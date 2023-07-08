Тихонов о юморе Слуцкого и Дзюбы: «Не хочу их обижать, но такой шлак не смотрю. Порой стыдно становится»

Теги Локомотив Артем Дзюба Андрей Тихонов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Футбол

Андрей Тихонов раскритиковал Артема Дзюбу и Леонила Слуцкого за участие в юмористических шоу.

– Многие поражаются, как Дзюба и Слуцкий решились вести YouTube-шоу «Ну так нельзя» и участвовать в других юмористических проектах.

— Не хочу обижать ни Слуцкого, ни Дзюбу, но такой шлак я не смотрю. Я видел какие-то нарезки в телеграме, и мне этого хватило. Понял, что не мое. Кому-то это может быть интересно, но не мне. Порой стыдно становится от таких вещей.

— Как вы думаете, Слуцкий вернется на тренерский мостик или останется шоуменом?

— Пусть делает то, что ему нравится. Но мне такой юмор непонятен. Я видел все эти фотографии Дзюбы, видел пародию Слуцкого на это видео. И скажу одно.

Есть понятие «мужчина». Так вот, мужчина всегда должен им и оставаться, даже когда шутит. Не перегибать палку, – сказал экс-игрок «Спартака».

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32 комментария

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Игорь Пичугин
Красиво всё разложил!
+35
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samarskij-kuzmich
Всё по делу сказал Андрей. Респект👍
+17
-4
+13
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Roman Roman
Ответ Alexander Nikolaev
Шутки про палку - в студию
ок... "есть видео, где Слуцкий перегнул палку Дзюбы?" - пойдёт?
+12
0
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fc_champion
Да никто не смотрит, узнаю о таких шутниках только из спортивных новостей
+7
-4
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ПравдоРуб
Андрюха мужик!
+6
-3
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FrEeMaN88
Сам Тихонов,наверное,"по-мужски" рекламировал финансовые пирамиды
+11
-8
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mmaxx
Ответ ДМ-1чемпион
Комментарий удален модератором
Шутки Слуцкого для раздевалки, для 20-летних пацанов-футболистов, раскрепостить и поставить всех на один уровень.
Но Слуцкий как будто забыл, что за пределами базы и в публичном пространстве другой уровень и другие стандарты юмора.
+2
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Alex Alex
там юмора нет совсем. испанский стыд
+3
-1
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Иван Алейников
Ответ Игорь Пичугин
Красиво всё разложил!
Действительно, шлак
В цвет
+3
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ДМ-1чемпион
Это шоу Слуцкого может смотреть только недоразвитый человек! Полный отстой.
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qiqe
Ответ diger499
То ли дело Техонов, который кого-то пытался на кубке легенд побить или мешал людям, пытавшимся оттащить Широкова, который пинал лежачего арбитра. Вот тут, конечно, интеллект и чувство собственного достоинства
выключи камеру ёпти
+1
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Direct free kick
Что будешь делать, когда слуцкер возглавит Динаму?
Генералы нагнут Слуцкого.
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Kipriot
Если по чесноку, я попробовал посмотреть их. Это не юмор, сидят и обсира.т людей, своими тупыми словами. Вызвало отвращение на 2 минуте, да, я минуту ещё пытался потерпеть
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vel
Симпатизировал Слуцкому. Но после шоу "Ну так нельзя, ..." и особенно "Большое шоу" Леня предстал мерзковатым типом.

Комики на Большом шоу были просто в ахуе от его поведения. Наезды, оскорбления, агрессивные провокации. Там ребята все дружелюбные. А тут два чудика из "футбольного мира" привыкли в командах словно быдло общаться. И думают это круто.

Дзюба, вообще латентный тридвараз - пытался рассмешить человека предложением отсосать ему. 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️

Просто позорят людей относящихся к Миру футбола.
+2
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AseiA
Видел шоу ХО, где они с Соболевым приходили к Харламову

Просто днище …
Вообще сложно представить, что это кто-то считает смешным
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юра георгиевский
А бегемотик-Лёня давно перегнул палку с матерным как бы «юмором». Посмотрел отрезок этого шоу «Дзюба и Слуцкий» , с Мамедовым, там Мамедов был в шоке от их тупых шуточек. Он потом сказал, что очень не комфортно себя чувствовал на этом шоу.
+1
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Olga.t
Молодец, Андрей.
Красиво и тактично, без мата и оскорблений объяснил двум неумным клоунам, что есть грань, ниже которой опускаться настоящий мужчина не должен.
+6
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Алексей Петров
Пародиб Слуцкого на видео Дзюбы он видел? Я правильно понял?😀
0
0
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diger499
То ли дело Техонов, который кого-то пытался на кубке легенд побить или мешал людям, пытавшимся оттащить Широкова, который пинал лежачего арбитра. Вот тут, конечно, интеллект и чувство собственного достоинства
+1
-1
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qiqe
О мужчине рассказывает чел "выключи камеру ёпт" который рекламировал разводы людей на бабки, уж лучше как Слуцкий чем быть джентльменом вроде Андрюшки
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Доктор Верховцев
Хватит уже пиарить эту пошлятину!
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Кино Музыка
Поддерживаю Андрея.
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ДМ-1чемпион
Комментарий удален модератором
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Альтависта
Ответ vel
Симпатизировал Слуцкому. Но после шоу "Ну так нельзя, ..." и особенно "Большое шоу" Леня предстал мерзковатым типом. Комики на Большом шоу были просто в ахуе от его поведения. Наезды, оскорбления, агрессивные провокации. Там ребята все дружелюбные. А тут два чудика из "футбольного мира" привыкли в командах словно быдло общаться. И думают это круто. Дзюба, вообще латентный тридвараз - пытался рассмешить человека предложением отсосать ему. 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ Просто позорят людей относящихся к Миру футбола.
Да вроде и не особо латентный. 😁

https://t.me/ofnews/38779
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