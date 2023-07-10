Семак о травме Клаудиньо: «По горячим следам – ушиб. Ничего серьезного, надеюсь – завтра узнаем»

Сергей Семак считает, что Клаудиньо избежал серьезной травмы в матче с «Фенербахче».

В заключительном для себя матче Кубка PARI Премьер «Зенит» в послематчевой серии пенальти обыграл « » (0:0, пен. 4:3).

На 12-й минуте матча Клаудиньо упал на газон после борьбы за мяч с двумя игроками турецкой команды. После оказания медицинской помощи бразилец смог продолжить игру, но на 23-й минуте попросил замену из-за повреждения правого колена и лег на газон.

– Сложная игра была сегодня. Команде не хватало свежести в первом тайме, а во втором тайме вязкая игра была. Этот турнир – замечательная возможность подготовиться к сезону.

– Что за травма у ? Есть ли предварительный диагноз и сроки?

– По горячим следам – ушиб. Есть ли что-то более серьезное – завтра узнаем. Надеюсь, ничего серьезного нет, – сказал главный тренер « ».