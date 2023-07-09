Фестиваль турецкой кухни прошел перед матчем «Зенит» – «Фенербахче». Донер-кебабы продавали за 400 рублей

Перед матчем «Зенита» и «Фенербахче» прошел фестиваль турецкой кухни.

Как сообщает ТАСС, гастрофестиваль прошел возле «Газпром-Арены», на которой проходит матч Кубка PARI Премьер. Гостям был предложен турецкий донер-кебаб, цена блюда составила 400 рублей.

Также для посетителей матча проводились различные футбольные конкурсы, были организованы фотозоны.

Ранее в рамках турнира, проходящего в Санкт-Петербурге, « » сыграл с «Нефтчи» (3:1) и «Црвеной Звездой» (1:2).