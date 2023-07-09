Фестиваль турецкой кухни прошел перед матчем «Зенит» – «Фенербахче». Донер-кебабы продавали за 400 рублей

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция болельщики Газпром Арена (Крестовский) Кубок PARI Премьер Питание Футбол

Перед матчем «Зенита» и «Фенербахче» прошел фестиваль турецкой кухни.

Как сообщает ТАСС, гастрофестиваль прошел возле «Газпром-Арены», на которой проходит матч Кубка PARI Премьер. Гостям был предложен турецкий донер-кебаб, цена блюда составила 400 рублей.

Также для посетителей матча проводились различные футбольные конкурсы, были организованы фотозоны.

Ранее в рамках турнира, проходящего в Санкт-Петербурге, «Зенит» сыграл с «Нефтчи» (3:1) и «Црвеной Звездой» (1:2).

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8 комментариев

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Poksman
дороговато за шаверму с курой😂
+3
0
+3
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Peter Parker
А лахмачун был?
+1
0
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Очки Дани Алвеса
Что бы я делал без этой новости
+1
-1
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mg2000
Билеты почём были? курс кебаба к билету, имею в виду
0
0
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Саня Беляков
Наташки услышали про турецкие кебабы и выдвинулись на фестиваль
0
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Причёска Бэйла
Ответ Poksman
дороговато за шаверму с курой😂
Свинину в РПЛ жарят.
0
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