Экс-хавбек «Локо» Фернандеш: «Деньги всегда были на стороне «Зенита». Когда другие команды ослаблены на фоне сложившейся ситуации, все проще»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Мануэл Фернандеш деньги Футбол

Мануэл Фернандеш высказался о гегемонии «Зенита» в российском чемпионате.

– «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд. После последнего чемпионства «Локомотива» в России никто не может обыграть «Зенит». Как вы думаете, почему?

– Деньги всегда были на стороне «Зенита». Сейчас, когда другие команды ослаблены на фоне сложившейся ситуации, все стало проще, – сказал бывший полузащитник «Локомотива». 

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10 комментариев

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Dmitry Orlov
Вот когда Фернандеш был в Локо - вроде и деньги были на стороне Зенита, а Локомотив в Питере победил 3:0 Зенит, с Манчини, аргентинцами и Кокориным в лучшей форме.
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Hong Kil
"Другие команды" ослаблены действиями своих менеджеров, которые работать не хотят, а свои просчеты оправдывают деньгами Зенита.
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Alexander Baranov
Ответ Karel
Фернандеш вряд ли про подрыв Северного потока слышал. И про санкции против Газпрома. Это понятно. Зачем ему? Но россияне-то должны были слышать. С такими проблемами Газпрому не до Зенита. Что и видим на деле. Зенит себе даже хороших напдающих позволить купить не может. От Сергеева отказались и Локо, и ЦСКА. Зениту сгодился, так как недорого. А нападающими из Краснодара по определению нельзя усилиться, что и видим.
В смысле отказались? Зенит денег больше предложил
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Мартинелли
Ответ Karel
Фернандеш вряд ли про подрыв Северного потока слышал. И про санкции против Газпрома. Это понятно. Зачем ему? Но россияне-то должны были слышать. С такими проблемами Газпрому не до Зенита. Что и видим на деле. Зенит себе даже хороших напдающих позволить купить не может. От Сергеева отказались и Локо, и ЦСКА. Зениту сгодился, так как недорого. А нападающими из Краснодара по определению нельзя усилиться, что и видим.
Против Газпрома нет санкций на продажу газа, они сами решили не пускать в Европу газ в надежде замерзания Европы
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