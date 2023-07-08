«Барса» выплатит «Валенсии» долг за Нето – 4 млн евро. Каталонцы утверждали, что ничего не должны, так как вратарь ушел бесплатно

«Барселона» выплатит «Валенсии» 4 миллиона евро за трансфер 2019 года.

Эта сумма была оговорена в рамках сделки с участием вратарей и Яспера Силессена. «Блауграна» купила бразильца за 26+9 млн евро и была обязана выплатить полную сумму даже в случае дальнейшего ухода игрока.

Прошлым летом Нето перешел в «Борнмут». Как сообщает Marca со ссылкой на Cadena SER, «Барселона» отказывалась выплачивать бонусные 4 миллиона евро, мотивируя это тем, что игрок не был продан, а ушел после расторжения контракта.

« » обратилась в суд, считая, что разрыв контракта Нето с «Барсой» был обусловлен желанием каталонцев избежать выплаты бонусов. Однако теперь клубы урегулировали вопрос в досудебном порядке – « » выплатит указанную сумму.