Смолов и журналист, которого он назвал «клоуном», пожали руки и сфотографировались после матча со «Спартаком»
Федор Смолов встретился с журналистом, которого назвал «клоуном»
Нападающий «Динамо» и репортер встретились в микст-зоне после матча Мир РПЛ со «Спартаком» (3:3).
Журналист «Спорт-Экспресс» Микеле Антонов поддерживает «Динамо». Он пришел на игру в футболке с надписью «Мне тоже обещал» и клоунским носом.
После игры Смолов подошел к журналисту, пожал ему руку, после чего они сделали совместную фотографию.
Напомним, после поражения от «Акрона» (0:0, 1:4 по пенальти) в Фонбет Кубке России Антонов обратился к футболисту: «Федор, вы обещали кубок фанатам». «Тебе, что ли, обещал, клоун?» – ответил Федор Смолов.
«Тебе, что ли, обещал, клоун?» Смолов вспылил, когда напомнили про обещание выиграть Кубок России
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