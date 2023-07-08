Сарвели о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Смешно, есть ништячки, которые понимают только футболисты. Есть сходство с раздевалкой»

Владислав Сарвели считает смешным шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.

Бывший тренер ЦСКА и нападающий « » ведут шоу, которое называется «Ну, так нельзя, ###».

– любит подкалывать партнеров по команде. Тебя коснулось?

– Артем поднимает атмосферу. Иногда можно посмеяться. Лично ко мне никаких подколов пока не было.

– Как тебе его шоу в YouTube?

– Там есть «ништячки», которые понимают только футболисты или те, кто рядом с футболом. Это смешно. Иногда можно посмотреть.

– Есть мнение, что в этом шоу передано то, как выглядит настоящая раздевалка в клубе. Так?

– Может быть. Ну не прям точно, но какое‑то сходство есть, – сказал форвард «Локо».

«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?

🤢🤢🤢 «Леонид Викторович, не заставляйте меня раздеваться!» Дзюба и Слуцкий стали участниками «Большого шоу» – теперь они бесят не только зрителей, но и участников