Экс-хавбек «Локо» Фернандеш: «Деньги всегда были на стороне «Зенита». Когда другие команды ослаблены на фоне сложившейся ситуации, все проще»

Мануэл Фернандеш высказался о гегемонии «Зенита» в российском чемпионате.

– « » стал чемпионом России в пятый раз подряд. После последнего чемпионства «Локомотива» в России никто не может обыграть «Зенит». Как вы думаете, почему?

– Деньги всегда были на стороне «Зенита». Сейчас, когда другие команды ослаблены на фоне сложившейся ситуации, все стало проще, – сказал бывший полузащитник « ».