Сарвели о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Смешно, есть ништячки, которые понимают только футболисты. Есть сходство с раздевалкой»
Владислав Сарвели считает смешным шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.
Бывший тренер ЦСКА и нападающий «Локомотива» ведут шоу, которое называется «Ну, так нельзя, ###».
– Артем Дзюба любит подкалывать партнеров по команде. Тебя коснулось?
– Артем поднимает атмосферу. Иногда можно посмеяться. Лично ко мне никаких подколов пока не было.
– Как тебе его шоу в YouTube?
– Там есть «ништячки», которые понимают только футболисты или те, кто рядом с футболом. Это смешно. Иногда можно посмотреть.
– Есть мнение, что в этом шоу передано то, как выглядит настоящая раздевалка в клубе. Так?
– Может быть. Ну не прям точно, но какое‑то сходство есть, – сказал форвард «Локо».
«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?
🤢🤢🤢 «Леонид Викторович, не заставляйте меня раздеваться!» Дзюба и Слуцкий стали участниками «Большого шоу» – теперь они бесят не только зрителей, но и участников
ну и хорошо отозваться о лидере разлевали для нового футболиста это все таки правильно
Ну ведут и ведут. Кому нравится - смотрят, кому не нравится - не смотрят. Кто хочет обсудить - идёт в комменты к шоу и обсуждает его.
Зачем тут эти "новости"? Чтобы тут выяснить какое же чувство юмора должно быть у каждого человека? Чтобы осудить тех, кому нравится и возвысится за счет оскорбления их?
Какой смысл?
Поэтому кому-то смешно , а кому-то нет