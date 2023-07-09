Варела покинул «Динамо» по окончании контракта. Он сбежал с базы клуба прошлым летом
Гильермо Варела покинул «Динамо».
Летом 2022 года уругваец сбежал с базы «Динамо», не уведомив клуб об отъезде. Затем он приостановил контракт и перешел во «Фламенго».
В январе бразильский клуб сообщил, что подписал с Варелой предварительный контракт сроком до 2025 года. Соглашение Гильермо с «Динамо» было рассчитано до лета 2023 года.
«Гильермо Варела покинул «Динамо» по окончании контракта», – сообщил член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
Варела выступал за «Динамо» с 2021 года. У него 49 матчей и 3 результативные передачи в составе клуба.
Гильермо Варела: «Я не сбежал из «Динамо», предупредил, что собираюсь уйти. Это проблема клуба и ФИФА, я должен заботиться о карьере»
я вообще думал, что с ним сразу все разорвали, а оказывается, что только сейчас вот....еще бы из нынешнего состава слить некоторых и купить хоть кого то толкового на какую нить позицию..
Пишу комментарии в ВК и на спортсе, только там и сижу по сути.
Витя, я бухаю уже не первый день, так что если что то сказал неправильно - не обижайся....зашел здесь к твоим врачам любимым и вот теперь..