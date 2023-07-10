Щетинин о сборах «Локо»: «Сейчас даже Дзюбе не до шуток. Нагрузки большие, две тренировки в день, мы закрыты на базе»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Щетинин Футбол

Михаил Щетинин заявил, что Артему Дзюбе не до шуток во время предсезонных сборов «Локо».

— Вы смотрели недавние скандальные видео с участием Дзюбы и Слуцким?

— Нет, не смотрел. Я YouTube вообще особо не смотрю.

— Клуб не предупреждал молодых игроков «Локо», чтобы не смотрели это, не травмировали свою неокрепшую психику?

— Да нет. Но это дело каждого. Кто-то хочет смотреть, кто-то не хочет. И каждый по-своему это воспринимает. Я лично не смотрю. И у меня никаких претензий к Артему нет.

— Он любит публично и внутри команды шутить над всеми подряд. Сейчас на сборах продолжает подобное?

— На сборах сейчас не до шуток. Все работают в одном режиме.

— Даже Дзюбе не до шуток?

— Даже Дзюбе не до шуток.

— Что же с вами всеми делают на базе?

— Работа была. У нас нагрузки большие. И мы должны их выдерживать, чтобы быть готовыми к сезону. На сто процентов готовыми.

— Считается, что если готовишься в своем городе, то слишком отвлекаешься на семейные дела, походы по ресторанам и другим развлекательным местам.

— Нет, мы закрыты на базе. И нет ничего такого, что бы нас отвлекало от тренировок. Мы готовимся к сезону на закрытой территории в Баковке, проводим по две тренировки в день, – сказал полузащитник «Локомотива».

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5 комментариев

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arnaut61
О футболе корреспондент спросить не может поскольку тема мастурбации его волнует больше ?
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Spaten
Тренируется, собрав волю в кулак.
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alexsem69
Газета Известия интересуется про Локо?)
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