Тихонов о юморе Слуцкого и Дзюбы: «Не хочу их обижать, но такой шлак не смотрю. Порой стыдно становится»

Андрей Тихонов раскритиковал Артема Дзюбу и Леонила Слуцкого за участие в юмористических шоу.

– Многие поражаются, как и решились вести YouTube-шоу «Ну так нельзя» и участвовать в других юмористических проектах.

— Не хочу обижать ни Слуцкого, ни Дзюбу, но такой шлак я не смотрю. Я видел какие-то нарезки в телеграме, и мне этого хватило. Понял, что не мое. Кому-то это может быть интересно, но не мне. Порой стыдно становится от таких вещей.

— Как вы думаете, Слуцкий вернется на тренерский мостик или останется шоуменом?

— Пусть делает то, что ему нравится. Но мне такой юмор непонятен. Я видел все эти фотографии Дзюбы, видел пародию Слуцкого на это видео. И скажу одно.

Есть понятие «мужчина». Так вот, мужчина всегда должен им и оставаться, даже когда шутит. Не перегибать палку, – сказал экс-игрок «Спартака».