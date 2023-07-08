Гюлер перешел в «Реал» с условием, что его не отдадут в аренду. Благодаря этому «Мадрид» опередил конкурентов
Арда Гюлер выбрал «Реал» из-за гарантий игры за основную команду.
6 июля турецкий полузащитник перешел в «Мадрид» за 20+10 млн евро.
Как сообщает Marca, игрок и его семья согласились перейти в «Реал» с двумя условиями: Гюлер не останется в «Фенербахче» в аренде на сезон, и футболиста не отдадут в аренду в другой клуб сразу после трансфера.
Тренер мадридцев Карло Анчелотти одобрил такой вариант. Итальянский специалист лично позвонил 18-летнему игроку и рассказал, где видит его в схеме «Реала». Анчелотти намерен использовать Гюлера не в полузащите, а ближе к атаке, по аналогии с ролью ушедшего Марко Асенсио.
Благодаря этим условиям «Реал» смог опередить дортмундскую «Боруссию», «Милан» и «Аякс». Утверждается, что «Барселона» не была близка к трансферу Гюлера.
А вообще, по факту, Тебаса нафиг гнать надо. Такого самодура, который занимается ровно ничем во благо лиги, я никогда ещё не видел.
Можете минусовать и оскорблять, но от реальности не убежать. Мне искренне жаль, что такой великий клуб, как Барса, находится в такой ситуации
«Реал» включился в гонку за игроком, которого хочет купить «Барселона»
Мадридский «Реал» готов составить каталонской «Барселоне» конкуренцию в борьбе за очередного футболиста. По информации от журналиста Адриана Санчеса, «королевский клуб» положил глаз на правого защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеду.
У 18-летнего испанского фуллбека есть сумма отступных в размере 20 миллионов евро, которая активировалась из-за вылета «Вальядолида» во второй дивизион. «Барселона» ранее пыталась снизить эту сумму ровно наполовину. Источник отмечает, что «Реал» связался с окружением Фреснеды, чтобы обсудить трансфер.
Ранее «Реал» выиграл у «Барселоны» гонку за 18-летним полузащитником Арда Гюлером, который перебрался на «Сантьяго Бернабеу» из «Фенербахче».
Не будет. Просто потому что Барселона-это не Севилья. Просто и без затей. И кстати, это почему не нужно думать о покупках ? Невозможно добиваться спортивных результатов, если не инвестируешь в команду. Если не добиваешься спортивных результатов-становишься менее медийным. Становишься менее медийным-падают твои доходы. Всё очень просто. Если правильно вкладывать, то можно закрыть позицию надолго. Условно говоря, после покупки Кунде Барселоне очень долго не нужен будет дорогой цз. Или, например, правый вингер, так как там есть Дембеле и Рафинья
Чем хорошим для его карьеры это закончилось?
Если бы гениальные решения Реала, то он бы достиг этого гораздо раньше
Потенциал у него огромный, видела его игры вживую, игрок очень умный и технически оснащён для своего возраста великолепно 😊