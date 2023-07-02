«Гвардиол подал запрос о переходе в «Сити». Ведем с «Манчестером» переговоры». Спортдиректор «Лейпцига» о будущем защитника

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия РБ Лейпциг Макс Эберль Йошко Гвардиол Футбол

Спортивный директор «Лейпцига» подтвердил желание «Манчестер Сити» купить Йошко Гвардиола.

«Йошко и его советники подали нам запрос о переходе в «Манчестер Сити».

Мы ведем переговоры с «Манчестером». Это все, что мы можем сказать на данный момент», – заявил Макс Эберль в интервью LVZ.

Сообщалось, что «Лейпциг» хочет получить за защитника не менее 100 млн евро. «Горожане» предложили 90 и бонусы.

Со статистикой хорватского футболиста можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев

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Los Galácticos
Лейпциг в это ТО нормально денег поднимет с английских мешков. За Нкунку, Собослаи и Гвардиола почти четверть миллиарда заработают.
+31
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+27
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panchovilla
Потенциально хорошее усиление для Сити. Будет интересно понаблюдать за ним в АПЛ
+13
0
+13
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garryking
«Йошко и его советники» - скоро дождёмся Мбаппе и его министры..
+5
0
+5
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Ulukbek Kiyazov
Не верю в этого игрока, хоть убей. Не впечатлил он меня в играх против Сити, да может он и хороший, но точно не стоит ста миллионов. Вообще хорваты в топ командах АПЛ почему-то редко приживаются. Надеюсь Сити не совершит ошибку купив его за такие деньги.
+10
-6
+4
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#SharkTeam
Ответ f5dfmvw9bk
Пока выходят новости, что Сити собирается купить Гвардиола за 100+ лямов манся под постами про Ливерпуль пытается доказать, что не Сити мешок, а Ливерпуль, смешно
Почему бы просто не признать что все топы мешки? но нет, наш ливерпуль нитакой, а Саутгемптон просто так с нами работает
+4
-1
+3
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Ман Сити
Ответ f5dfmvw9bk
Пока выходят новости, что Сити собирается купить Гвардиола за 100+ лямов манся под постами про Ливерпуль пытается доказать, что не Сити мешок, а Ливерпуль, смешно
Если что я не в восторге от этого тупого трансфера. Он в стиле ливера.
То что Сити мешок, никак не означает что ливер не мешок.
+3
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Вадим Слуцкий
В запросе сказано: "Хочу к папе!"
+2
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#SharkTeam
Ответ Арман Мартиросян
Да, все кругом мешки, но почему то АПЛ открыла дело за махинации только против нашего Сити:(
олдовые мшки жалуются на конкуренцию от новых топов. Видите ли по их мнению только манЮ и ливер должны всегда побеждать
+1
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Мистер
Ответ Godare88
а вместо кого он?
ляпорта
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Jason Williams
Ответ Surviving
Опять Бавария ослабляет "конкурента")
да, забрали Лаймера
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Амин Чич
Ответ Я всех их сделал
Лейпциг никогда на Баварию ничего не валил и за чемпионством они гонятся, иначе не распродавали бы лучших игроков. Это бизнес-проект, как и все клубы РБ, они деньги делают, им эта салатница до одного места. Кубки начали брать и в ЛЧ стабильно играют, этого более чем достаточно. Если бы они хотели взять Бундеслигу, давно бы это сделали, состав и ресурсы позволяют, но такой задачи перед ними никогда не ставилось, Лейпциг это высшее звено в системе Ред Булла, и их задача доводить игроков до элитного уровня и продавать за хороший ценник, из Зальцбурга того же Собослаи за 70 никогда не купили бы, а из Лейпцига купили, потому что он проверен в топ-чемпионате и околотоповом клубе. И то же самое с Гвардиолом и с Кейта. По-хорошему и Холанд должен был прокачаться там и уйти на повышение не за смешные 60 млн, если б не непомерные аппетиты Райолы и отца игрока, которые стрясли в итоге с Боруссии больше комиссионных, чем стоил сам 20-млн трансфер из Зальцбурга.
Клуб каждый сезон заявляет о чемпионских амбициях, каждый сезон!!! Заработали, отлично, но зачем тогда пустозвонить, что они пришли в Бундеслигу, что бы побеждать!? Хотя денег они имеют достаточно от энергетика
