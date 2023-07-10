Семак о травме Клаудиньо: «По горячим следам – ушиб. Ничего серьезного, надеюсь – завтра узнаем»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция травмы Клаудиньо Спорт-Экспресс Кубок PARI Премьер Здоровье Футбол

Сергей Семак считает, что Клаудиньо избежал серьезной травмы в матче с «Фенербахче».

В заключительном для себя матче Кубка PARI Премьер «Зенит» в послематчевой серии пенальти обыграл «Фенербахче» (0:0, пен. 4:3).

На 12-й минуте матча Клаудиньо упал на газон после борьбы за мяч с двумя игроками турецкой команды. После оказания медицинской помощи бразилец смог продолжить игру, но на 23-й минуте попросил замену из-за повреждения правого колена и лег на газон.

– Сложная игра была сегодня. Команде не хватало свежести в первом тайме, а во втором тайме вязкая игра была. Этот турнир – замечательная возможность подготовиться к сезону.

– Что за травма у Клаудиньо? Есть ли предварительный диагноз и сроки?

– По горячим следам – ушиб. Есть ли что-то более серьезное – завтра узнаем. Надеюсь, ничего серьезного нет, – сказал главный тренер «Зенита».

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Калибабчук
хорошо, если просто ушиб.
здоровья Клаудиньо.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Здоровья Клауду!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
держись, земляк. Ты ещё нужен в ЛЧ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий