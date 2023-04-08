Смолов и журналист, которого он назвал «клоуном», пожали руки и сфотографировались после матча со «Спартаком»

Теги Спартак Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Футбол

Федор Смолов встретился с журналистом, которого назвал «клоуном»

Нападающий «Динамо» и репортер встретились в микст-зоне после матча Мир РПЛ со «Спартаком» (3:3).

Журналист «Спорт-Экспресс» Микеле Антонов поддерживает «Динамо». Он пришел на игру в футболке с надписью «Мне тоже обещал» и клоунским носом.

После игры Смолов подошел к журналисту, пожал ему руку, после чего они сделали совместную фотографию.

Напомним, после поражения от «Акрона» (0:0, 1:4 по пенальти) в Фонбет Кубке России Антонов обратился к футболисту: «Федор, вы обещали кубок фанатам». «Тебе, что ли, обещал, клоун?» – ответил Федор Смолов.

«Тебе, что ли, обещал, клоун?» Смолов вспылил, когда напомнили про обещание выиграть Кубок России

22 комментария

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Мартинелли
Ответ Demanishche
Журналист... Слишком громко сказано. 🤡
Обиженный на журналистов?
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Эден Азаров
Ответ Theodor Herzl
Клоун и журналист, которого назвали «клоуном», пожали руки.
Клоун и клоун, которого назвали клоуном
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Макаренок
А за что извинялся? Получается, ведь прав
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dimon33379
Ну руки пожали-и хорошо. На будущее мудрее будут
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Pb-SE
Ответ Night Crawler
Борис Левин там как миротворец выступил?
Помнится, он присутствовал на "ваших ожиданиях". Только вряд ли в роли миротворца.
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Виктор Иваненко
А отправить Федю в большое эротическое путешествие не судьба?!
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Night Crawler
Борис Левин там как миротворец выступил?
+2
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Максим Пантелеев
Журналисты России и есть клоуны
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Russian Horse
Ответ Пашка Келейников
И подписали "два клоуна" 😀
одно фото - два клоуна 🤡
+3
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Theodor Herzl
Клоун и журналист, которого назвали «клоуном», пожали руки.
+7
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sasa@ya.ru
Тряпичные динамовские куклы
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Пашка Келейников
И подписали "два клоуна" 😀
+6
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PavelK22
Ответ Катя СПб
Те раза 3, когда шел на него дальний пас он даже не пытался бороться.
Все ,молчу✌️
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Vladimir Frolov
Прикол, что журналисты начали дальше травить и прикалываться :)
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Катя СПб
Ответ PavelK22
Если ты судишь по сегодняшнему матчу ,в котором он отыграл после травмы ,не полный второй тайм , против Спартака ,которому нужно было забить ,и играл в атаку ,в то время когда Динамо надо было не пропустить ,и прижался к своим воротам , то вопрос тогда к тебе , насколько ты разбираешься в футболе ?что бы писать про футболист он или нет ?
Те раза 3, когда шел на него дальний пас он даже не пытался бороться.
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PavelK22
Ответ Катя СПб
Все спрашивали, а. журналист ли это? После сегодняшнего матча я спрошу: а футболист ли Смолов?
Извини , вопрос снимается сам собой . Только сейчас увидел твоё имя )
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инок
Ну и молодцы, что помирились. Нечего таить зло.
+2
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PavelK22
Ответ Катя СПб
Все спрашивали, а. журналист ли это? После сегодняшнего матча я спрошу: а футболист ли Смолов?
Если ты судишь по сегодняшнему матчу ,в котором он отыграл после травмы ,не полный второй тайм , против Спартака ,которому нужно было забить ,и играл в атаку ,в то время когда Динамо надо было не пропустить ,и прижался к своим воротам , то вопрос тогда к тебе , насколько ты разбираешься в футболе ?что бы писать про футболист он или нет ?
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red hikkikomori
А на мизинцах не мирились?)
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Катя СПб
Все спрашивали, а. журналист ли это? После сегодняшнего матча я спрошу: а футболист ли Смолов?
+5
-5
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Demanishche
Журналист... Слишком громко сказано. 🤡
+18
-6
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Spaten
Пусть встанут в кружок)
+9
-1
+8
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