Галактионов о задачах «Локомотива»: «Не зацикливаться на чемпионе, потому что важна стратегия. Надо забирать очки по максимуму»

Михаил Галактионов рассказал о задачах «Локомотива» в новом сезоне.

В минувшем сезоне Мир клуб занял 8-е место с 45 очками.

– Задачи на сезон?

– Нам необходимо выигрывать в каждом матче, не терять очки, которые мы не имеем права терять. Не надо зацикливаться на одной команде – чемпионе, потому что важна стратегия. Важно забирать очки по максимуму и показывать качественный футбол.

– Задача команды – быть в топ-5?

– «Локомотив» воспитан на трофеях, на чемпионских и призовых амбициях. Наша задача – возвращать клуб на те места, где он привык находиться раньше, – сказал главный тренер московского клуба.