«Барса» выплатит «Валенсии» долг за Нето – 4 млн евро. Каталонцы утверждали, что ничего не должны, так как вратарь ушел бесплатно

Теги Барселона Валенсия Ла Лига Нето деньги Футбол

«Барселона» выплатит «Валенсии» 4 миллиона евро за трансфер 2019 года.

Эта сумма была оговорена в рамках сделки с участием вратарей Нето и Яспера Силессена. «Блауграна» купила бразильца за 26+9 млн евро и была обязана выплатить полную сумму даже в случае дальнейшего ухода игрока. 

Прошлым летом Нето перешел в «Борнмут». Как сообщает Marca со ссылкой на Cadena SER, «Барселона» отказывалась выплачивать бонусные 4 миллиона евро, мотивируя это тем, что игрок не был продан, а ушел после расторжения контракта. 

«Валенсия» обратилась в суд, считая, что разрыв контракта Нето с «Барсой» был обусловлен желанием каталонцев избежать выплаты бонусов. Однако теперь клубы урегулировали вопрос в досудебном порядке – «Барселона» выплатит указанную сумму. 

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12 комментариев

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Elm
Еще один легендарный трансфер.
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Born is the King
Легче просто расформировать Барселону и открыть новый клуб
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Kaka_GOAT
барселона - ПОЗОРИШЕ!!!
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fussballer
Не сработал рычаг.
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HI MARS
Унижение за унижением
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HI MARS
Нет теперь 4 млн на трансфер Ромеу.Предложат просто 4 млн бонуса.И то за победу в ЛЧ и ЗМ
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ЧИКО
т.е. Барса признала, что Валенисия была права?
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sacha2
...клоунада продолжается. Ни дня без нового выпендрёжа.
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zzzeeerrrooo
Ответ Elm
Еще один легендарный трансфер.
какой трансфер?
обычный обмен игроков
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