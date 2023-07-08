Арда Гюлер выбрал «Реал» из-за гарантий игры за основную команду.

6 июля турецкий полузащитник перешел в « » за 20+10 млн евро.

Как сообщает Marca, игрок и его семья согласились перейти в «Реал» с двумя условиями: Гюлер не останется в « » в аренде на сезон, и футболиста не отдадут в аренду в другой клуб сразу после трансфера.

Тренер мадридцев одобрил такой вариант. Итальянский специалист лично позвонил 18-летнему игроку и рассказал, где видит его в схеме «Реала». Анчелотти намерен использовать Гюлера не в полузащите, а ближе к атаке, по аналогии с ролью ушедшего Марко Асенсио.

Благодаря этим условиям «Реал» смог опередить дортмундскую «Боруссию», «Милан» и «Аякс». Утверждается, что «Барселона» не была близка к трансферу .