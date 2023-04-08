Смолов и журналист, которого он назвал «клоуном», пожали руки и сфотографировались после матча со «Спартаком»

Федор Смолов встретился с журналистом, которого назвал «клоуном»

Нападающий «Динамо» и репортер встретились в микст-зоне после матча Мир со « » (3:3).

Журналист «Спорт-Экспресс» Микеле Антонов поддерживает « ». Он пришел на игру в футболке с надписью «Мне тоже обещал» и клоунским носом.

После игры Смолов подошел к журналисту, пожал ему руку, после чего они сделали совместную фотографию.

Напомним, после поражения от «Акрона» (0:0, 1:4 по пенальти) в Фонбет Кубке России Антонов обратился к футболисту: «Федор, вы обещали кубок фанатам». «Тебе, что ли, обещал, клоун?» – ответил .

«Тебе, что ли, обещал, клоун?» Смолов вспылил, когда напомнили про обещание выиграть Кубок России