Спортивный директор «Лейпцига» подтвердил желание «Манчестер Сити» купить Йошко Гвардиола.

« и его советники подали нам запрос о переходе в « ».

Мы ведем переговоры с «Манчестером». Это все, что мы можем сказать на данный момент», – заявил в интервью LVZ.

Сообщалось, что « » хочет получить за защитника не менее 100 млн евро. «Горожане» предложили 90 и бонусы.

Со статистикой хорватского футболиста можно ознакомиться здесь.