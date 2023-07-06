«Мы всем показываем, что футбол в России жив». Федотов о Кубке PARI Премьер с участием «Зенита»

Владимир Федотов высказался о Кубке PARI Премьер с участием «Зенита».

В товарищеском предсезонном турнире участвуют «Зенит», « », « » и « ». Все матчи проходят в Санкт-Петербурге.

– Уже через десять дней поединок за OLIMPBET Суперкубок России. Следите за новостями из « »?

– У них в чем-то похожая ситуация, тоже есть сборники. Кто-то приехал раньше, кто-то только появился. Такая же разная степень готовности.

«Зенит» сейчас принимает участие в хорошем соревновании. Во-первых, сам турнир вызывает интерес. Важно, что он международный. Мы всем показываем, что футбол в России жив. Смотрим за интересными матчами, понимаем – начало сборов у всех, начало нового сезона, разная степень готовности.

О совершенном качестве футбола пока говорить не приходится. Тем не менее, есть хорошие идеи, хорошие ходы, есть страсть, что так украшает футбол. А на результаты на данном этапе, наверное, обращать внимание не стоит, – сказал главный тренер ЦСКА.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и состоится 15 июля.