Гафин о победе «Динамо» в Братском кубке на 100-летие: «Смолов слов на ветер не кидает»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Чемпионат.com Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин высказался о победе в BetBoom Братском кубке в год столетия «Динамо».

– Смолов обещал кубок болельщикам на столетие и сдержал слово.

Федор – серьезный мужчина, слов на ветер не кидает.

Думаю, что он ответит более развернуто на ваш посыл, – сказал член совета директоров «Динамо».

«Тебе, что ли, обещал, клоун?» Смолов вспылил, когда напомнили про обещание выиграть Кубок России

Смолов и журналист, которого он назвал «клоуном», пожали руки и сфотографировались после матча со «Спартаком»

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10 комментариев

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GadyaCSKA
Радости какие ) можно подумать ЛЧ взяли )))
+10
-1
+9
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Алексей Иванов
Ответ GadyaCSKA
Радости какие ) можно подумать ЛЧ взяли )))
С 95 года первый трофей
+8
-1
+7
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Виталии Пархоменко
Г-н Гафин, может чего по-серьёзней выиграем? ЦСКА вообще резервом сегодня играл. Чем гордиться?. ЦСКА стал серебряным призёром, выиграл кубок России, а что Динамо.....?
+1
0
+1
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Garikus89
Забавно это слышать через два месяца после вылета из Кубка, который он тоже обещал выиграть, а потом обижался на болельщиков)
+2
-1
+1
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Игорь Пичугин
Ну все, Губастенький может завершать карьеру на мажорной ноте.
0
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Жлобиньо
Особенно про Джордана были норм слова))
0
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interested
Правильно: слов на ветер не б р о с а е т.
0
0
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