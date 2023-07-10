Хавбек «Локо» Щетинин: «Приложим все силы, чтобы быть вверху таблицы. Почему не можем бросить вызов «Зениту» с его бразильцами? Отталкиваемся от своих целей»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Михаил Щетинин Футбол

Михаил Щетинин считает, что «Локомотиву» по силам побороться за чемпионство в Мир РПЛ.

— Чувствуете, что команда готова начать сезон так же успешно, как провела весеннюю часть прошлого чемпионата?

— Постараемся. Приложим все силы, чтобы быть вверху таблицы. Да, есть сложности при подготовке, провели неудачный матч с той же «Балтикой». Но ошибки проанализируем и постараемся дальше играть получше.

— Следите за ситуацией в «Зените» — слухами о возможном уходе звездных бразильцев, непродлением контракта с Кузяевым? Это дает «Локо» шансы бросить вызов питерцам в борьбе за чемпионство?

— А какая разница? Почему мы не можем бросить вызов «Зениту» с его бразильцами? Я считаю, что наша команда не смотрит на игроков другого клуба, а отталкивается от своих сил и целей.

— Все-таки «Зенит» с очень большим отрывом берет золото несколько сезонов подряд при наличии бразильцев.

— Давайте посмотрим, как начнется чемпионат. Думаю, мы сможем составить конкуренцию всем топам.

— Как оцените новичков команды Сарвели и Самошникова?

— Пока, конечно, тяжело. Еще не совсем влились в коллектив. Но парни хорошие и игроки хорошие. Надеюсь, помогут команде добиваться наивысших целей, – сказал хавбек «Локомотива».

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10 комментариев

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Mark Safa
Ответ Burel
Потому что там кукуяны, помимо бразилов
По кукухе может постучать, может тогда чушь перестанешь нести
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alexsem69
Меньше слов - больше дел!
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ivanfedorov8888
Потомучто бразильцы там ничего не решают. Есть кукуян, мешков, Митрофанов
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pav11k
В пятерку, наверное, могут залететь. Но бороться кто-либо за чемпионство с их составом смогут еще не скоро
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Виктор
Ответ Mark Safa
По кукухе может постучать, может тогда чушь перестанешь нести
Бесполезно. Там вакуум.
+1
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Mark Safa
Ответ Spartakus1984
Сыграли нормально только концовку чемпионат и уже сразу в чемпионства метят))
Локо сыграл намного лучше чем спартак во второй части сезона, обтекай))
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Alex31
Ответ Spartakus1984
Сыграли нормально только концовку чемпионат и уже сразу в чемпионства метят))
А давно ли пятачки 10 место занимали, а на следующий сезоне весь год выли о чемпионстве? По-моему вот-вот было же
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