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Я всех их сделал
Ответ Амин Чич
Лейпциг, давай продавай всех, все равно в своих неудачах в конце каждого сезона можно свалить на Баварию.
Лейпциг никогда на Баварию ничего не валил и за чемпионством они гонятся, иначе не распродавали бы лучших игроков. Это бизнес-проект, как и все клубы РБ, они деньги делают, им эта салатница до одного места. Кубки начали брать и в ЛЧ стабильно играют, этого более чем достаточно. Если бы они хотели взять Бундеслигу, давно бы это сделали, состав и ресурсы позволяют, но такой задачи перед ними никогда не ставилось, Лейпциг это высшее звено в системе Ред Булла, и их задача доводить игроков до элитного уровня и продавать за хороший ценник, из Зальцбурга того же Собослаи за 70 никогда не купили бы, а из Лейпцига купили, потому что он проверен в топ-чемпионате и околотоповом клубе. И то же самое с Гвардиолом и с Кейта. По-хорошему и Холанд должен был прокачаться там и уйти на повышение не за смешные 60 млн, если б не непомерные аппетиты Райолы и отца игрока, которые стрясли в итоге с Боруссии больше комиссионных, чем стоил сам 20-млн трансфер из Зальцбурга.
+1
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007punk
Ответ f5dfmvw9bk
Пока выходят новости, что Сити собирается купить Гвардиола за 100+ лямов манся под постами про Ливерпуль пытается доказать, что не Сити мешок, а Ливерпуль, смешно
сам понял, что за набор слов написал?
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Арман Мартиросян
Ответ #SharkTeam
Почему бы просто не признать что все топы мешки? но нет, наш ливерпуль нитакой, а Саутгемптон просто так с нами работает
Да, все кругом мешки, но почему то АПЛ открыла дело за махинации только против нашего Сити:(
0
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Ulukbek Kiyazov
Ответ aza_inso
«Хорваты в топ-командах редко приживаются». Ловрен и Ковачич как минимум были неплохи.
Ловрен по моему никогда не был топом, по моему все мечтали когда он уйдет из команды. Ковачич хоть один сезон полностью отыграл бы для начала. Надежда что в Сити медики лучше)
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Ulukbek Kiyazov
Ответ 007punk
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Про кумыс обязательно было писать? Или тебе важно подметить мою национальность? У нас называется кстати не кумыс, а кымыз, так для справки. Можешь просвятить меня о хорватах в топ командах АПЛ. Внимательно слушаю.
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aza_inso
Ответ Ulukbek Kiyazov
Не верю в этого игрока, хоть убей. Не впечатлил он меня в играх против Сити, да может он и хороший, но точно не стоит ста миллионов. Вообще хорваты в топ командах АПЛ почему-то редко приживаются. Надеюсь Сити не совершит ошибку купив его за такие деньги.
«Хорваты в топ-командах редко приживаются». Ловрен и Ковачич как минимум были неплохи.
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007punk
Ответ Ulukbek Kiyazov
Не верю в этого игрока, хоть убей. Не впечатлил он меня в играх против Сити, да может он и хороший, но точно не стоит ста миллионов. Вообще хорваты в топ командах АПЛ почему-то редко приживаются. Надеюсь Сити не совершит ошибку купив его за такие деньги.
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Axs Men
Ответ HI MARS
Лейпциг надеюсь дожмёт до 110-120 млн
Ты на проценте сидишь?
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Godare88
Ответ panchovilla
Потенциально хорошее усиление для Сити. Будет интересно понаблюдать за ним в АПЛ
а вместо кого он?
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Амин Чич
Лейпциг, давай продавай всех, все равно в своих неудачах в конце каждого сезона можно свалить на Баварию.
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Ман Сити
Начерта он нужен, будет десяток центральных дефов и 0 фуллбеков. Надеюсь кто-то перехватит.
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инок
Пусть этот трансфер состоится и воссоединятся родственники. Пеп Гвардиола и Йошко Гвардиол..)
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-2
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kacnep
Еще один топовый защитник в АПЛ, кайф. Жаль, что Сити, но тем интереснее
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