Галактионов о задачах «Локомотива»: «Не зацикливаться на чемпионе, потому что важна стратегия. Надо забирать очки по максимуму»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Михаил Галактионов Спорт-Экспресс Футбол

Михаил Галактионов рассказал о задачах «Локомотива» в новом сезоне.

В минувшем сезоне Мир РПЛ клуб занял 8-е место с 45 очками.

– Задачи на сезон?

– Нам необходимо выигрывать в каждом матче, не терять очки, которые мы не имеем права терять. Не надо зацикливаться на одной команде – чемпионе, потому что важна стратегия. Важно забирать очки по максимуму и показывать качественный футбол.

– Задача команды – быть в топ-5?

– «Локомотив» воспитан на трофеях, на чемпионских и призовых амбициях. Наша задача – возвращать клуб на те места, где он привык находиться раньше, – сказал главный тренер московского клуба. 

8 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Состав очень интересный подобрался. Жду от сезона места в тройке.
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thesuperdrum
Думаю, озвучу мнение многих, что Локо в новом сезоне способен вернуться в борьбу за медали. Уж больно круто Галактионов сходу выстрелил
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Илья Ворошилов
И не праздновать чемпионство после 5-ти туров)
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Сергей Сунчилиев
Верим в команду! Верим в Галактионова! Пора показать силу Локомотива и вернуться на лидирующие позиции. Очень приятно было смотреть на игру команды весной, но надо ещё усилить игру. Локомотив должен быть в призовой тройке и с кубком!!!
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Zenith forever
Основная цель Локо - стать чемпионом Москвы.
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Ganibale
Ответ Илья Ворошилов
И не праздновать чемпионство после 5-ти туров)
А кто праздновал хоть раз после 5-ти туров?
Когда впереди 25 игр.
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StayImLost
Ответ Ganibale
А кто праздновал хоть раз после 5-ти туров? Когда впереди 25 игр.
Зенит! Зенит! Зенит! ЗЕНИТ! ЗЕНИИИИИИИТ!
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