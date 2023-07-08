Сарвели о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Смешно, есть ништячки, которые понимают только футболисты. Есть сходство с раздевалкой»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Матч ТВ Владислав Сарвели Футбол

Владислав Сарвели считает смешным шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.

Бывший тренер ЦСКА и нападающий «Локомотива» ведут шоу, которое называется «Ну, так нельзя, ###».

– Артем Дзюба любит подкалывать партнеров по команде. Тебя коснулось?

– Артем поднимает атмосферу. Иногда можно посмеяться. Лично ко мне никаких подколов пока не было.

– Как тебе его шоу в YouTube?

– Там есть «ништячки», которые понимают только футболисты или те, кто рядом с футболом. Это смешно. Иногда можно посмотреть.

– Есть мнение, что в этом шоу передано то, как выглядит настоящая раздевалка в клубе. Так?

– Может быть. Ну не прям точно, но какое‑то сходство есть, – сказал форвард «Локо».

«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?

🤢🤢🤢 «Леонид Викторович, не заставляйте меня раздеваться!» Дзюба и Слуцкий стали участниками «Большого шоу» – теперь они бесят не только зрителей, но и участников

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22 комментария

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Никому_никабельный
У футболистов наших свой юмор. Понятно. Смешно только им. Наверно поэтому я и не смотрю эту шляпу
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Арчибальд Арчибальдович
Ответ Direct free kick
Единственная, ради кого это недошоу стоит смотреть - Яна Кошкина https://sun9-55.userapi.com/impg/frQBWWnJdRR6IoZnLldLG3-OYEDIiAHo_-nBNw/OtR_Ve0rjfc.jpg?size=1280x720&quality=96&sign=3fb6b8c50b9d2d6211d2fe545ecdbbd0&type=album
Ее и нет в этом шоу
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psycho
вон оно чё, Михалыч
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Teodrakis
Не хотел бы я оказаться в такой раздевалке поздно ночью...
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titov-and-trubach
Ответ Не уверен!!
Если у меня уровень развития не как у футболистов - то я не пойму? ((
Когда-нибудь люди поймут, что уровень развития, материальный достаток, образование и предпочтения в музыке/юморе/чем-то еще - вообще несвязанные вещи.
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ten Hag
Юмор на уровне развязных школьников
+4
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Мукунку хороший
Было у отца три сына: Один глупый,второй очень глупый,а третий Сарвели))
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samarskij-kuzmich
Всегда было ощущение, что Сарвели недалёкий чел. Так оно и есть.
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-1
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prus_3
И правда, есть сходство с раздевалкой: куча грязного белья, возбужденные мужики и отсутствие стороннего глаза... Хотя именно в последнем и есть главное отличие. Нафига вся эта грязь для широкой аудитории, для женщин, для детей? Тупость какая-то. Продюсера, режиссера, главных исполнителей в топку.
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Никому_никабельный
Ответ Marina_Greta
Не серьёзно все таки Слуцкому в таких вещах участвовать... но его жизнь, его выбор)
Вот никогда бы не представил Слуцкого в юморе. Да ещё и в таком. А вон оно всё как вышло)
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Мукунку хороший
Ответ Ничего Смешного
Я посмотрел выпуск с Березуцким и он очень хорошо сказал после шоу про скудный ум Дзюбы и такие же шутки. Поэтому кому-то смешно , а кому-то нет
То что у дзюбы ум скудный все уже поняли из за его видосов.. был бы умным удалял бы этот шлак..или не посылал кому попало..Никто не задавался вопросом,почему именно дзюба попался с видео.? У нас огромное кол- во медийных спортсменов,наверняка при желании,можно было покопаться в грязном белье.. но именно на него пал выбор..Явно из за его скудного ума.. Так что пусть веселятся с бегемотом.. Это диагноз!
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artem saribekyan
Ответ samarskij-kuzmich
Всегда было ощущение, что Сарвели недалёкий чел. Так оно и есть.
Мягко сказать, он далеко не интеллектуал... Очень далеко...
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Алекс 777
Ответ samarskij-kuzmich
Всегда было ощущение, что Сарвели недалёкий чел. Так оно и есть.
кассано тотти тоже не далекие были, а футболисты отличные.
ну и хорошо отозваться о лидере разлевали для нового футболиста это все таки правильно
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Marina_Greta
Ответ Никому_никабельный
Вот никогда бы не представил Слуцкого в юморе. Да ещё и в таком. А вон оно всё как вышло)
Ахаха) Ну да, есть такое) Но честно говоря, я бы сама никогда раньше не представила Слуцкого в таком амплуа)
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Не уверен!!
Ответ titov-and-trubach
Когда-нибудь люди поймут, что уровень развития, материальный достаток, образование и предпочтения в музыке/юморе/чем-то еще - вообще несвязанные вещи.
Ну да) Как погода и здоровье человека.
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Полуэктов Пётр
Почему тут так много внимания уделяется их шоу?
Ну ведут и ведут. Кому нравится - смотрят, кому не нравится - не смотрят. Кто хочет обсудить - идёт в комменты к шоу и обсуждает его.
Зачем тут эти "новости"? Чтобы тут выяснить какое же чувство юмора должно быть у каждого человека? Чтобы осудить тех, кому нравится и возвысится за счет оскорбления их?
Какой смысл?
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Ничего Смешного
Я посмотрел выпуск с Березуцким и он очень хорошо сказал после шоу про скудный ум Дзюбы и такие же шутки.
Поэтому кому-то смешно , а кому-то нет
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Marina_Greta
Не серьёзно все таки Слуцкому в таких вещах участвовать... но его жизнь, его выбор)
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