Тихонов о юморе Слуцкого и Дзюбы: «Не хочу их обижать, но такой шлак не смотрю. Порой стыдно становится»
Андрей Тихонов раскритиковал Артема Дзюбу и Леонила Слуцкого за участие в юмористических шоу.
– Многие поражаются, как Дзюба и Слуцкий решились вести YouTube-шоу «Ну так нельзя» и участвовать в других юмористических проектах.
— Не хочу обижать ни Слуцкого, ни Дзюбу, но такой шлак я не смотрю. Я видел какие-то нарезки в телеграме, и мне этого хватило. Понял, что не мое. Кому-то это может быть интересно, но не мне. Порой стыдно становится от таких вещей.
— Как вы думаете, Слуцкий вернется на тренерский мостик или останется шоуменом?
— Пусть делает то, что ему нравится. Но мне такой юмор непонятен. Я видел все эти фотографии Дзюбы, видел пародию Слуцкого на это видео. И скажу одно.
Есть понятие «мужчина». Так вот, мужчина всегда должен им и оставаться, даже когда шутит. Не перегибать палку, – сказал экс-игрок «Спартака».
Но Слуцкий как будто забыл, что за пределами базы и в публичном пространстве другой уровень и другие стандарты юмора.
В цвет
Комики на Большом шоу были просто в ахуе от его поведения. Наезды, оскорбления, агрессивные провокации. Там ребята все дружелюбные. А тут два чудика из "футбольного мира" привыкли в командах словно быдло общаться. И думают это круто.
Дзюба, вообще латентный тридвараз - пытался рассмешить человека предложением отсосать ему. 🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️
Просто позорят людей относящихся к Миру футбола.
Просто днище …
Вообще сложно представить, что это кто-то считает смешным
Красиво и тактично, без мата и оскорблений объяснил двум неумным клоунам, что есть грань, ниже которой опускаться настоящий мужчина не должен.
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