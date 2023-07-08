«Барса» выплатит «Валенсии» долг за Нето – 4 млн евро. Каталонцы утверждали, что ничего не должны, так как вратарь ушел бесплатно
«Барселона» выплатит «Валенсии» 4 миллиона евро за трансфер 2019 года.
Эта сумма была оговорена в рамках сделки с участием вратарей Нето и Яспера Силессена. «Блауграна» купила бразильца за 26+9 млн евро и была обязана выплатить полную сумму даже в случае дальнейшего ухода игрока.
Прошлым летом Нето перешел в «Борнмут». Как сообщает Marca со ссылкой на Cadena SER, «Барселона» отказывалась выплачивать бонусные 4 миллиона евро, мотивируя это тем, что игрок не был продан, а ушел после расторжения контракта.
«Валенсия» обратилась в суд, считая, что разрыв контракта Нето с «Барсой» был обусловлен желанием каталонцев избежать выплаты бонусов. Однако теперь клубы урегулировали вопрос в досудебном порядке – «Барселона» выплатит указанную сумму.
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