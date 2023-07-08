Гюлер перешел в «Реал» с условием, что его не отдадут в аренду. Благодаря этому «Мадрид» опередил конкурентов

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Фенербахче Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер выбрал «Реал» из-за гарантий игры за основную команду.

6 июля турецкий полузащитник перешел в «Мадрид» за 20+10 млн евро.

Как сообщает Marca, игрок и его семья согласились перейти в «Реал» с двумя условиями: Гюлер не останется в «Фенербахче» в аренде на сезон, и футболиста не отдадут в аренду в другой клуб сразу после трансфера.

Тренер мадридцев Карло Анчелотти одобрил такой вариант. Итальянский специалист лично позвонил 18-летнему игроку и рассказал, где видит его в схеме «Реала». Анчелотти намерен использовать Гюлера не в полузащите, а ближе к атаке, по аналогии с ролью ушедшего Марко Асенсио.

Благодаря этим условиям «Реал» смог опередить дортмундскую «Боруссию», «Милан» и «Аякс». Утверждается, что «Барселона» не была близка к трансферу Гюлера.

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42 комментария

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Рим Мухаметшин
Ответ damondiamond
Санчо, Холланд перешли в средний клуб, а потом в топ-клуб)) зря он пропустил один важный шаг
Согласен. Он должен был сначала в Барсу, а уже оттуда в топ-клуб. Например, в Реал
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Хан Сахан
Меня удивляет то, с какой агрессией реагируют болельщики Барсы. Ребят, у вас в клубе большая-большая беда происходит. Вам не о том, как кого-то купить, вам нужно думать, как их этой задницы выйти, иначе, не ровен час, будете как Севилья.

А вообще, по факту, Тебаса нафиг гнать надо. Такого самодура, который занимается ровно ничем во благо лиги, я никогда ещё не видел.

Можете минусовать и оскорблять, но от реальности не убежать. Мне искренне жаль, что такой великий клуб, как Барса, находится в такой ситуации
+29
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+23
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damondiamond
Санчо, Холланд перешли в средний клуб, а потом в топ-клуб)) зря он пропустил один важный шаг
+21
-7
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Люблю спортс
Ответ Хан Сахан
Меня удивляет то, с какой агрессией реагируют болельщики Барсы. Ребят, у вас в клубе большая-большая беда происходит. Вам не о том, как кого-то купить, вам нужно думать, как их этой задницы выйти, иначе, не ровен час, будете как Севилья. А вообще, по факту, Тебаса нафиг гнать надо. Такого самодура, который занимается ровно ничем во благо лиги, я никогда ещё не видел. Можете минусовать и оскорблять, но от реальности не убежать. Мне искренне жаль, что такой великий клуб, как Барса, находится в такой ситуации
«Барса» ещё одну молодую звезду может потерять. «Реал» хочет ещё одного игрока подписать, из тех, кем сейчас интересуется «Барселона».😉

«Реал» включился в гонку за игроком, которого хочет купить «Барселона»

Мадридский «Реал» готов составить каталонской «Барселоне» конкуренцию в борьбе за очередного футболиста. По информации от журналиста Адриана Санчеса, «королевский клуб» положил глаз на правого защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеду.

У 18-летнего испанского фуллбека есть сумма отступных в размере 20 миллионов евро, которая активировалась из-за вылета «Вальядолида» во второй дивизион. «Барселона» ранее пыталась снизить эту сумму ровно наполовину. Источник отмечает, что «Реал» связался с окружением Фреснеды, чтобы обсудить трансфер.

