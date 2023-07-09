Гафин о победе «Динамо» в Братском кубке на 100-летие: «Смолов слов на ветер не кидает»
Дмитрий Гафин высказался о победе в BetBoom Братском кубке в год столетия «Динамо».
– Смолов обещал кубок болельщикам на столетие и сдержал слово.
– Федор – серьезный мужчина, слов на ветер не кидает.
Думаю, что он ответит более развернуто на ваш посыл, – сказал член совета директоров «Динамо».
«Тебе, что ли, обещал, клоун?» Смолов вспылил, когда напомнили про обещание выиграть Кубок России
Смолов и журналист, которого он назвал «клоуном», пожали руки и сфотографировались после матча со «Спартаком»
10 комментариев