Хавбек «Локо» Щетинин: «Приложим все силы, чтобы быть вверху таблицы. Почему не можем бросить вызов «Зениту» с его бразильцами? Отталкиваемся от своих целей»

Михаил Щетинин считает, что «Локомотиву» по силам побороться за чемпионство в Мир РПЛ.

— Чувствуете, что команда готова начать сезон так же успешно, как провела весеннюю часть прошлого чемпионата?

— Постараемся. Приложим все силы, чтобы быть вверху таблицы. Да, есть сложности при подготовке, провели неудачный матч с той же «Балтикой». Но ошибки проанализируем и постараемся дальше играть получше.

— Следите за ситуацией в « » — слухами о возможном уходе звездных бразильцев, непродлением контракта с Кузяевым? Это дает «Локо» шансы бросить вызов питерцам в борьбе за чемпионство?

— А какая разница? Почему мы не можем бросить вызов «Зениту» с его бразильцами? Я считаю, что наша команда не смотрит на игроков другого клуба, а отталкивается от своих сил и целей.

— Все-таки «Зенит» с очень большим отрывом берет золото несколько сезонов подряд при наличии бразильцев.

— Давайте посмотрим, как начнется чемпионат. Думаю, мы сможем составить конкуренцию всем топам.

— Как оцените новичков команды Сарвели и Самошникова?

— Пока, конечно, тяжело. Еще не совсем влились в коллектив. Но парни хорошие и игроки хорошие. Надеюсь, помогут команде добиваться наивысших целей, – сказал хавбек « ива».