Ранее «Реал» выиграл у «Барселоны» гонку за 18-летним полузащитником Арда Гюлером, который перебрался на «Сантьяго Бернабеу» из «Фенербахче».
+13
-2
+11
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kanvev
Жаль, что не выбрал Барсу. Желаю удачи в Реале, в основу будет трудно пробиться.
+8
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IM
Самое вероятное развитие событий - Просидит на лавке Реала сезон иногда выходя на замену , а на следующий сезон уедет в аренду, как Эдегор, Кубо, Реньер и др.
+5
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Рим Мухаметшин
Ответ damondiamond
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Я не смог удержаться от такого жирного троллинга сине-гранатовых
+7
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Rister81
Ответ Люблю спортс
«Барса» ещё одну молодую звезду может потерять. «Реал» хочет ещё одного игрока подписать, из тех, кем сейчас интересуется «Барселона».😉 «Реал» включился в гонку за игроком, которого хочет купить «Барселона» Мадридский «Реал» готов составить каталонской «Барселоне» конкуренцию в борьбе за очередного футболиста. По информации от журналиста Адриана Санчеса, «королевский клуб» положил глаз на правого защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеду. У 18-летнего испанского фуллбека есть сумма отступных в размере 20 миллионов евро, которая активировалась из-за вылета «Вальядолида» во второй дивизион. «Барселона» ранее пыталась снизить эту сумму ровно наполовину. Источник отмечает, что «Реал» связался с окружением Фреснеды, чтобы обсудить трансфер. Ранее «Реал» выиграл у «Барселоны» гонку за 18-летним полузащитником Арда Гюлером, который перебрался на «Сантьяго Бернабеу» из «Фенербахче».
Он воспитанник Реала,тем более Реалу нужен пз,а тут молодой и хороший игрок,тем более испанец )
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Ramin Mamedov
Ответ damondiamond
Санчо, Холланд перешли в средний клуб, а потом в топ-клуб)) зря он пропустил один важный шаг
а причем здесь Санчо?) ну перешёл он в средний клуб, это как то помогает ему сейчас?)
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Marina_Greta
Ответ Плакса Джон ушел налево
Будет играть за Реал Б , зато без аренд
Если игрок действительно классный, пробьётся в основу и в боли возрасте, все зависит только от него!
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xDe xDe
Гюлер напрямую заменит Асенсио, хоть они и несколько отличаются в игровом плане. Без игрового времени точно не останется.
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Иван Пименов
Ответ S H A R K
В Реале на его позиции конкурентов меньше, а значит игровых минут больше
Там Родриго, иногда играет гибридную роль Вальверде. Может перейти Мбаппе (лучше бы не переходил).
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Tiestorzn17
После года на скамейке поймёт свою ошибку.
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Dario Alexys
Ответ kanvev
Жаль, что не выбрал Барсу. Желаю удачи в Реале, в основу будет трудно пробиться.
Дембеле Рафинья поспорили бы
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Питекантроп
Ардольф Гюлер вместе с нами
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XavIniesta2008-2015
Ответ Хан Сахан
Меня удивляет то, с какой агрессией реагируют болельщики Барсы. Ребят, у вас в клубе большая-большая беда происходит. Вам не о том, как кого-то купить, вам нужно думать, как их этой задницы выйти, иначе, не ровен час, будете как Севилья. А вообще, по факту, Тебаса нафиг гнать надо. Такого самодура, который занимается ровно ничем во благо лиги, я никогда ещё не видел. Можете минусовать и оскорблять, но от реальности не убежать. Мне искренне жаль, что такой великий клуб, как Барса, находится в такой ситуации
"Вам не о том, как кого-то купить, вам нужно думать, как их этой задницы выйти, иначе, не ровен час, будете как Севилья."
Не будет. Просто потому что Барселона-это не Севилья. Просто и без затей. И кстати, это почему не нужно думать о покупках ? Невозможно добиваться спортивных результатов, если не инвестируешь в команду. Если не добиваешься спортивных результатов-становишься менее медийным. Становишься менее медийным-падают твои доходы. Всё очень просто. Если правильно вкладывать, то можно закрыть позицию надолго. Условно говоря, после покупки Кунде Барселоне очень долго не нужен будет дорогой цз. Или, например, правый вингер, так как там есть Дембеле и Рафинья
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Detsch Raumdeuter
Ответ Dario Alexys
Дембеле Рафинья поспорили бы
Дембеле который в сезоне как минимум на пол года выпадает?
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Bazilic
Ответ Рим Мухаметшин
Согласен. Он должен был сначала в Барсу, а уже оттуда в топ-клуб. Например, в Реал
Ну сделал так Кубо)
Чем хорошим для его карьеры это закончилось?
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Bazilic
Ответ Babyboy
а не рассматривал вариант того что Кубо просто сдулся в развитии/остановился на уровне Вильярреала?
Нет. Он уже перерос уровень Вильяреала и является лучшим в Соссьедаде
Если бы гениальные решения Реала, то он бы достиг этого гораздо раньше
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damondiamond
Ответ Рим Мухаметшин
Согласен. Он должен был сначала в Барсу, а уже оттуда в топ-клуб. Например, в Реал
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Marina_Greta
Ответ QWertY
Марина, это друг Арды. Он вам пообещал себя проявить и заблистать!
Да будет так, буду только рада за него😊🤗
Потенциал у него огромный, видела его игры вживую, игрок очень умный и технически оснащён для своего возраста великолепно 😊
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Dikki Shelton
Хорошо если так. Парень талантлив, нужно дать ему шанс.
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Marina_Greta
Удачи, прояви себя и заблистай!
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DaurenGod
Будем реалистами, его выпустят на последние минуты в матче. Либо старт Кубке
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Никита Самарин
Успехов! При правильном отношении к делу, должен составить серьёзную конкуренцию Родриго.
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