Галактионов о задачах «Локомотива»: «Не зацикливаться на чемпионе, потому что важна стратегия. Надо забирать очки по максимуму»
Михаил Галактионов рассказал о задачах «Локомотива» в новом сезоне.
В минувшем сезоне Мир РПЛ клуб занял 8-е место с 45 очками.
– Задачи на сезон?
– Нам необходимо выигрывать в каждом матче, не терять очки, которые мы не имеем права терять. Не надо зацикливаться на одной команде – чемпионе, потому что важна стратегия. Важно забирать очки по максимуму и показывать качественный футбол.
– Задача команды – быть в топ-5?
– «Локомотив» воспитан на трофеях, на чемпионских и призовых амбициях. Наша задача – возвращать клуб на те места, где он привык находиться раньше, – сказал главный тренер московского клуба.
Когда впереди 25 игр.