Гафин о победе «Динамо» в Братском кубке на 100-летие: «Смолов слов на ветер не кидает»

Дмитрий Гафин высказался о победе в BetBoom Братском кубке в год столетия «Динамо».

– Смолов обещал кубок болельщикам на столетие и сдержал слово.

– – серьезный мужчина, слов на ветер не кидает.

Думаю, что он ответит более развернуто на ваш посыл, – сказал член совета директоров « ».

«Тебе, что ли, обещал, клоун?» Смолов вспылил, когда напомнили про обещание выиграть Кубок России

Смолов и журналист, которого он назвал «клоуном», пожали руки и сфотографировались после матча со «Спартаком»