталий Миколенко Дмитрий Ризнык Ефим Конопля Георгий Судаков Артем Бондаренко Анатолий Трубин Михаил Мудрик Илья Забарный Эдуард Сарапий Футбол

Вингер «Челси» Михаил Мудрик включен в состав сборной Украины на матч с Англией.

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Руслан Ротань вызвал 26 футболистов.

В состав включены:

Вратари: Андрей ЛунинРеал»), Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык (оба – «Шахтер»);

Защитники: Александр Караваев («Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – «Шахтер»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Илья Забарный («Борнмут»), Эдуард Соболь («Страсбур», Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – «Днепр-1»);

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – «Динамо» Киев), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Андрей Ярмоленко («Аль-Айн»), Руслан Малиновский («Марсель»), Александр Зинченко («Арсенал»), Виктор Цыганков («Жирона»), Михаил Мудрик («Челси»), Евгений Коноплянка («Краковия»);

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге), Артем Довбик («Днепр-1»).

26 марта сборная Украины на «Уэмбли» сыграет против сборной Англии в рамках квалификации Евро-2024.

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24 комментария

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Kit244098
Коноплянка еще где-то ползает? Я думал, что он уже давно играет в домино.
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el shaarawy92
Ответ Жаргал Шадапов
А Зинченко? А Яремчук? Миколенко? Слишком вы переоцениваете российских игроков
Яремчук в чемпионате Португалии провалился и вернулся в Бельгию, он типа крутой?
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Hazell37
Зачем на РОССИЙСКОМ сайте эта информация?
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Жаргал Шадапов
Ответ el shaarawy92
Один довольно хороший игрок. Малиновский. Остальные ничем не лучше наших бревен
А Зинченко? А Яремчук? Миколенко? Слишком вы переоцениваете российских игроков
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Максим Черкашин
Ответ fall_of_troy
По вашей мерке из НЕ-русофоб остались только Беларусь, Северная Корея, ну и немного Иран. Отличная компания!
Ещё Эсватини, страна рекордсмен по ВИЧ. Теперь у России с ними беcвиз.:)))))
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Истинный зенитовец
Ответ Антон Щетинин
Состав Германии 1941 года тоже опубликуете?
https://www.sports.ru/football/1114956961-golovin-bratya-miranchuki-zaxaryan-sobolev-i-shunin-v-rasshirennom-sos.html?sl=1
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Антимосковский
Ответ savik-A.M.
Связка Ефим Конопля и Евгений Коноплянко должна сыграть )
должны забить!
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Ape1sin
Поколение лучше чем в 2006 у них, конечно, выросло. Жаль, что случилось, то что случилось
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avAngard
Ответ savik-A.M.
Связка Ефим Конопля и Евгений Коноплянко должна сыграть )
Под ними Бухарского не хватает
+5
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Alexander Prokofyev
Перед началом матча, в перерыве и в конце - видеообращение Зеленского. Перед игрой все преклонят колено, после игры все замотаются в желто-синие флаги, кто-то в радужные. Мудрику дадут забить наконец в Англии. Зинченко прослезиться. Но победит Англия
+13
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fall_of_troy
Ответ Екн Лор
Дерби русофобов
По вашей мерке из НЕ-русофоб остались только Беларусь, Северная Корея, ну и немного Иран. Отличная компания!
+36
-19
+17
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el shaarawy92
Ответ vaslover
Зинченко тоже ничем не лучше? Ты серьезно?
Честно сказать проглядел Зинченко) он тоже хорош
+1
-2
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Direct free kick
Несуществующая сборная собралась
+5
-8
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vaslover
Ответ el shaarawy92
Один довольно хороший игрок. Малиновский. Остальные ничем не лучше наших бревен
Зинченко тоже ничем не лучше? Ты серьезно?
+3
-2
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savik-A.M.
Связка Ефим Конопля и Евгений Коноплянко должна сыграть )
+13
-2
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Антон Щетинин
Состав Германии 1941 года тоже опубликуете?
+5
-6
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ML26
Ответ el shaarawy92
Один довольно хороший игрок. Малиновский. Остальные ничем не лучше наших бревен
Зинченко здесь самый топ. Малиновский хороший середняк. Миколенко забарный Лунин - ниже среднего, но играют в Европе. Цыганков в Жироне отжигает. Про Мудрика что не говори, но игрок он добротный, хоть и больше 20 млн не стоит. + Трубин сейчас один из переспективнейших вратарей Европы
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Ярик01
Ротань в трех местах оказывается тренер: сборная U21, сборная и ФК Александрия.
А матч из мультика про казаков
+4
-3
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el shaarawy92
Ответ ML26
С завистью могу сказать, что их сборная сильнее нашей раза в два(
Один довольно хороший игрок. Малиновский. Остальные ничем не лучше наших бревен
+7
-8
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Dmitriy6354
А если Украина-Англия, то как? 🤔🤗
+1
-2
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ML26
С завистью могу сказать, что их сборная сильнее нашей раза в два(
+12
-14
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Екн Лор
Дерби русофобов
+26
-29
-3
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xbfy7wncvc
Ответ Кирилл Захаров
Не самая интересная новость
*Но коммент я все же оставлю*
+8
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Кирилл Захаров
Не самая интересная новость
+13
-13
0
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