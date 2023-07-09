Варела покинул «Динамо» по окончании контракта. Он сбежал с базы клуба прошлым летом

Теги Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва Гильермо Варела ТАСС Дмитрий Гафин Футбол

Гильермо Варела покинул «Динамо».

Летом 2022 года уругваец сбежал с базы «Динамо», не уведомив клуб об отъезде. Затем он приостановил контракт и перешел во «Фламенго».

В январе бразильский клуб сообщил, что подписал с Варелой предварительный контракт сроком до 2025 года. Соглашение Гильермо с «Динамо» было рассчитано до лета 2023 года.

«Гильермо Варела покинул «Динамо» по окончании контракта», – сообщил член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Варела выступал за «Динамо» с 2021 года. У него 49 матчей и 3 результативные передачи в составе клуба.

Гильермо Варела: «Я не сбежал из «Динамо», предупредил, что собираюсь уйти. Это проблема клуба и ФИФА, я должен заботиться о карьере»

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15 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Рагнар Лодброк
Оказывается можно просто сбежать из клуба ...
Побег из Динамо. История Гильермо Вареллы
+15
-1
+14
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Фарид Харисов
Ответ Viktor Martunov
Да он раньше Нормана сообразил о безопасности.
Раньше Нормана сообразил о том как кинуть клуб по максимуму.
+11
-1
+10
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Рагнар Лодброк
Оказывается можно просто сбежать из клуба ...
+5
-1
+4
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argentina10
очень горе, пойду забухаю от такого теперь..
я вообще думал, что с ним сразу все разорвали, а оказывается, что только сейчас вот....еще бы из нынешнего состава слить некоторых и купить хоть кого то толкового на какую нить позицию..
+2
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+2
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Фарид Харисов
Ответ Viktor Martunov
Фарид, на каких порталах пишите?
Виктор, не понял вопроса.

Пишу комментарии в ВК и на спортсе, только там и сижу по сути.
+2
0
+2
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Viktor Martunov
Ответ Фарид Харисов
Виктор, не понял вопроса. Пишу комментарии в ВК и на спортсе, только там и сижу по сути.
Да просто как-то здесь вас не встречал, зашёл в профиль, а там такой прогрес всего-то за три гоФа, удачи.
+2
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+2
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Фарид Харисов
Ответ Viktor Martunov
Да просто как-то здесь вас не встречал, зашёл в профиль, а там такой прогрес всего-то за три гоФа, удачи.
Спасибо. У меня был другой аккаунт ещё, я на спортсе лет 5. Правда прогрессом это не называю, просто пишу комментарии если есть интересная тема :)
+2
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+2
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Viktor Martunov
Ответ Фарид Харисов
Спасибо. У меня был другой аккаунт ещё, я на спортсе лет 5. Правда прогрессом это не называю, просто пишу комментарии если есть интересная тема :)
И это правильно.
+2
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+2
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argentina10
Ответ Viktor Martunov
И это правильно.
Витя, привет!!! как же мне нравится твой русский язык)))
+2
0
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Viktor Martunov
Ответ Фарид Харисов
Раньше Нормана сообразил о том как кинуть клуб по максимуму.
Фарид, на каких порталах пишите?
+2
-1
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Viktor Martunov
Ответ argentina10
Витя, привет!!! как же мне нравится твой русский язык)))
Спасибо Володя! хоть кому-то нравится, со скрытым юмором стараюсь.
+1
0
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argentina10
Ответ Viktor Martunov
Спасибо Володя! хоть кому-то нравится, со скрытым юмором стараюсь.
ты вообще русский сам или в ситуации СВО у нас все ими стали???
Витя, я бухаю уже не первый день, так что если что то сказал неправильно - не обижайся....зашел здесь к твоим врачам любимым и вот теперь..
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Viktor Martunov
Да он раньше Нормана сообразил о безопасности.
+3
-3
0
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Арсений Чернобаев
Ответ Рагнар Лодброк
Оказывается можно просто сбежать из клуба ...
мбаппе, пора действовать
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