«Гвардиол подал запрос о переходе в «Сити». Ведем с «Манчестером» переговоры». Спортдиректор «Лейпцига» о будущем защитника
Спортивный директор «Лейпцига» подтвердил желание «Манчестер Сити» купить Йошко Гвардиола.
«Йошко и его советники подали нам запрос о переходе в «Манчестер Сити».
Мы ведем переговоры с «Манчестером». Это все, что мы можем сказать на данный момент», – заявил Макс Эберль в интервью LVZ.
Сообщалось, что «Лейпциг» хочет получить за защитника не менее 100 млн евро. «Горожане» предложили 90 и бонусы.
Со статистикой хорватского футболиста можно ознакомиться здесь.
То что Сити мешок, никак не означает что ливер не мешок.