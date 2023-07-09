Личка о борьбе «Динамо» за чемпионство: «Зенит» выше уровнем, если Малком и Клаудиньо остаются»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Малком Клаудиньо Марцел Личка Футбол

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о борьбе с «Зенитом» за чемпионство.

– «Динамо» – конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство?

– Если у них остаются Клаудиньо, Малком, они будут уровнем выше «Динамо», как и год назад. Нам надо еще работать. «Зенит» выше уровнем, – сказал Личка.

В прошлом сезоне «Динамо» заняло 9-е место в таблице Мир РПЛ, а «Зенит» выиграл чемпионат в 5-й раз подряд.

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18 комментариев

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Доктор Верховцев
А если Малком и Клаудиньо не останутся, то Зенит всё равно будет уровнем выше Динамо.
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verhowen
Сам Личка не знает, что ждать от своей новой команды, и как она будет усилена новыми трансферами. Да и сами игроки Динамо, ещё не знают требования нового тренера. Этот вопрос, можно будет задать, только по окончанию этого Т. О.. То есть, в сентябре.
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Kira625
Ну если убрать из Зенита только Малкома и Клауда, то конкурировать Динамо это не поможет, надо убирать больше
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Злодей Спб
Если Зенит подпишет Марио и он будет хотя бы на 25% себя топового - можно будет выдавать чемпионский кубок уже в первом туре. Ну, а если кто-то из пары Вендел-Кузяев вернётся - то Кубок России и Суперкубок до кучи :)
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ЗЕНИТ65
Ответ ApXuMaHqPuT
Комментарий удален модератором
Фуфломёты из спартака только способствуют деградации будем объективны.
+4
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verhowen
Ответ Viktor Martunov
Всё практически верно, игра с Краснодаром и покажет, а не две с братьями и Хабаровском.
Если посмотреть каких игроков покупают Зенит, ЦСКА и Спартак, то что уж тогда говорить о Динамо.
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Ковид 07.10.52
Могу уверить, что даже. если эти два уедут, в кабинетах у нас назначается один чемпион и это не Динамо...
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Viktor Martunov
Ответ verhowen
Сам Личка не знает, что ждать от своей новой команды, и как она будет усилена новыми трансферами. Да и сами игроки Динамо, ещё не знают требования нового тренера. Этот вопрос, можно будет задать, только по окончанию этого Т. О.. То есть, в сентябре.
Всё практически верно, игра с Краснодаром и покажет, а не две с братьями и Хабаровском.
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Доктор Верховцев
Между первым и девятым местами не один уровень.
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justbored
Ответ Доктор Верховцев
А если Малком и Клаудиньо не останутся, то Зенит всё равно будет уровнем выше Динамо.
"Это был невысокий, худенький и похожий на добрую старушку человек"

какой-то вы фейковый доктор Верховцев
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Viktor Martunov
Ответ verhowen
Если посмотреть каких игроков покупают Зенит, ЦСКА и Спартак, то что уж тогда говорить о Динамо.
Да закупались уже в прошлом, ни к чему не привело, молодëшь должна о себе заЯвить.
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justbored
"Если у них остаются Клаудиньо, Малком"

Звучит зловеще ))
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Amalfitano
Есть ощущение, что Динамо в этом году займёт место в тройке, а Спартак или ЦСКА сильно провалятся. Скорее всего это будет Спартак.
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Тиджани Бабангида
Очевидные вещи. А прошедший сезон «Динамо» совсем не убедил и Личке надо многое сделать даже для борьбы за «пятерку»
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verhowen
Прошедшее зимнее ТО . Пивоваров, у Динамо есть деньги, но Динамо не будет усиливается новыми игроками. В команде на каждой позиции, есть по два равноценных игрока, и усиление Динамо не требуется. Если так будет и в это ТО, то даже о тройке призеров, мечтать не придётся.
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ApXuMaHqPuT
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Олег Москаленко
Он понимает. Главное, чтоб Динамовские начальники это тоже поняли
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