Личка о борьбе «Динамо» за чемпионство: «Зенит» выше уровнем, если Малком и Клаудиньо остаются»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о борьбе с «Зенитом» за чемпионство.

– «Динамо» – конкурент « » в борьбе за чемпионство?

– Если у них остаются , , они будут уровнем выше «Динамо», как и год назад. Нам надо еще работать. «Зенит» выше уровнем, – сказал .

В прошлом сезоне «Динамо» заняло 9-е место в таблице Мир , а «Зенит» выиграл чемпионат в 5-й раз подряд.