Личка о борьбе «Динамо» за чемпионство: «Зенит» выше уровнем, если Малком и Клаудиньо остаются»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о борьбе с «Зенитом» за чемпионство.
– «Динамо» – конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство?
– Если у них остаются Клаудиньо, Малком, они будут уровнем выше «Динамо», как и год назад. Нам надо еще работать. «Зенит» выше уровнем, – сказал Личка.
В прошлом сезоне «Динамо» заняло 9-е место в таблице Мир РПЛ, а «Зенит» выиграл чемпионат в 5-й раз подряд.
какой-то вы фейковый доктор Верховцев
Звучит зловеще ))